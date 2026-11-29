في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، شارك وزير التعليم يوسف البنيان في منتدى جون كينيدي بجامعة هارفارد. ولفتني سؤال وُجّه إليه هناك: ماذا نريد أن نرى بعد خمس سنوات حتى نقول إن التحول التعليمي قد نجح؟ وفي إجابته رسم الوزير صورة يمكن لأي أسرة أن تفهمها وتختبرها. نظام تعليمي مرن يحسن اتخاذ القرار، وطالب يذهب إلى مدرسته سعيدًا، ومعلم يحب مهنته ويعمل مع طلابه وأسرهم، وخريج يستطيع توظيف ما تعلمه، وجامعة تنتج معرفة تسهم في حل مشكلات المجتمع.



أعجبتني الإجابة لأنها جعلت نجاح التحول أمرًا يراه الناس في حياتهم. وهي، لهذا السبب تحديدًا، تستحق أن نعود بها إلى مدارسنا وجامعاتنا، وأن نسأل بشيء من المكاشفة: كم تفصلنا عن هذه الصورة؟ وما الذي سنفعله حين تخبرنا المدرسة بشيء مختلف عما تقوله تقاريرنا؟



من واقع عملي في التعليم، أرى أن هذه المسافة تظهر أحيانًا في تفاصيل صغيرة. قد يكون برنامج التطوير المهني قد بلغ العدد المستهدف من المعلمين، ثم تسأل معلمة عمّا استطاعت تطبيقه في صفها فتقول إنها احتاجت إلى وقت للتجريب، وإلى زميلة تلاحظ أداءها وتناقشها فيه. وقد تُسجّل المدرسة حضورًا مرتفعًا، فيما يخبرك طالب يحضر كل يوم أنه أمضى أسبوعًا كاملًا من غير أن يشارك في درس أو يشعر بأن أحدًا افتقد مشاركته. كل رقم هنا يمكن أن يكون صحيحًا، ومع ذلك تبقى الصورة ناقصة. المشكلة تبدأ حين نكتفي بما يسهل إحصاؤه، ثم نتحدث عنه بوصفه الأثر الذي أردنا تحقيقه.



والرشاقة التعليمية، في تقديري، تبدأ من قرار قريب من الطالب. ماذا تستطيع قائدة المدرسة أن تفعل حين يكتشف فريقها أن مجموعة من الطالبات وصلن إلى صف متقدم وهن يحتجن إلى دعم في القراءة؟ هل تملك صلاحية إعادة توزيع بعض الوقت وتوجيه الدعم إلى من يحتجنه؟ وهل تجد من يساندها في تشخيص المشكلة ويتابع معها أثر القرار؟ هناك معايير مشتركة تحفظ حق الطالب أينما درس، وهناك قرارات ينبغي أن تُتخذ داخل المدرسة لأن أهلها أعرف بتفاصيل يومها. وحين نحمّل المدرسة مسؤولية النتائج، فمن الإنصاف أن نمنحها من الصلاحية والموارد ما يمكّنها من تحسينها.



أما الطالب السعيد، فأفكر فيه لحظة يرفع يده وقد تكون إجابته خاطئة. هل يثق بأن معلمه سيصغي إليه؟ هل يأمن سخرية زملائه؟ وهل يعرف إلى من يلجأ إذا ضاق به أمر؟ قد يعود الطالب إلى بيته متعبًا من مسألة صعبة، ويعود في الغد راغبًا في حلها. هذه أيضًا سعادة مدرسية، مصدرها الأمان ومتعة الفهم والشعور بالقدرة. والطريقة الأقرب إلى معرفتها أن نصغي إلى الطلاب، بمن فيهم أولئك الذين نادرًا ما يتكلمون، وأن نريهم أثرًا لما قالوه.



وأتوقف طويلًا عند المعلم الشغوف. من حقنا أن ننتظر من المعلم جودة العمل والإخلاص فيه، ومن حقه أن يجد في يومه وقتًا يحضّر فيه درسًا جيدًا، ويتأمل أعمال طلابه، ويتواصل مع أسرة تحتاج إليه. فإذا أضفنا إلى يومه مهمة جديدة، فالسؤال العملي هو: أي مهمة يمكن أن نرفعها عنه؟ وإذا طلبنا منه أن يغيّر طريقة تدريسه، فمن سيعمل معه داخل المدرسة حتى يترسخ التغيير؟ بعض المعلمين يدخلون المهنة وفيهم من الحماس ما يكفي لتغيير حياة طلاب. وطريقة تنظيم العمل قد تعينهم على الاحتفاظ بهذا الحماس سنوات، وقد تستنزفه في عام دراسي واحد.



