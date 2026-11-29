تخيّل سفينةً في عرض البحر تغيّر الميناء الذي ستقصده، وعاملاً على اليابسة يضبط منبّهه على موعد ورديّته المعتاد، بين الرجل والسفينة مصنعٌ ينتظر ما تحمله، وتاجرٌ عليه أن يحسب كلفة الطريق الجديد، ووثيقةُ تأمين قد ترتفع قيمتها قبل أن تصل البضاعة إلى الرصيف، وحين اضطربت حركة الملاحة، عدّلت السعودية في غضون يوم إلى يومين إجراءات العمل في موانئها وأتاحت للتجّار تغيير مسارات شحناتهم، ثم جاء «الوعاء السعودي لتأمين أخطار الحرب للبضائع والسفن»، بشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليخفّض كلفة التأمين على الشحنات المتجهة إلى موانئ المملكة بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المئة، وكلّ ريال يُوفَّر في تأمين الشحنة يخفّف ضغطاً كان يمكن أن يصل إلى السعر الذي يدفعه المستهلك.

وعندما أعادت المملكة توجيه حركة الواردات والصادرات من الموانئ الشرقية إلى الغربية، أتاحت لدول مجلس التعاون أن تستورد احتياجاتها عبر موانئها، فأصبحت موانئ البحر الأحمر في وقت الأزمة جزءاً من قدرة الخليج على إبقاء تجارته جارية، وهذا وجهٌ من وجوه القوة السعودية يستحق أن يُقرأ في ضوء ما سبقه، فالقرار الذي يُتخذ في يومين يستند إلى موانئ وطرق وخدمات بُنيت على مدى سنوات، وتظهر قيمة ذلك الاستثمار كاملةً حين تتغيّر وجهة شحنةٍ سعودية وتجد شحنةٌ خليجية طريقها في الوقت نفسه.

وللعامل على اليابسة نصيبٌ مباشر من هذا التدبير، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناءً على ما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمراً ملكياً بدعم أجور السعوديين العاملين في المنشآت المستحقة عبر نظام «ساند» لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ومعنى التدخّل هنا أن منشأةً يضيق دخلها لفترة تجد ما يعينها على الاحتفاظ بموظفيها، وأن الموظف الذي أمضى سنوات يبني خبرته يحظى بفرصة أكبر للبقاء في عمله، فالمنشأة تستطيع أن تعوّض طلبيةً فاتتها حين تستعيد نشاطها، أمّا استعادة فريقٍ تمرّس في عمله وتعلّم أفراده أن يعملوا معاً فتحتاج إلى وقتٍ أطول بكثير.

هكذا أفهم قول وزير المالية محمد الجدعان، إن لدى السعودية القدرة والموارد للتعامل مع الدفاع والتنمية وسائر التحديات في آنٍ واحد، ففي ميزانية 2027، التي يُقدّر إجمالي إنفاقها بنحو 1.392 مليار ريال، يتجاور 263 مليار ريال للقطاع العسكري مع 256 ملياراً للصحة والتنمية الاجتماعية و195 ملياراً للتعليم، أي إن القطاعات الثلاثة تستأثر مجتمعةً بأكثر من نصف الإنفاق المقدّر، ولهذه الأرقام معناها حين نقرأها من جهة المواطن، فالدولة تدبّر احتياجات الجندي وتموّل علاج المريض وتعليم الطالب في السنة المالية نفسها، وكل واحدٍ منهم يحتاج إلى أن يُنجز العمل الذي يعنيه في موعده.

وبعض هذه القدرة ثمرة قرارات اتُّخذت قبل أن تفرض الأزمة مواعيدها، فقد أوضح الجدعان، أن الاستثمارات العسكرية السابقة جنّبت المملكة زيادةً كبيرة في الإنفاق العسكري خلال 2026، مؤكداً أن القوات المسلحة ستحصل على ما تحتاج إليه لحماية البلاد، وفي المالية العامة تظهر قيمة الاستعداد في موضعٍ آخر، إذ إن ما بين 89 و90 في المئة من الدين الحكومي ذو عائد ثابت، وأكثر من نصف المحفظة اقترضته المملكة بأسعار فائدة تقلّ عن 3 في المئة، وحين ترتفع الفائدة عالمياً، يظلّ أثر ارتفاعها المباشر على كلفة خدمة الدين القائم محدوداً بفضل تلك الشروط، فتحتفظ الدولة بقدر أكبر من المرونة حين تتزاحم المطالب على الميزانية.

وقد اختُبرت قيمة التنويع في 2026، فبحسب التقديرات الأولية للبيان النهائي للميزانية، واصلت الأنشطة غير النفطية نموّها بنسبة 2.3 في المئة، فيما يُقدّر تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2.1 في المئة، وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 57.7 في المئة، وهي أعلى حصةٍ مسجّلة، فيما يرجّح البيان النهائي نموّ الناتج الحقيقي بنسبة 10.9 في المئة في 2027، مدفوعاً بتعافي الأنشطة النفطية واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية، وما يعنيني في قراءة العامين معاً هو أن السعودية تدخل مرحلة التعافي بقطاعات واصلت النموّ في سنة الضغط، وتستطيع أن تبني على ما أنجزته فيها حين يستعيد النشاط النفطي عافيته.

ولهذه الوقائع ما يبرّر اعتزازنا، فالسفينة التي وجدت ميناءً آخر أعطت المصنع فرصةً ليواصل إنتاجه، ودعم الأجر أعطى المنشأة وقتاً لتحتفظ بخبرة موظفيها، وما استثمرناه قبل الأزمة وسّع قدرتنا على الوفاء بأكثر من مسؤولية حين جاءت، ولعلّ العامل الذي يضبط منبّهه في آخر الليل لن يعرف شيئاً عن وثيقة التأمين أو قرار تغيير المسار، فكل ما يعنيه أن يفتح المصنع بابه عند الصباح، وأن يجد ورديّته في موعدها، وفي انتظام هذا اليوم العادي أثرٌ لقراراتٍ كبيرة اتُّخذت كي يبقى كذلك.

نقطة آخر السطر:

في السعودية، للدفاع عن اليوم رجاله، ولبناء الغد رجاله، وكلاهما على رأس عمله في آنٍ واحد.