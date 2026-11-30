تمثل مشاركة المنتخب السعودي تحت 17 عاماً في كأس العالم محطة مهمة في مسيرة تطوير كرة القدم السعودية، وفرصة حقيقية لاكتشاف المواهب وإعداد جيل قادر على تمثيل المنتخب الأول والمنافسة على المستوى الدولي مستقبلاً.

ولا ينبغي أن يكون تقييم المشاركة مقتصراً على النتائج فقط، بل على المستوى الفني والشخصية داخل الملعب، واكتساب الخبرة الدولية، وقدرة اللاعبين على المنافسة أمام مختلف المدارس الكروية العالمية.

فالمشاركة في مثل هذه البطولات تكشف لنا نقاط القوة والضعف في منظومة الفئات السنية، ومدى جودة العمل داخل الأكاديميات والأندية، ومستوى الإعداد الفني والبدني والذهني للاعب السعودي.

ومن المهم ألا ينتهي الاهتمام بهذه المواهب مع انتهاء البطولة، بل يجب أن تكون هناك متابعة مستمرة للاعبين، ومنحهم الفرص داخل أنديتهم، والعمل على تطوير إمكاناتهم، وتهيئة الفرص المناسبة للاحتراف الخارجي وفق الأنظمة المعمول بها.

كما أن المرحلة الانتقالية من الفئات السنية إلى الفريق الأول تُعد من أصعب المراحفي مسيرة اللاعب، وهو ما يتطلب اهتماماً أكبر من الإدارات الرياضية والأجهزة الفنية، حتى لا نخسر مواهب قادرة على خدمة الكرة السعودية مستقبلاً.

إن الاستثمار الحقيقي في كرة القدم يبدأ من الفئات السنية، ويحتاج إلى تكامل العمل بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والأندية والأكاديميات، وفق إستراتيجية واضحة ومستدامة، بعيدًا عن استعجال النتائج والإنجازات.

فالمشاركة في كأس العالم ليست نهاية الطموح، بل بداية مشروع لصناعة جيل سعودي يمتلك الموهبة والخبرة والثقة والقدرة على المنافسة.

والنجاح الحقيقي ليس فقط في الوصول إلى كأس العالم، بل في صناعة لاعبين قادرين على قيادة الكرة السعودية في السنوات القادمة.