هل نحن أمام مشروع لتطوير دوري تنافسي قوي، أم أمام منظومة تتعامل مع الأندية بمعايير مختلفة؟ اتحاد يُفرّط في نجومه، وأهلي يفقد استقراره الفني، ونصر يخضع لرقابة مالية، وهلال يواصل تدعيم صفوفه بصفقات فلكية!



الاتحاد، صاحب التاريخ والبطولات والجماهيرية، وجد نفسه أمام مسلسل من رحيل النجوم والتفريط بعناصر مؤثرة، ثم إعادة البناء باستقطابات لا تساوي جودة الراحلين. فكيف يُطلب من فريق بطل مواصلة المنافسة بعد إضعاف عناصر قوته؟



أما الأهلي، فيواجه تغييرات طالت مدربه ونجومه وبنيته الفنية، في وقت كانت جماهيره تنتظر تعزيز مكتسباته وترسيخ الاستقرار، لا الدخول في دوامة تعيد الفريق خطوات إلى الوراء.



والحديث المتداول عن إعداد الناديين للبيع وتقليص النفقات يثير تساؤلات مشروعة.. هل أصبحت القيمة الاستثمارية للأندية تُقاس بتخفيض المصروفات، ولو كان الثمن إضعاف الفريقين وتراجع قدرتهما التنافسية؟ وأين الشفافية في توضيح مستقبل الناديين لجماهيرهما؟



في المقابل، يواجه النصر رقابة مالية وقيوداً في تعاقداته ومصروفاته، بينما تتواصل التساؤلات عن الفوارق في قيمة عقود النجوم الذين ينعم الهلال بوجودهم، وعن المعايير التي تحكم الإنفاق بين الأندية.



لسنا ضد تدعيم الهلال، ولا ضد تعاقد النصر أو غيره مع النجوم، فذلك حق مشروع للجميع. لكن السؤال.. هل تُطبق اللوائح المالية والرقابية على الجميع بالمعيار نفسه؟ ولماذا يُطلب من نادٍ شد الأحزمة، بينما يواصل آخر الإنفاق بكرم؟



إن خطورة ما يحدث لا تكمن في تفوق نادٍ على آخر داخل الملعب، بل في أهمية تعزيز ثقة الجماهير بعدالة المنافسة خارج الملعب. فالجماهير لا تطالب بضمان البطولات، وإنما بتكافؤ الفرص ووضوح اللوائح ووحدة المعايير.



الاتحاد لا يريد امتيازات، والأهلي لا يبحث عن استثناءات، والنصر لا يطلب تجاوز الأنظمة، والهلال ليس مطالباً بالتنازل عن حقه في استقطاب النجوم.



المطلوب ببساطة.. ميزان واحد للجميع، ورقابة واحدة، وعدالة تضمن منافسة حقيقية، قبل أن تتحول بطولتنا إلى سباق غير متكافئ!



فهل تعيد الجهات المعنية حساباتها، في الميركاتو الشتوي، وتصحح ما وقعت فيه من أخطاء وكوارث تسببت في عزوف الجماهير، الأمر الذي ينعكس سلباً على تصنيف المنافسة والقيمة السوقية للأندية الكبار؟