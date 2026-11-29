الأزمات لا تنتظر أحداً. تفرض أولوياتها، وتستنزف الموارد، وتربك حسابات الدولة. وفي إقليمنا، تتوالى المواجهات أسرع من قدرة السياسة على احتواء تداعياتها. وكلما اتسعت دائرة الصراع، ازدادت صعوبة مواصلة الدول لمساراتها.



المملكة تواجه هذه المعادلة في مرحلة هامة من تاريخها. محيط إقليمي مضطرب، وتحديات أمنية متجددة، ومشروع وطني واسع يمضي نحو أهداف بعيدة المدى. وهذا يضع أمام الرياض مسؤولية إدارة أزمات الحاضر، وحماية مصالحها، والمحافظة على اتجاهاتها نحو المستقبل.



فالوقت أصبح جزءاً من حسابات الأمن الوطني، وكل أزمة تستنزف اهتمام الدولة ومواردها، وتفرض قرارات قد تمتد آثارها إلى سنوات. لذا، تكتسب القدرة على احتواء الأزمات أهمية بالغة، خاصة حين تكون للدولة أولويات كبرى تستلزم الاستقرار.



خلال عامنا المنقضي 2026، دخلت المنطقة مرحلة شديدة الاضطراب مع الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية، واتساع تداعياتها إلى دول الخليج. عادت المنشآت الحيوية وإمدادات الطاقة إلى صدارة الاهتمام، وازدادت المخاطر المحيطة بالممرات البحرية. وأصبح تهديد مضيقي هرمز وباب المندب مصدر قلق يتجاوز دول المنطقة إلى التجارة الدولية.



بالنسبة إلى المملكة، تمس هذه التطورات صميم أمنها ومصالحها. الممرات البحرية شريان رئيس لحركة الطاقة والتجارة، وأي اضطراب فيها يرفع تكاليف النقل والتأمين، ويضع سلاسل الإمداد أمام تحديات جديدة.



وفي مواجهة هذه التطورات، تحركت الرياض على أكثر من مسار. أكدت حماية سيادتها وأمنها، وواصلت اتصالاتها السياسية لاحتواء التصعيد. وجاءت زيارة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان إلى طهران ضمن جهود دعم الوساطة وخفض التوتر، وفتح المجال أمام تسوية تحول دون اتساع المواجهة.



هذه التحركات تكشف عن حساب سعودي يتجاوز التعامل مع الأزمة الراهنة. فالعلاقة مع إيران ستظل ملفاً مزعجاً. وقد أثبتت التجارب أن التفاهمات السياسية تتطلب حماية مستمرة من تقلبات المواجهة.



الرياض تدرك أهمية الحوار، وتعرف أن استقرار العلاقات يحتاج إلى مواقف واضحة. والاتفاقات تكتسب قيمتها من الالتزام بها، والثقة تتشكل عبر الممارسة. وأي تهدئة لا تستند إلى ضمانات عملية تظل معرضة للاهتزاز عند أول أزمة. ولذا يطلب تأسيس قواعد أوضح للعلاقات بين دولها، تضمن أمن الجميع، وتحول دون تكرر المواجهات.



وفي هذا السياق، تبرز مسؤولية المملكة في حماية أمن الخليج. فأي تحد يواجه دولة خليجية سرعان ما يمتد أثره إلى بقية الدول.



وكل هذه التطورات تفرض على المملكة مراجعة أولوياتها باستمرار. فهنالك متطلبات أمنية تتقدم وقت الأزمات، ومشروعات وطنية تحتاج إلى الاستمرار، وبرامج تحول تتطلب وضوحاً في الاتجاه. وإدارة هذه الملفات تستدعي قرارات دقيقة، وقدرة على توجيه الموارد وفق طبيعة المخاطر.



وهنا تظهر أهمية السياسة الخارجية، ولذا تعتني المملكة بخلق علاقات متوازنة، وشراكات واسعة، وحضور مؤثر في ملفات تمس أمنها ومصالحها. وهذا ما يفسر استمرار انفتاح الرياض على القوى الدولية والإقليمية، وحرصها على تنمية علاقاتها.



أما في الداخل، فتظل المحافظة على مسار التحول الوطني أولوية أساسية. رؤية 2030 مشروع يمتد إلى قطاعات ومؤسسات ومجالات جديدة، ما يستوجب سياسات مستقرة وثقة مستثمرين وعملاً مستمراً. وقد تفرض الظروف إعادة ترتيب بعض الأولويات، لكن الاتجاه العام يقتضي الوضوح والثبات.



المسألة هنا تتصل بكيفية إدارة الدولة للوقت. فالأزمات تستهلكه في معالجة المخاطر، والمشروعات الوطنية تحتاج إليه لتحقيق نتائجها. وكل نجاح في الحد من تداعيات التوتر يمنح الدولة فضاء أوسع للتركيز على أهدافها.



السعودية تعرف أن تحديات المنطقة مستمرة، وأن أمنها يتطلب حضوراً سياسياً وأمنياً فاعلاً. وتعرف، أيضاً، أن نجاح مشروعها الوطني مشروط بحماية طويلة الأمد، وأن المستقبل تصنعه القرارات التي تتخذ اليوم.



هذه هي معادلة المرحلة؛ أن تدير المملكة أزمات محيطها، وتحمي مصالحها، وتحافظ على مسارها الوطني، وتمتلك القدرة على التعامل مع الأحداث دون أن تفقد اتجاهها. هذه هي أزمات منطقتنا. تسعى لفرض إيقاعها، والدول التي تعرف أولوياتها تستطيع الاحتفاظ بإيقاعها الخاص. وهذا ما تحتاجه السعودية اليوم؛ أن تجعل من الوقت، الذي تفرضه الأزمات، فرصة لمواصلة بناء المستقبل.