نعيش أعمارنا في زحامٍ من النعم، نمرّ بها كل يوم ولا ندركها. نسير ولا نتمهّل، نُبصر ولا نتأمل، نسمع ولا نُصغي، ونتنفّس ولا نعي.. أننا أحياء! هكذا تفوتنا محطات الحياة.. ونحن نعيشها.



ولا يوقظنا من هذه الغفلة إلا الفقد، أو شيءٌ يشبهه. يقول المثل: «الصحة تاجٌ على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى»، وقد رأيته.



عندما يمرض أحدنا، يقاوم الألم ظنًّا منه أن المقاومة تُعجّل الشفاء، لكنها تُرهق النفس قبل الجسد، وتزيد الألم ألمًا. يقول الفيلسوف إبكتيتوس: «من الأمور ما هو في أيدينا، ومنها ما ليس في أيدينا»، فلِمَ نشقى بما ليس بأيدينا؟



حين توقفت عن مقاومة المرض، هدأ شيءٌ ما في داخلي، كأن المقاومة جمرةٌ أمسك بها بيدي طيلة الفترة الماضية، وعندما ألقيتها.. سلّمت واسترحت!



أدركت حينها أن الروح تأنس باليقين والتسليم والرضا، وتيأس بالشك والمقاومة والسخط. فموسى عليه السلام، حين وقف وقومه بين البحر والعدو، وقال قومه: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ﴾، قال: ﴿كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾، فما حاجتنا لأحدٍ سواه؟



وكان النبي ﷺ إذا زار مريضًا قال له: «لا بأس، طَهورٌ إن شاء الله». ويقول ﷺ: «ما يصيب المسلم من نَصَب ولا وَصَب، ولا همّ ولا حزن ولا أذى ولا غمّ، حتى الشوكة يُشاكها، إلا كفّر الله بها من خطاياه». فالمرض، لمن رضي، تطهير.



ولم يكن التسليم كل ما تعلّمته، فقد هذّبني المرض، وأخذ مني شيئًا من الكبرياء لم أكن أراه؛ علّمني التواضع للألم، وأن الاعتراف بضعفي وقلة حيلتي لا ينقص من قوتي وشجاعتي شيئًا، فتلاشت رغبتي في إثبات أي شيء.. لأي أحد. حينها عاهدت أن أعمل لنفسي ولله، حبًّا ورحمةً وإحسانًا.



وما زلت أذكر قول صديقة عزيزة، ولها من اسمها نصيب فهي لطيفة: «الحياة تسير، ولأنها تسير يتخللها اليسر، ومجرد أن نشعر أنها توقفت، فنحن آمنّا بالعسر».



وصدقت، فلن يغلب عسرٌ واحدٌ يسرين اثنين؛ يقول الله تعالى في سورة الشرح: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾. وحتى في عنق الزجاجة هناك فرج، كما قال الإمام الشافعي: «ضاقت فلما استحكمت حلقاتها، فُرجت وكنت أظنها لا تُفرج».



وما المرض إلا صورةٌ مصغّرة من الحياة؛ كلما شددنا قبضتنا عليها بالسيطرة والتحكم، ضاقت حلقاتها، وإن أرخيناها وسلّمنا أمرها لله، فُرِجت.. بإذن الله.



يقول الفيلسوف نيتشه: «الألم العظيم وحده هو المحرِّر الأخير للروح». لا أعرف إن كان ألمي عظيمًا، لكنه حرّرني من أشياء كثيرة. فالمرض معلّم صارم، لكنك ستشكره كثيرًا حين تنتهي التجربة، وأعِدُك: لن تخرج منها كما دخلت.



فنحن لا نُولد مرةً واحدة، بل نُولد في كل لحظةٍ نُدرك فيها.. أننا أحياء!