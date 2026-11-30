الأيام سريعة، ولعلنا لا ندرك حجم ما مضى منها إلا حين تعيدنا مناسبة إلى حدث وقع قبل سنوات، وهذا ما حدث معي الأسبوع الماضي، حين تلقيت دعوة من جامعة اليمامة لحضور حفل للمواهب، ولم تسعفني الظروف بالحضور، غير أن ما وصلني من مشاهد الحفل أعادني إلى عام 2006، حين كنت أحد المدعوين للمشاركة في الأسبوع الثقافي الذي أقامته اليمامة، وكانت آنذاك كلية في بدايات تأسيسها.

وعشرون عاماً مدة كافية لقراءة تجربة مؤسسة تعليمية، ليس من خلال ما أضافته من تخصصات وبرامج أكاديمية فحسب، وإنما من خلال ما حافظت عليه من أفكار شكلت هويتها منذ البداية.

ففي الوقت الذي كانت فيه اليمامة تؤسس برامجها الأكاديمية، كانت تقيم أسبوعاً ثقافياً تستضيف فيه الأدباء والمثقفين، وتتيح لطلابها مساحة للتفاعل مع المسرح والأدب والفنون، وهو ما يدعو إلى طرح سؤال: لماذا تنشغل مؤسسة تعليمية في بدايات تأسيسها بالثقافة، في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه مشغولة باستكمال مقوماتها الأكاديمية؟

جزء من الإجابة يمكن رؤيته في مفهوم التعليم الذي تبنته اليمامة منذ نشأتها، فقد كان التوجه نحو بناء جامعة بمفهومها الواسع، تلتقي فيها الثقافة والأدب والإدارة والاقتصاد والسياسة والإعلام، بحيث لا يعيش الطالب سنوات دراسته محصوراً في دائرة تخصصه.

وفي احتضان اليمامة لكرسي غازي القصيبي وجائزته ما يؤكد هذا التوجه، فالقصيبي نفسه كان نموذجاً لتداخل المعارف في تكوين الشخصية، إذ جمع بين الأدب والإدارة والسياسة والدبلوماسية، ولم تكن الثقافة في تجربته منفصلة عن مسؤولياته المهنية، وإنما كانت جزءاً من تكوينه وقدرته على أداء تلك المسؤوليات.

وهذا يقودنا إلى أهمية العلاقة بين التخصص والثقافة، فليس المطلوب من المهندس أن يصبح أديباً، ولا من المتخصص في الإدارة أن يصبح مؤرخاً، غير أن اطلاع كل منهما على معارف تتجاوز تخصصه يمنحه قدرة أكبر على فهم المجتمع الذي يعمل فيه، والتعامل مع قضاياه وتحولاته، فالتخصص يمنح الإنسان أدوات مهنته، والثقافة توسع دائرة استخدامه لهذه الأدوات.

ومن هنا، يمكن قراءة حفل المواهب الذي أقامته اليمامة الأسبوع الماضي، فهو ليس مجرد مناسبة ترفيهية في الروزنامة الجامعية، وإنما مساحة لاكتشاف قدرات لدى الطلاب قد لا تظهر في قاعات المحاضرات أو تكشف عنها نتائج الاختبارات، وقد تكون بعض هذه المواهب أكثر تأثيراً في مستقبل أصحابها من التخصصات التي اختاروها عند التحاقهم بالدراسة.

والأمر الأكثر أهمية في مثل هذه التجارب هو استمراريتها، فمن السهل إقامة فعالية ثقافية ناجحة، غير أن المحافظة على حضور الثقافة والفنون في البيئة التعليمية على مدى عشرين عاماً تعني أن الأمر يتجاوز النشاط الطلابي إلى فلسفة مؤسسية.

وتزداد أهمية هذه الفلسفة اليوم مع التحولات التي يشهدها العالم، خصوصاً مع دخول الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، وتغير طبيعة المهن والمهارات المطلوبة، فلم يعد امتلاك المعرفة وحده كافياً، وأصبح التحدي في قدرة الإنسان على فهمها وتحليلها وتوظيفها، وهو ما يجعل اتساع ثقافته وقدرته على التفكير والإبداع جزءاً أساسياً من تأهيله للمستقبل.

وبين الأسبوع الثقافي الذي شهدته في اليمامة عام 2006 وحفل المواهب الذي أقامته الأسبوع الماضي عشرون عاماً من التحولات، غير أن الفكرة التي تربط بين الحدثين ظلت حاضرة، وهي أن التنوير رسالة تتجاوز حدود التخصص.

وإن أردت اختتام هذه المقالة، فسوف أؤكد أن حاجتنا في المستقبل ليست إلى المزيد من حملة الشهادات فحسب، وإنما إلى أجيال تجمع بين الكفاءة المهنية والوعي الثقافي، وتملك من المعرفة والخيال ما يمكنها من المشاركة في صناعة المستقبل، وهنا تكمن قيمة التعليم حين يكون مشروعاً تنويرياً.