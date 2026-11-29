يشتري معلم من راتبه مواد يحتاج إليها طلابه لتنفيذ نشاط في الفصل. كان بوسعه أن يتجاوز النشاط، أو ينتظر حتى تتوافر مستلزماته، لكنه يعرف أن الدرس سيمضي وأن طلابه سيخسرون فرصة للتجربة. وفي نهاية العام، قد يجلس المعلم نفسه أمام تقرير عن الفاقد التعليمي، ويُسأل عمّا فعله لمعالجته. من حقنا أن نسأله عمّا فعل، ومن حقه أن نسأل أنفسنا عمّا وفّرناه له.



نضع أمام المقبل على التعليم سلسلة طويلة من شروط التعيين، ثم نطالبه في الميدان بالدورات والتطوير المهني وقياس الأداء واجتياز اختبارات الرخصة المهنية. وكلما تعثّر الطلاب عاد الحديث إلى المعلم. ضعف التحصيل؟ أين المعلم؟ اتسع الفاقد التعليمي؟ ماذا فعل المعلم؟ وبين السؤالين تضيع أسئلة تخص المنظومة كلها. كم طالبًا في فصله؟ وكم من وقته يذهب إلى أعمال إدارية؟ وهل وصلته أدوات العمل في موعدها؟ ومن يُسأل حين يضطر إلى الدفع من جيبه حتى يؤدي الطالب نشاطًا كان من المفترض أن توفر المدرسة مستلزماته؟



ومن مفارقات العمل في المدرسة أن معلمًا في عامه الأول، وآخر أمضى خمسة وعشرين عامًا في المهنة، قد يحملان النصاب نفسه من الحصص، وتوزّع عليهما المناوبات والتكليفات بالطريقة نفسها. للمعلم الجديد حق في التهيئة والمساندة، ولصاحب الخبرة حق في أن تُستثمر خبرته. وحين نطلب من المعلّم المتمرس أن يدرّب زملاءه، أو يقود معالجة التعثر في تخصصه، فلنحسب لهذا العمل وقتًا من نصابه ونمنحه وزنًا في مساره المهني.



وتزداد المفارقة وضوحًا عند تقييم الأداء. قد يبذل معلم جهدًا استثنائيًا طوال العام، ويكتفي زميله بالحد الأدنى أو يقصّر في واجباته، ثم تكون حصيلة الفرق بينهما بضع درجات في نموذج التقييم. يدخل الاثنان العام التالي بالأعباء نفسها تقريبًا، وقد يظل المتميز ينتظر فرصة يرى فيها أثر تميزه. وما قيمة تقييم دقيق إذا بقي أثره محدودًا في الحافز والترقية وفرص تولّي المسؤولية، وفي معالجة التقصير أيضًا؟



وقد تنقلب الكفاءة نفسها إلى سبب لتعطيل فرصة صاحبها. يتقدم معلم متميز ليكون وكيلًا أو مديرًا، فيُقال إن خروجه من الفصل خسارة لطلابه. وفي المدرسة نفسها قد يُزكّى زميل أقل أداءً لشغل المهمة لأن تعويضه في الصف أسهل. هكذا يدفع الأول ثمن إتقانه، وقد يجد الثاني في ضعف أدائه طريقًا إلى موقع مسؤولية أوسع. ومن حق المعلم المتميز أن يجد مسارًا يقدّر بقاءه في التدريس إذا اختاره، وأن ينافس على القيادة بمعايير عادلة إذا رغب فيها. ومن حق الطلاب في الحالتين أن تخطط المدرسة لاستمرار جودة تعليمهم.



ويظهر اختلال المعادلة أيضًا في المقابل المادي. فهناك معلمون يمضون سنوات طويلة في الصف، ويظل الراتب والعلاوة السنوية أساس ما يتقاضونه، فيما يبقى أثر تميزهم اليومي محدودًا في دخلهم. وحين يبحث بعضهم عن دخل إضافي، يفكر في درس خصوصي بعد الدوام أو في منصة تعليمية باشتراك. وقد تأتي مكافأة عابرة لمن يفوز في مسابقة عالمية. والمعلم الذي أمضى عامًا يعيد الثقة إلى طلاب كانوا يخشون القراءة بصوت مرتفع حقق إنجازًا يستحق التقدير، حتى لو اقتصر شهوده على طلابه وأسرهم.



وفي بعض البيوت مفارقة تستحق التأمل. أبٌ أمضى أكثر من خمسة وعشرين عامًا في التعليم، ثم التحق أحد أبنائه بوظيفة بعد تخرجه وبدأ براتب أعلى من راتب أبيه. يفرح الأب لابنه، وتبقى المقارنة جديرة بأن تلتفت إليها الجهة التي تضع سلم المعلمين. فبعد ربع قرن من العمل، ما القيمة المالية التي نمنحها للخبرة المتراكمة في الصف؟ وهل يستطيع السلم أن يجذب الخريجين الأكفاء إلى التعليم ويمنحهم أسبابًا للبقاء فيه؟



في مطلع الثمانينيات الميلادية، شكّل إقرار لائحة الوظائف التعليمية عام 1401هـ واعتماد المستويات الوظيفية محطة مهمة في تقدير المهنة. وبعد عقود، انتقل المعلمون إلى سلم مبني على الرتب المهنية. واليوم، بعد نحو خمسة وأربعين عامًا من تلك المحطة الأولى، تستحق رواتب المعلمين مراجعة تبدأ بما يتقاضاه المعلم عند دخوله المهنة، وما يصل إليه بعد ربع قرن، وما تضيفه الترقية إلى دخله حين تتسع مسؤولياته.



الانتصار للمعلم أن يرى أثر خبرته وتميزه في راتبه وفرصه، وأن يجد للتكليف الإضافي وزنًا في نصابه أو مقابلًا واضحًا، وأن يدخل الصف وقد وفّرت له المدرسة ما يحتاج إليه. وهو أيضًا أن تتبنّى وزارة التعليم هذه المطالب، وتسمع من معلميها ومعلماتها قبل أن تضيف إلى أعبائهم، وتراجع نصيب كل جهة من المسؤولية قبل أن تحاسبهم على النتائج.



لقد اعتدنا أن نطلب من المعلم أن ينتصر لطلابه كل يوم. وحان الوقت لأن ينتصر التعليم لمعلّميه.