أمر طبيعي ومتوقع أن يستحوذ إعلان وإقرار المملكة العربية السعودية لميزانيتها للعام المالي 1448 / 1449هـ (2027م)، اهتمام العالم أجمع، بالنظر إلى ما تشهده المنطقة عامة، والمملكة تحديدًا من تطورات جيوسياسية، غيّرت المعادلات الاقتصادية العالمية، وأثرت عليها تأثيرًا لا يمكن إنكاره أو القفز على محصلة آثاره.

ما أصاب قطاع الطاقة تحديدًا، وانقطاع سلاسل الإمداد ألقى بظلاله الكثيفة على دول العالم كافة، ورفع كلفة الإنتاج، وحركة النقل، وغير ذلك، مما كان له بالغ الأثر في تقدير ميزانيات دول العالم.

وهو محك الابتلاء، ومختبر قدرة الدول على الصمود وإظهار قدرتها على تجاوز هذا الظرف المعقّد، وهو أمر لن يكون بمقدور الدول تحقيقه إن لم يكن لها سند من حكومة راشدة التوجه، بإدارة تخطط، بوعي لحاضرها، واستشراف سليم لمستقبلها، وهو ما تجلى بوضوح في ميزانية المملكة المعلنة التي أظهرت بمؤشراتها العامة مدى متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على المحافظة على استقراره؛ فضلًا عن مواصلة نموه بما يعكس متانة أسسه، و«قدرته العالية على التكيّف مع المتغيّرات بفضل السياسات المالية المرنة، والتنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة»، الأمر الذي يعزز من ثقة المستثمرين، ويدفع بالمملكة إلى تحقيق مستهدفات رؤيتها المباركة.

فما أعظم البشارة التي لوّح بها ولي العهد عند إعلان الميزانية بالتأكيد على أن «ميزانية العام المالي 2027م تجسّد التزام الحكومة بأن تكون رفعة الوطن ومصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، والمحافظة على مكتسبات التنمية لهذا الجيل والأجيال القادمة». وزاد عليها بالقول إن هذه الميزانية تأتي ضمن تخطيط مالي طويل المدى يوازن بين دعم النمو المستدام وتنفيذ الأولويات التنموية وتعزيز استدامة المالية العامة، مع المحافظة على مرونة توجيه الموارد واستمرار تمويل البرامج والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

كل هذه البشارات التي أشار إليها ولي العهد، وكذلك عرض وزير المالية الذي أعقب إعلانها، تفضي بنا إلى يقين راسخ في قدرة حكومتنا على المضي في برامجها الاقتصادية وفق تخطيطها المرسوم، بقدرة على تجاوز التحديات، ومعالجتها بقدر عالٍ من الكفاءة، التي يعز نظيراتها في كبريات الدول المتقدمة، التي هزتها الأزمة الحالية، ووضعت اقتصاداتها في مرجحة القلق والتوتر.

ودون الدخول والغوص في لغة الأرقام بشكل تفصيلي، لكنّ ذلك لا يمنع من تدوين بعض المؤشرات التي تراءت لي في مرآة هذه الميزانية؛ فقد أظهرت ضربًا من كفاءة الإنفاق وتقليص العجز من خلال ضبط النفقات وتخفيضها إلى (1,392.1) مليار ريال بما يقل عن (44) مليارًا تقريبًا، وهو مؤشر دال على تركيز في جودة الإنفاق، دون الإخلال بسير منظومة المشروعات التنموية الكبرى، ولكن فقط ترتيب في أولوياتها.

من المؤشرات ترسيخ فكرة الاستدامة المالية مقروءًا ذلك في تراجع العجز المقدر من 4.9% إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. كذلك يمكن ملاحظة الطفرة في النمو الاقتصادي الحقيقي بالقياس إلى النمو المتسارع، واستقرار الأسعار، وتحسن التحصيل ونمو القطاع غير النفطي، وجماع ذلك كله وغايته وضع أولوية التنمية البشرية وجودة الحياة في صدارة الاهتمام الحكومي، من خلال الاستثمار في المواطن، حيث استحواذ قطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية على (256 مليار ريال)، وفيما خصص للتعليم مبلغ (195 مليار ريال) بما يمثل ثلث إجمالي الميزانية، بما يثبت أن رفع جودة الحياة وتطوير رأس المال البشري يظلان في صدارة الأولويات الحكومية، بغض النظر عن سياسات ضبط الإنفاق. ويتجلى ذلك في قول ولي العهد «إن تعزيز فاعلية منظومة الدعم والحماية الاجتماعية وتوجيه إنفاقها إلى الفئات الأكثر حاجة، والارتقاء بمستوى المعيشة وجودة الحياة، تمثل أولوية محورية ضمن سياسة المملكة المالية والاقتصادية، مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزّز الترابط بين مناطق المملكة وجاذبيتها الاستثمارية، ويزيد كفاءة حركة السلع وقدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات في سلاسل الإمداد العالمية».

إجمالًا يمكن القول بأنه وعلى غير المتوقع إقليميًا وعالميًا خلت سمات الميزانية السعودية من أي مؤشرات لكونها «ميزانية حرب»، حيث ارتفع الإنفاق العسكري في 2027 بنحو 9 مليارات ريال فقط، بنسبة نمو طفيفة تقارب 2.2%، ليصل إلى 263 مليار ريال، وهو أمر يعكس قدرة المملكة على امتصاص الأزمات، واقتراح بدائل اقتصادية ترتق كافة الفتوق الناجمة من العمليات العمياء التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية باستهدافها للأعيان المدنية، والبنية التحتية للاقتصاد السعودي، لكن كل ذلك يقابل بمعالجات اقتصادية عبر تنشيط البدائل اللوجستية، ومن ذلك مثلًا اعتماد المملكة على خط أنابيب شرق-غرب للتصدير وإعادة توجيه الواردات والصادرات إلى الموانئ الغربية، بما قلل من تأثير إغلاق مضيق هرمز، واستطاعت المملكة بهذا الحل وغيره من الإيفاء بالتزامها تجاه العالم كافة في ما يتصل بإمدادات الطاقة.. وهو ما أكد عليه ولي العهد بالقول إن المملكة أثبتت قدرتها ومكانتها موردًا عالميًا مستدامًا وموثوقًا في تأمين إمدادات الطاقة العالمية، مدعومة باستثماراتها الإستراتيجية في تطوير البنية التحتية لقطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية، بما يضمن تدفق الصادرات النفطية وغير النفطية، وذلك بالاستفادة من خط أنابيب شرق-غرب والموانئ المتاحة على الساحل الغربي.

صفوة القول؛ إن هذه الميزانية تكشف بجلاء متانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على تجاوز الأزمات، وهي في محصلتها النهائية رسالة برهان وتحدٍ في بريد من يستهدفون المملكة، ويسعون إلى ضرب منظومتها الاقتصادية، وبنيتها التحتية، ولكن هيهات.