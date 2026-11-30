بتواتر غريب، تلقيت الأسبوع الماضي أكثر من رسالة عبر الهاتف من عدة شركات تجارية تحمل الصياغة نفسها تقريباً، عن قرب نزول الراتب وعما أخطط له لإنفاقه، ويبدو أن تشابه الصياغة وتطابق المعنى، يعني أن جميع هذه الشركات تتعامل مع شركة تسويق ودعاية واحدة !

كان الأمر مستفزاً، فغير أن الرسائل اقتحمت هاتفي دون استئذان، فإن صياغتها أشعرتني كما لو أن راتبي ليس ملكاً لي، بل هو ملك لهذه الشركات التي بدت وكأنها تملي علي كيفية إنفاقه، وغالباً لشراء كماليات غير أساسية، في وقت حساس يحتاج فيه الناس إلى التوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك وضبط المصروفات، وليس التبذير في شراء سلع غير ضرورية !

المستهلك بطبعه، خاصة في المجتمعات المزدهرة مثل المجتمعات الخليجية، يميل لشراء حاجات فوق حاجته، لذلك هو ليس بحاجة لمن يحرضه على إشباع رغبات الشراء، خاصة في مثل هذه الظروف التي تعصف بالمنطقة وتغلف الحالة الاقتصادية بحالة عدم يقين تنذر بارتفاع الأسعار وزيادة المصاريف والتكاليف. وفي مثل هذه الظروف، الحكمة تتطلب ضبطاً أشد للمصاريف غير الضرورية، وحكمة أكبر في ترتيب أولويات الإنفاق، واستعداداً لمواجهة أية ظروف طارئة !

ويفترض أن الناس قد اكتسبت وعياً، واستفادت من دروس فترة جائحة كورونا، عندما فقد البعض وظائفهم أو انخفضت مداخيلهم بسبب تداعيات الجائحة على الاقتصاد وقطاع العمل، وقد لا أملك منع الشركات من ممارسات التسويق وإغراءات الشراء، ما دامت الممارسة تحت مظلة القانون، لكن من المهم أن يتنبه المستهلكون لحبائل المسوقين، ويقدروا مصالحهم وأهمية النظر للظروف المحيطة وانعكاسها على معيشتهم إذا طال أمدها !

باختصار.. في الأزمات تبرز أهمية ترشيد الإنفاق وتقديم الضروريات على الكماليات، والمثل يقول: القرش الأبيض لليوم الأسود !