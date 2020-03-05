ثمة ملاحظات ليس لي فيها إلاّ النقل لما يجده بعض المواليد من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين من معاناة.. مع اليقين بأنها أسئلة ستجد الإجابة من قبل المسؤولين، وهذه الملاحظات سأضعها نقاطاً من غير الإسهاب.1- بعد وفاة الأم السعودية تنتهي مزايا الأبناء من عمل وعلاج ودراسة.. فكيف يعيش هؤلاء الأبناء؟2- لا يحق لغير السعودي سواء بنت مواطنة أو أم مواطن تسلم أوراق المواطن السعودي كشهادة الميلاد أو كرت العائلة من قبل الأحوال المدنية، فما الحل في هذه الحالة؟3- لا يحق لأم المواطن أو المواطنة سواء كانت سعودية متزوجة غير سعودي أو أجنبية متزوجة من سعودي فتح حساب بنكي للطفل المحضون، بل الأب هو من يتولى ذلك رغم وجود صك حضانة يشتمل أن الحاضنة لها الحق في مراجعة الدوائر الحكومية والأهلية وإنهاء ما يلزم واستلام كل مستحقات الطفل المالية! إذن، ما فائدة وجود صك حضانة؟4- لا يحق لأم المواطن الأجنبية السفر بالمحضون خارج المملكة مع توفر صك حضانة، فلماذا لا تستثنى بنات المواطنات اللاتي من أمهات سعوديات من ذلك ويسافرن بأطفالهن للخارج طالما الأم سعودية؛ بمعنى لم لا تطلب الجوازات ضمانات معينة للسماح لبنت المواطنة بالسفر بأطفالها والعودة دون تصريح الأب؟5- ممنوع على الزوجة الأجنبية أم المواطن أن تكون مسؤولة عن مال الطفل المواطن السعودي في البنوك؛ بمعنى لا وكالة لأجنبي على مال السعودي!.. فكيف يمكن زحزحة النظام البنكي في هذه الحالة؟6- ما مصير أبناء المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي من حيث التصرف بإرث والدتهم الشرعي، هل يحق لهم البيع والشراء والتأجير للغير؟7- في حصر الورثة للمواطنة المتوفاة ولها أشقاء سعوديون وأبناء غير سعوديين من يحق له التصرف بالإرث بيعاً وشراء؟8- هل صحيح أن الورثة السعوديين لا يمكنهم منح وكالة لأبناء شقيقتهم غير السعوديين في إدارة الإرث؟9- لماذا يحرم أبناء المواطنة المتزوجة من غير سعودي بعد وفاتها من حساب المواطن والضمان الاجتماعي؟10- لماذا يحرم أبناء المواطنات من ساند ومن الوظيفة الحكومية وراتب التقاعد؟هذه أهم الأسئلة المعلقة على ألسنة المواليد أبناء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين، وكما قلت في البدء فقط أنا ناقل لهذه المشاكل، ولا أشك أن هناك معنيين لحل مشاكل التجنس.يكفي أن أكون ناقلاً لهذه المشاكل للبحث عن حلول لها.