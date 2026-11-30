انطلق الحوثي في المعركة ناسجاً سرديته التي لا يخاطب بها جمهوره بالأساس، بل يخاطب الإعلام، خاصة الغربي، إذ يزعم أن طائرة «ماهان» الإيرانية الممنوعة من العبور كانت تقلّ معزّين حوثيين عائدين من عزاء خامنئي، ليبرر بذلك تصعيده تحت ذريعة «محاصرة السعودية كما تحاصرنا».

والإعلام الغربي قبل غيره سرد ذلك في بداية المعارك في سبتمبر متجاهلاً عدة حقائق إما كسلاً مستطاباً حال دون الجهد الاستقصائي، أو لحاجة في نفس يعقوب، مما غيّب طرح أسئلة منهجية من شاكلة: أليس الحصار قائماً بما يشمل سنوات الهدنة التي وافق عليها الحوثي نفسه أو صاحب الإرادة عنه؟ وإذا كانت الرغبة حصار السعودية دون الإضرار بـ12% من التجارة العالمية، عبر الاكتفاء بما تقوم به من استهدافات داخل المملكة دون الزحف نحو باب المندب !

من جانب آخر وبعيداً عن غشاوة سردية الحوثي، يأتي تحرك المليشيا ليس فقط مرتبطاً بالأجندة الإيرانية بل متحركاً بحسب غرفة عمليات رئيسية، قيمت أن انسحاب ترمب من مذكرة تفاهم إسلام أباد بعد أقل من شهر وتحديداً في 8 يوليو، وما رافق ذلك من أمرين؛ الأول عدم الإفراج عن أموال يحتاجها الاقتصاد الإيراني المتداعي، والآخر عدم وجود قبول من أي طرف إقليمي أو دولي لفذلكة طهران في تحليل البند الخامس وهو السماح لطهران بتحصيل رسوم للعابرين من مضيق هرمز.

وهنا يظهر منهج إيراني مبني على رفع سقف التصعيد كلما زاد الضعف، وهو أمر يستهدف في جوهره الإشارة إلى وجود أوراق أكثر عسى أن يكون مؤدى ذلك اتفاق سريع بأقصى درجات الكرامة المتاحة، فما زال شرب السم في الوجدان الإيراني كابوساً يتمنى الحرس الثوري أن لا يتكرر.

وبالتالي ظن المناضل عبدالملك غاندي بأنه يستطيع أن يحاصر مضيق باب المندب بعد أن يسيطر على المخا وذو باب، وإن لم يستطع منع السفن فعلى الأقل يرفع تكلفتها التأمينية، وهذا بالطبع كان دافعه وهم نُسج في طهران بأن سعر نفط مرتفع سيؤدي لنجاح الديموقراطيين في الكونجرس وبالتالي تقييد الرئيس الأمريكي في الملف الإيراني وهو ما لم يحدث بطبيعة الحال.

وفي ملف مهاجمة المملكة أراد الحوثي أن يقول بأنه أحكم الحصار على المملكة، وهو أمر لا يستطيع تقنياً تحقيقه مع دولة مترامية الأطراف كالمملكة وأثبتت قدرات عالية في دفاعاتها الجوية، دون إلغاء إلا أنه أصاب بعض الضرر لأعيان مدنية، لكن ما لم يكن محسوباً من قبله، وجود دولة لديها مرونة كبيرة وقدرات في العودة مجدداً بكفاءة في الإصلاح وإدارة المخزون.

وربما كانت أرقام أكتوبر من الصادرات السعودية هي الأكثر إيلاماً لطهران وبالنتيجة للحوثي، فقد صدَّر الحوثي فكرة التعطيل عبر ذهنية الحرب غير المتماثلة والكيانات دون الدولة، والتي تخوض حرباً هدفها عناوين الأخبار وضرب الثقة لا تغيير الواقع، فكان رد السعودية كالمعتاد بعيداً عن الضوضاء وبالأرقام، فالأرقام لا تكذب.

وبالحديث عن الخسائر الفعلية لإيران في المعقل، شهد أكتوبر أيضاً آخر صادرات النفط الإيراني للصين، ومن المرجّح أن تصل صادرات إيران من النفط إلى الصفر في ديسمبر القادم. يأتي هذا مع امتلاء مخازن جزيرة خرج تماماً، مما يعني خسارة ما لا يقل عن ربع مليار دولار يومياً.

وبالعودة لوضع الحوثي الذي يصوّر نفسه منتصراً بالزحف نحو باب المندب وقصف الرياض ومناطق أخرى في المملكة، يُصد جلها دون تأثير يُذكر، يجب النظر إلى عوامل أخرى مثل تجفيف منابع الإمدادات العسكرية بحراً وخاصة عن طريق ميناء الحديدة والصليف، كذلك غياب إمدادات البنزين المجاني التي كانت تأتي من إيران قبل أن تُحاصر بحصارها في هرمز، والأمر الثالث وبالغ الأهمية وهو القصف الذي حصل في الأيام الأخيرة من التحالف لمخازن الأسلحة ومصانع تجميع المسيّرات في الحديدة وصنعاء وصعدة، التي كانت تستخفي حول واجهات مدنية.

أيضاً الخسائر الحوثية جاءت سياسية عسكرية مزدوجة فتجنّب استهداف الناقلات في باب المندب حتى لا تستفز الأمريكان أو الإسرائيليين، وقعت فيه حماقة عبر جلب دعم سياسي وعسكري أوروبي عبر استهداف ينبع. من جانب آخر، محاولة اللعب بأسعار النفط فشلت هي الأخرى كما فشلت إيران في هرمز من قبل، وذلك لأن أسواق النفط تبدي مرونة مع الأزمات التي تقدر أنها مستمرة لبعض الوقت، وتسعر لذلك مبكراً لتجنّب أي ذبذبات.

وعليه يجب النظر إلى التصعيد الحوثي في مهاجمة السعودية أو الشعب اليمني وحصار وتجويع تعز ضمن نافذة التصعيد بهدف الوصول لحل سريع يخرجهم من المأزق الاقتصادي والعسكري (Escrlate to Di-escalate) فكل الأوهام بتحقيق ضغط ينضج انتصارات أكبر أصبح غير واقعي.. ويقال في الأمثال: فلان يرتع في الآل.. أي السراب.. وفلان غني عن التخريف.