ويمتد السؤال إلى الخريج والجامعة. حين نريد خريجًا مؤهلًا، فلنمنحه أثناء الدراسة فرصة للعمل على مسألة حقيقية، تحت إشراف من يعلّمه كيف يبحث ويجرّب ويعرض ما توصل إليه. ولنتابع مسارات الخريجين بعد تخرجهم لنعرف أين أفادتهم معارفهم، وأين اضطروا إلى تعلّم مهارات كان يمكن أن يكتسبوها في سنوات الدراسة. وفي البحث العلمي، يستحق عدد الأبحاث المنشورة أن يُقرأ إلى جانب أسئلة أخرى. هل وصل بحث تربوي إلى مدرسة فاستفادت منه؟ هل وجدت جهة صحية أو بيئية في الجامعة شريكًا لصياغة المشكلة واختبار الحل؟ ومن يتابع ما حدث بعد انتهاء المشروع؟



ولأن السؤال حدد خمس سنوات، أرى أن البداية هي أن نصف واقعنا اليوم بأمانة تكفي للمقارنة غدًا. لنربط مؤشرات الحضور بمستوى التعلم وتجربة الطالب، وساعات التدريب بما يتغير في التدريس، وأعداد الخريجين بمساراتهم بعد الدراسة. ولنقرأ النتائج على مستوى المدارس والفئات، فالمتوسط الجيد قد يخفي طلابًا يتعثرون عامًا بعد عام. ثم ليكن واضحًا في كل مستوى من يملك قرار المعالجة، ومتى نعود لنرى أثره. وأصعب ما في هذه المكاشفة أن نسمح لمدرسة أو معلم أو طالب بأن يقول إن إجراءً معتمدًا لم يؤتِ أثره، وأن يجد في الجهة التي تسمعه استعدادًا لمراجعة الإجراء.



جميل أن يكون على رأس التعليم وزير يتفاءل بمستقبله، ويعبّر بوضوح عما يتمنى أن يراه في مدارسنا. ويبقى أمامه سؤال أصعب: كيف يضمن أن ما بدأه سيستمر إذا غادر موقعه؟ فخمس سنوات في عمر التعليم قد تكون بداية ظهور الأثر، وقد تتعاقب خلالها قيادات في الوزارة وإدارات التعليم والمدارس. ومن مسؤولية من يقود التحول اليوم أن يهيئ لمن يأتي بعده أسباب مواصلته، وأن يترك له من الشواهد ما يعينه على معرفة ما يستحق أن يستمر وما يحتاج إلى مراجعة.



ويبدأ ذلك حين تدخل الأولويات في صميم العمل اليومي. تُحدّد الصلاحيات بحيث يعرف كل مستوى ما يملك أن يقرره، وتُرصد الموارد ضمن الميزانيات، وتُتابع النتائج في مواعيد معلومة. فإذا ثبت مثلًا أن تخصيص وقت أسبوعي للمعلمين لمناقشة أعمال طلابهم يحسّن التدريس، فإن ضمان استمراره يبدأ من تثبيت هذا الوقت في جدول المدرسة، وتمكين قيادتها من حمايته ومتابعة أثره. وعندما تتغير القيادة، تجد أمامها ممارسة قائمة ونتائج تستطيع أن تبني عليها، ومساحة لتطويرها في ضوء ما تراه في الميدان. ولعل من أصدق ما يبقى من أثر الوزير أن يدخل طالب مدرسته بعد سنوات من مغادرته، فيجد في يومه شيئًا مما تمناه الوزير له يوم أجاب عن ذلك السؤال.



بعد خمس سنوات، أتمنى أن نستطيع دخول مدرسة عادية في يوم دراسي عادي، وأن نسأل طالبًا ومعلمة وقائدة مدرسة عمّا تغيّر في يومهم. فإذا وصف كلٌّ منهم فرقًا يلمسه، واستطعنا أن نرى ذلك الفرق في تعلم الطلاب وفي فرصهم بعد التخرج، سيكون لدينا ما نقوله عن نجاح التحول. وتلك إجابة تبدأ من الإصغاء إليهم اليوم.