- تشرفت بمعايشة مسيرة التعليم في المدينة المنورة بكل تفاصيلها ومحطاتها وتحدياتها، وكنت قريباً من كثير من القضايا والإشكاليات التي واجهت هذا القطاع الحيوي بحكم عمل والدي رحمه الله الذي عمل معلماً ومديراً لعدد من مدارس المنطقة، إلى جانب عملي الأساسي معلماً، الأمر الذي أتاح لي فرصة التعايش مع قطاع التعليم من زوايا متعددة: طالباً، ومعلماً، وإعلامياً.



- وعاصرت عدداً من مديري التعليم الذين تركوا بصماتهم في مسيرة التعليم بالمدينة المنورة، بدءاً من المربي الفاضل عبدالعزيز الربيع رحمة الله عليه، الذي ارتبطت فترته بمرحلة من النشاط التربوي والثقافي والأدبي والرياضي، وشهد التعليم خلالها حراكاً مميزاً وتنافساً بين المدارس في مجالات الإبداع والتميز والأنشطة المختلفة، ثم جاءت مرحلة حسين جوادي رحمة الله عليه، تلتها مرحلة المربي الفاضل بهجت جنيد رحمة الله عليه، والدكتور تنيضب الفايدي، والدكتور سعود الزهراني، والدكتور خالد الوسيدي رحمة الله عليه، وصولاً إلى ناصر العبدالكريم المدير الحالي.



- وبالتأكيد، شهدت كل مرحلة من هذه المراحل إنجازات وتحولات مختلفة، وكانت جميعها تعمل وفق التوجهات العامة لوزارة التعليم، إلا أن أساليب الإدارة والتنفيذ وآليات التعامل مع التحديات كانت تختلف من قيادة إلى أخرى، وفقاً لطبيعة المرحلة ومتطلباتها.



- واجه تعليم المدينة خلال مراحل مختلفة تحديات كبيرة، كان من أبرزها مواكبة النمو السكاني والعمراني المتسارع، خصوصاً أن المدينة المنورة لها خصوصيتها المختلفة عن كثير من المناطق الأخرى بحكم ارتباط مشاريعها التنموية بالتوسعات المتعاقبة للمسجد النبوي الشريف، وتطوير المنطقة المركزية والمواقع التاريخية، وما صاحب ذلك من إزالة عدد من المدارس أو تأثر مواقعها بالمشاريع التطويرية.



- كما شكّلت المباني المدرسية المستأجرة تحدياً كبيراً، إلى جانب الحاجة إلى إنشاء مدارس حكومية جديدة في الأحياء السكنية الناشئة التي شهدت فيها المدينة توسعاً عمرانياً ملحوظاً خلال فترات زمنية قصيرة. وكان ذلك يتطلب عملاً متواصلاً وتخطيطاً مبكراً لمواكبة التوسع وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لأبناء وبنات المنطقة.



- لقد كانت تلك المرحلة تتطلب جهداً إدارياً وتربوياً وهندسياً كبيراً، وتنسيقاً مستمراً بين الجهات المعنية؛ حتى لا يتأثر استقرار العملية التعليمية بالتغيرات العمرانية والمشاريع التنموية التي شهدتها المدينة المنورة.



- أما اليوم، فقد دخل التعليم في المملكة مرحلة مختلفة من التحولات الهيكلية والإستراتيجية، ومن أبرز هذه التحولات إعادة هيكلة إدارات التعليم، والتوجه نحو تقليص المركزية الإدارية، ومنح الإدارات والمدارس صلاحيات أوسع في الجوانب الإدارية والتربوية والمالية، بما يعزز قدرتها على التطوير واتخاذ القرار، مع تركيز دور الوزارة على رسم السياسات العامة، ووضع الأطر التنظيمية، ومتابعة الأداء، وضمان جودة المخرجات التعليمية.



- ومن واقع معايشتي الطويلة لمسيرة التعليم في المدينة المنورة، أرى أن ما تحقق يمثل حصيلة جهود متراكمة لأجيال من المعلمين والتربويين والقيادات التعليمية، وأن المرحلة الحالية تفتح آفاقاً أوسع أمام تعليم المدينة لمواصلة التطوير ومواكبة مستهدفات الرؤية.



- وقد نجح تعليم المدينة المنورة في تجاوز كثير من تحديات مراحله السابقة، والانتقال إلى مرحلة جديدة تتطلب المحافظة على المكتسبات، وتعزيز جودة التعليم، والاستثمار في الإنسان، والاستفادة من الخبرات التربوية المتراكمة.



- وتتويجاً لهذه الجهود، حققت 91 مدرسة في منطقة المدينة المنورة مستوى التميز المدرسي لعام 2026 وفق نتائج التقويم والتصنيف المدرسي الصادرة عن هيئة تقويم التعليم والتدريب، لتتصدر المنطقة المملكة من حيث عدد المدارس المتميزة ضمن ملتقى «تميز 2026» الذي شهد تكريم 659 مدرسة على مستوى السعودية. كما حقق تعليم المدينة نسبة 99% للمباني الحكومية، على أن تكتمل النسبة لتصل إلى 100% بحلول عام 1448هـ، وذلك بالتزامن مع البدء في تنفيذ 12 مشروعاً لمبانٍ مدرسية في مجتمعات الإسكان، والتي سيكون لها أثر كبير في خدمة سكان تلك الأحياء. ولا شك أن للمباني المدرسية الحديثة دوراً محورياً في تجويد التعليم وتحقيق التميز، لما توفره من بيئة مدرسية جاذبة ومحفزة، وهو ما سيسهم ويعزز جودة المخرجات التعليمية.



- وقد كتبت هذا المقال من واقع معرفتي السابقة بأعداد المباني التعليمية المستأجرة التي كانت تشكل عبئاً كبيراً على جودة التعليم. فشكراً لكل من ساهم في هذه النقلة النوعية التي طرأت على تعليم المدينة، وشكراً لمدير التعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم، الذي لمست منه حرصاً وتفانياً مع كافة القيادات التعليمية في معالجة كثير من التحديات التي كانت تواجه التعليم بالمنطقة.