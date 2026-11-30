لم تعد الحملات الإعلانية الضخمة كافية لبقاء الشركات؛ فالمستهلك اليوم يبحث عن القيمة الحقيقية والأثر المجتمعي خلف المنتج. وتؤكد دراسة مؤشر الثقة العالمي (Edelman Trust Barometer) هذا التحول، حيث يضع 88% من المستهلكين ثقتهم في القيم الأخلاقية للعلامة التجارية كمعيار أساسي للشراء، متجاوزين أحياناً السعر والجودة.

هنا يبرز التكامل بين رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، بوصفه طوق النجاة لقطاع الأعمال؛ فبينما ترسم الرؤية والأهداف الأممية البوصلة الكبرى لحياة كريمة، تعمل الشركات كذراع تنفيذية يحولها إلى واقع عبر:

• الابتكار الصناعي النظيف.

• توفير بيئات عمل عادلة.

• حماية البيئة وتقليل الانبعاثات.

بهذا الالتزام يتحول التسويق من مجرد بيع سلعة إلى رسالة صادقة تحصّن الشركة من السقوط أمام مقاطعة الجمهور، على عكس الشركات التي تعتمد على الدعاية السطحية والربح السريع. وخير مثال واقعي على ذلك، ما حدث لإحدى كبرى شركات السيارات العالمية؛ إذ تلاعبت ببرمجياتها لإخفاء نسب التلوث الحقيقية، وحين انكشف أمرها واجهت مقاطعة عالمية واسعة وتكبدت خسائر مليارية وانهياراً في ثقة المستهلكين.

في نهاية المطاف، ستعصف تقلبات السوق بكل تجارة مؤقتة تنتهي بانتهاء العرض الإعلاني، ولن يصمد في الذاكرة سوى المؤسسات التي أدركت أن الاستثمار في الإنسان والمستقبل هو أذكى إستراتيجية للبقاء. ومن واقع عملي كأكاديمية في مجال التسويق، ألاحظ أن أقوى الشركات اليوم هي تلك التي تراهن بذكاء على هذا التوجه؛ فهي تضرب عدة عصافير بحجر واحد، فتجمع بين نشر الوعي وحماية البيئة، ودعم المجتمع والاقتصاد، لتقدم في النهاية منتجاً يحمل رسالة سامية ترتقي بجودة حياة الإنسان.