لم يعد ما يحدث للأهلي مجرد تعثر فني عابر ولا يمكن اختزاله في خسارة مباراة أو تراجع نتائج أو سوء اختيارات مدرب. ما يحدث بات يفتح أبواباً واسعة من التساؤلات المشروعة حول طبيعة التعامل مع هذا العملاق وحول أسباب هذا الجفاء الذي يشعر به الأهلاويون وحول المعايير التي تُدار بها شؤون الأندية داخل المشروع الرياضي. والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة: لماذا الأهلي تحديداً دون غيره!

لم يعد ما يحدث للأهلي مجرد تعثر فني عابر ولا يمكن اختزاله في خسارة مباراة أو تراجع نتائج أو سوء اختيارات مدرب. ما يحدث بات يفتح أبواباً واسعة من التساؤلات المشروعة حول طبيعة التعامل مع هذا النادي وحول أسباب هذا الجفاء الذي يشعر به الأهلاويون دون غيرهم وكذلك المعايير التي تُدار بها شؤون الأندية داخل المشروع الرياضي. السؤال الذي يفرض نفسه بعنفوان: لماذا الأهلي تحديداً دون غيره؟

لماذا يبدو هذا النادي مطالباً بأن يقاتل في أكثر من جبهة وأن يتحمل تبعات أخطاء لا ينبغي أن يتحملها وأن يتعايش مع قرارات مرتبكة بينما يفترض أن يكون أحد أعمدة المشروع الرياضي وأحد أبرز واجهاته. الأهلي، الذي لم يكن يوماً نادياً هامشياً في خريطة الكرة السعودية يجد نفسه اليوم أمام واقع يصعب تفسيره. نادٍ يمتلك قاعدة جماهيرية جارفة وتاريخاً عريقاً وطموحات لا تتوقف عند حدود المشاركة لكنه في الوقت ذاته يشعر بأن نصيبه من الاهتمام والدعم لا يتناسب مع حجمه ومكانته بل إن المفارقة الأكثر إثارة للاستغراب أنه ووفق الأرقام المتداولة والمقارنات بين أندية المشروع الأقل صرفاً بينهم ومع ذلك يتحمل فاتورة قرارات تثقل كاهله وتضع مستقبله الرياضي أمام علامات استفهام كبيرة.

الأهلي الذي لم يكن يوماً نادياً هامشياً في خريطة الكرة السعودية ولن يكون يجد نفسه اليوم أمام واقع يصعب تفسيره. وللتذكير لم يكن الأهلي حين اعتلى عرش نخبة آسيا يمثل نفسه وحده بل كان يحمل اسم الوطن على كتفيه ويدافع عن راية الكرة السعودية في واحدة من أقوى البطولات القارية. وكان من الطبيعي أن يكون هذا الإنجاز مدعاة للفخر والاحتفاء والدعم وأن يحظى الفريق بكل ما يعزز قدرته على مواصلة المنافسة وحماية مكتسبه القاري.

لكن المؤسف أن المشهد يبدو مختلفاً فبدل أن يُقابل بطل آسيا بالدعم الذي يستحقه يجد نفسه أمام قرارات وضغوط وممارسات من شأنها إرباك الفريق وإضعاف قدرته للحفاظ على مكانته وهنا لا يتعلق الأمر بمجرد نادٍ يطالب بمكاسب أو امتيازات بل بفريق أثبت على أرض الملعب أنه قادر على رفع اسم الوطن عالياً وكان يفترض أن تكون مكافأة هذا الإنجاز مزيداً من التمكين لا مزيداً من العوائق.

إن الأهلي لا يطلب معاملة استثنائية بل يطالب بأن يُعامل إنجازه بما يليق به فكيف يُطلب من بطل أن يواصل تمثيل الوطن بأفضل صورة بينما تُستنزف قوته وتُضيّق أمامه المساحات التي يحتاجها للاستمرار في المنافسة وهل من المنطقي أن يتحول النجاح القاري من مصدر قوة للفريق إلى سبب لمزيد من الضغوط عليه؟

السؤال هنا ليس عن الأهلي وحده بل عن قيمة الإنجاز الرياضي نفسه وإذا كان رفع اسم الوطن في المحافل القارية لا يستوجب الدعم والتعزيز فما الذي يستحقه الرياضي السعودي أكثر من ذلك. النادي الأهلي لم يرفع فقط كأس البطولة الآسيوية للمرة الثانية على التوالي بل رفع معها رصيد الكرة السعودية قارياً وأسهم بشكل مباشر في تعزيز صدارة المملكة لتصنيف مسابقات الأندية الآسيوية.

وبمجموع بلغ 132545 نقطة حافظت السعودية على المركز الأول في التصنيف الآسيوي للأندية متفوقة على اليابان (120410 نقطة) وكوريا الجنوبية وذلك بفضل النتائج المميزة للأندية السعودية في دوري أبطال آسيا للنخبة. الأهلي لم يطلب امتيازات بل طالب بالعدالة التي وُعد بها الجميع. لكنه وجد نفسه يخسر عناصره تباعاً ثم تحدث الطامة ويدخل الموسم بلا مدرب بينما تُدار الملفات ببرود وتهميش مطبق لا ينسجم مع قيمة نادي شرّف الوطن ورفع رايته قارياً وكان أحد أبرز الواجهات التي عززت صورة المشروع الرياضي.

ما حدث لا يعكس ما ينتظره المتابع من مشروع هدفه صناعة المنافسة والنجاح وإن لم يكن الأمر كذلك فليتفضل أصحاب القرار بتوضيح كيف تحولت مكافأة البطل إلى سلسلة من القرارات المحبطة التي أضعفته وأربكت استقراره بينما كانت جماهيره تنتظر دعماً يحافظ على مكتسباته لا قرارات تهددها. فالتاريخ لا يرحم وجماهير الأهلي لا تنسى وكل قرار يُتخذ اليوم سيُكتب غداً وستتداوله الأجيال.

السؤال الكبير الذي لا يجد الأهلاوي جواباً مقنعاً له: هل كان ما حدث للأهلي قبل انطلاق الموسم في مصلحة المشروع أم على حساب الأهلي؟ من السهولة بمكان تجاهل الأصوات لبعض الوقت لكن من الصعوبة تغيير الحقائق، فالأهلي لا يطلب امتيازاً بل يرفض أن يكون ثمن نجاحاته وتحقيق منجزاته هو إضعافه وتفكيكه.

همسة أخيرة:

يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هواي ولم تصني