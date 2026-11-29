التطبيل مصطلح فضفاض بات يستخدم بمناسبة ودون مناسبة على كافة الصعد....!

فلا غرابة اليوم أن نضيف إلى مصطلحات موقع (إكس) المكررة مصطلح مطبل ليعيش جوه مع السردية ويتعايش مع المصطلحات الأخرى التي في بعض الأحيان لا يحكمها منطق ولا يتحكم فيها زمن....!!!!

الثناء لا موقع له عند من يتعاطون مع التطبيل كمصطلح وهذه مشكلة ينبغي أن نواجهها بكل شجاعة.. أما كيف الطريقة فهذه سهلة جداً بالنسبة لي وصعبة جداً على كثر تعرفهم بعباراتهم..!

الماضي: هو لبنة الحاضر للذهاب إلى المستقبل ويجب حمايته من متفلتين لا يعون المعنى الحقيقي للانفلات الذي هم عليه...!!!

مسيرتنا الرياضية هي تاريخ ممتد أسسه وبناه ودعمه أفراد وجماعات لهم كل التقدير والاحترام......!!!

هنا لست بصدد رصد التاريخ بقدر ما أنصف مرحلة بدأت تشوه من ثلة لا تفرق بين الجغرافيا والتاريخ فكيف نقبل منهم ذاك الهراء....!!؟

نصيحة: قبل أن تتحدث افهم ماذا تريد أن تقول.. وقبل أن تكتب فكر قبل أن تضع نقطة أول السطر.. أما أن تقفز وتتخطى كل الحواجز وتكيل الاتهامات تحت مبرر هذا رأيي فعليك أن تتحمل تبعات جهلك الذي أخذك إلى مناطق محظورة إعلامياً.....!

رسالة: احذر من كسرة النفس لأنها «مؤلمة»، ‏فالله سيسألُك يوماً عن عينٍ أبكيتها، وعن قلبٍ أوجعته، وعن روح كنت سبباً في فقدِها لأمانها واطمئنانها، «فاحذر أن يشتكيك أحد إلى الله».

ومضة:

إرضاء الناس أشبه بطريق طويل ينتهي بلوحة إرشادية مكتوب عليها: عذراً الطريق مسدود.