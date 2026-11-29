على أكشاك محال الصحف في عدة عواصم أوروبية ومدن مهمة كالقاهرة في عقود مضت، وسواء مررت بـ6 طلعت حرب مقابل مكتبة مدبولي العريقة، أو مررت بأرصفة ميدان الأوبرا متجهاً لكوبري قصر النيل مقابل مقهى كازينو النيل، فستجد باعة للكتب والصحف ما اصفر فيها وما اضطر، والفرق بينهما واضح، فالأصفر يبحث عن تمويل، والمضطر حصل على التمويل فاضطر أن يتبع أجندة الممول.

فتجد في تلكم الكتب والصحف البحث الجاد عن المبيعات وما يكتنف ذلك من تركيز على العنوان اللافت والفضائحي في أحايين كثيرة، دون أي ضرورة ليكون المحتوى ذا مصداقية، أو حتى الكتابة جيدة لدرجة تستمتع بها أدبياً ولو صاغت كذباً. ولأن البطولات في تاريخ البشرية وخاصة العرب مرتبطة بقوة الخصم، فلا تجد بطلاً يفخر بالتصدي لذبابة، بل يفخر إذا صاد صيداً كبيراً.

ولهذا كان للمملكة العربية السعودية حظ وافر من الهجوم، حيث تلتقي أجندات خصوم الأيديولوجيا من يساريين وإسلامويين مع معادلة التاجر الواضحة، حيث الكتاب في نقد المملكة وتأليف القصص عنها يبيع، حتى لو كانت على طريقة المنجم الذي يخلط كلمة حق بألف كلمة باطل، وإن كان العارفون بالأمور يدركون أنها بضاعة مزجاة.

هذا الأمر لم يختلف على سبيل المثال في الصحافة الغربية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تأتي التقارير مخالفة للمنهج البحثي المبني على وضع المقدمات وتحليلها، وصولاً إلى نتيجة لم تكن بالضرورة مرجحة عند الباحث في البداية، بينما كثير من الصحف الغربية، وتحديداً في موضوع الرؤية على سبيل المثال، تقفز إلى النتيجة التي تشتهيها وهي فشل الرؤية، ثم تلوي عنق كل المقدمات لذلك.

فانظر إلى أي مقال وصل لنتيجة أن الرؤية فشلت، عبر الحديث المتكرر عن مشروع ذا لاين ضمن مشروع نيوم، وتخلو عادة هذه التقارير من أي حديث للمسؤولين السعوديين عن ثلاثة أمور رئيسية، شجاعة تصويب الأخطاء، وإعادة رسم الإستراتيجيات، وإعادة بحث الأولويات بناء على الأكثر على مستوى العوائد الاستثمارية. والحقيقة الأبرز التي لم يلتقطها هي أن لا قداسة لمشروع، فقد أوضح ولي العهد أنّه لا قداسة لـ«أرامكو» بطرحها في الأسواق، رغم ما مثّله ذلك من صدمة للمتلقين.

كما أن طرح أرامكو في حد ذاته مضافاً إليه طريقة طرح تفاصيل الميزانية، وهي اليوم مفصلة جداً مقارنة بما كان يحدث قبل عقد من الزمن، يوضح جانباً مهماً مما أنجزته الرؤية، وهو قرار سيادي بتعزيز الشفافية وبالنتيجة الحوكمة والتشريعات، وهي نقاط مهمة تؤكد المكتسبات الرئيسية للرؤية، مع ما تحقق في العديد والعديد من القطاعات التي تجاوزت مستهدفات 2030، قبل أن نصل إليها سواء في القطاع السياحي أو الصناعي وبالطبع عبر منجزات الطاقة غير النفطية.

ذكرت أرصفة وأكشاك الصحف الصفراء حين رأيت ما نشره موقع درج اللبناني من تسريبات لدويتشه بنك التي سربها مصدران داخليان من داخل المصرف، وبلغت 15.6 مليون وثيقة ويحصلون بذلك على حصانة ويؤهلهما هذا المسار للحصول على 10% إلى 30% من أي غرامات تفرض على البنك مستقبلاً، وبالطبع المعلومات وصلت لـ50 غرفة أخبار من 60 دولة، والوثائق مصداقيتها مرتفعة بالرغم من أنها تعود حتى الفترة 2019 فقط، وبالتالي خضعت بعض القضايا لتسويات أو مسارات قانونية مختلفة، لكن الثابت أن ضخامة البيانات سمحت لكل منصة باختيار الزوايا التي تناسب أيديولوجيتها وما يناسب جمهورها أو مموليها.

وفي ما تنشره المنصة قبل التسريبات، كان هناك خط متسق من مهاجمة المملكة ورؤيتها والتشكيك في جدوى المشاريع في إحداث تغيير اقتصادي، وما نشرته لاحقاً يتسق مع الخط التحريري، الذي يرى في مهاجمة المملكة على عدة مستويات مادة تسويقية مناسبة للبيع، وهذا بالطبع خيارهم، لكن لفتني الاحتقان الذي أبدته سكرتيرة التحرير في ردها على الزميل داوود الشريان، وجلبها لحادثة زميل صحفي راحل اعتقاداً منها أنه فزاعة.

وهذا الأمر حدث معي في منصة إكس قبل أعوام، حيث كنت أنتقد التيار الوطني الحر الذي أعطى غطاء غير طائفي لحزب الله، في مقابل نهب الكهرباء وملفات أخرى، فما كان من صحفية لبنانية أخرى إلا أن استعادت حادثة الزميل الراحل، وكأنه نوع من الإرهاب لمنع النقاش المنطقي، رغم أنه أمر تجاوزناه ولن يكون أبداً فزاعة لصحفي سعودي يدافع عن بلده ويعبر عن وجهة نظره.

رحم الله من مات من الصحفيين في كل مكان، والرحمة الأكبر للصحافة التي تقبل النقد بنفس الدرجة التي تريد بها أن تنتقد.