كانت خطوة مهمة وذكية للدبلوماسية السعودية، عندما نظمت وزارة الخارجية مؤخراً اجتماعاً مع السفراء المعتمدين في المملكة برئاسة وكيل الوزارة للشؤون السياسية، وبحضور المتحدث الرسمي لقوات التحالف، تم خلاله تقديم إحاطة شاملة بمستجدات الاعتداءات الحوثية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت والمرافق الحيوية داخل السعودية. وأعقب الاجتماع بيان يؤكد أن السفراء جددوا إدانة بلدانهم للاعتداءات، وأكدوا تضامنهم مع المملكة ودعمهم للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.

تتمثل أهمية هذا الاجتماع في أنه أتى في وقت كثرت واختلطت فيه الروايات الإعلامية والتحليلات السياسية، التي اتسمت بعدم الدقة والموضوعية والحياد المطلوب في تناول أزمة خطيرة يتجاوز تأثيرها حدود الجغرافيا التي تحدث فيها إلى نطاق أوسع. وقد ركزت معظم تلك الاجتهادات على موقف المملكة وتعاطيها مع الأزمة ولكن بشكل فيه الكثير من المغالطات التي تستوجب التصحيح. كما أن الاجتماع جاء بعد تصعيد كبير من الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف المملكة، تصاحبه بيانات غير صحيحة للأذرع الإعلامية المتخادمة معها إقليمياً، والتي تستند عليها بعض وسائل الإعلام الدولية، لتتشكل صورة مزيفة للحقائق قد تؤثر على مواقف بعض الدول من الأزمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن حضور المتحدث الرسمي للتحالف إلى جانب ممثل الدبلوماسية السعودية، يؤكد تماسك الخطاب السعودي في جانبيه العسكري والسياسي، وعدم وجود اختلاف أو فجوة بين الجانبين في إستراتيجية التعامل مع الأزمة.

لقد فشلت الأمم المتحدة في اتخاذ موقف دولي صلب من خطورة ما تقوم به الميليشيا الحوثية، بل يمكن القول، إن بياناتها الهشة شجعت الحوثيين على التمادي، ولهذا كان الاجتماع الذي عقدته وزارة الخارجية يمثل مساراً بديلاً ربما يكون أكثر جدوى وتأثيراً لأنه ينقل الصورة الحقيقية لما يحدث مباشرة إلى ممثلي الدول في المملكة الذين ينقلونها بدورهم إلى حكومات دولهم، أي أنهم يأخذون الحقيقة المجردة من مصدرها، ويطلعون على مبررات المملكة في جديتها وتأكيدها على حقها في حماية أمنها من عبث ميليشيا إرهابية تمادت في عدوانها.

الدبلوماسية السعودية تحظى باحترام المجتمع الدولي في كل الظروف والأزمات، وجاءت هذه الخطوة لتؤكد حرصها على أن يعرف العالم حقيقة ما يحدث، وكيف تتعامل معه كدولة لها سيادتها التي تعرف كيف تحميها بمنطق الدول لا بمنطق الميليشيات الإرهابية.