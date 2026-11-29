بتوجيه كريم لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بأن يكون لكل مواطن ومقيم وزائر وكيل ذكي يسهل حصوله على الخدمات الحكومية، في إطار توجه المملكة نحو الانتقال من الحكومة الرقمية إلى الحكومة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي.

في هذا الصدد، أشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة إلى أن وكيل الذكاء الاصطناعي (توكلنا شامل)، سينطلق في فبراير 2027، مبيناً أن المملكة تستهدف التحول إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي لخدمة المواطنين خلال العام 2028.

ووكيل الذكاء الاصطناعي هو نظام برمجي متقدم يستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم هدف معين والتخطيط له واستخدام أدوات محددة ومتقدمة لتنفيذ تلك المهام وتقييم النتائج بشكل مستقل أو شبه مستقل نيابة عن المستخدم الحقيقي. ويتحسن وكيل الذكاء الاصطناعي بمرور الوقت من خلال التعلم من التفاعلات السابقة ويعمل على القدرة على التكيف استجابة للظروف الجديدة كما يحدث أثناء انهيار أسواق الأسهم مثلاً. وهناك ميزة وخاصية «التعاون» للوكيل الذكي من حيث عمله مع وكلاء آخرين أو وكلاء بشريين لتحقيق أهداف مشتركة.

هذه النقلة النوعية في استخدامات الذكاء الاصطناعي التي نشهد بدايتها في الحياة المعاصرة تعتبر مفتاح التقدم النوعي في اقتصاديات الدول المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية والصين خاصة، وهناك دول تأتي المملكة العربية السعودية في مقدمتها في الحكومة الرقمية، والانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي، والسعودية تستثمر في هذا المجال بأشكال عدة من حيث ضخ الاستثمارات المالية الضخمة في شركات الذكاء الاصطناعي مثل شركة «هويمان»، ووجود مؤسسات تقنية متقدمة في هذا المجال، والأهم في ذلك هو الاستثمار في المال البشري الذي يعتبر الأساس في صناعة هذا الاقتصاد المتقدم، والذي سيكون هو المهيمن على الاقتصاديات العالمية. على سبيل المثال قدم تقرير التنمية في العالم 2026، الصادر عن مجموعة البنك الدولي بعنوان «وعد الذكاء الاصطناعي» صورة متقدمة لمكانة المملكة العربية السعودية في المشهد العالمي لهذه التقنيات، إذ وضعها ضمن أكبر عشر دول عالمياً في الاستثمار الخاص بالذكاء الاصطناعي وأبرزها وجهة جاذبة لكفاءاته، ونموذجاً في تكامل البيانات الحكومية.

السعودية منذ عقود استثمرت بالحكومة الرقمية وأطلقت التطبيقات المتقدمة لخدمات الجهات الحكومية، فأصبحنا نحمل حكومة رقمية خدمية في جوالاتنا الذكية وتصل مستنداتنا الحكومية إلى منازلنا بطريقة سهلة سريعة وآمنة موفرة الجهد والمال. الوكيل الذكي الاصطناعي هي مرحلة متقدمة تشبه أفلام الخيال العلمي، قد يحقق لنا هذا الوكيل الذكي أرباحاً اقتصادية في مجالات عدة، ولا يعني هذا أن القدرة البشرية عليه مفقودة ولكننا نشهد الآن كيف يستخدم هذا الذكاء الاصطناعي في مجالات إنسانية كثيرة، منها على سبيل المثال العمليات المعقدة وتشخيص الأمراض بطرق فعالة تحسب ملايين الاحتمالات في التشخيص والعلاج والمتابعة.

هذا التوجيه الكريم من ولي العهد يعطي دلالة واضحة أن حكومتنا سائرة في خطط وإستراتيجية متقدمة تنافس بها دول العالم، والذي ينظر على أنه يشبه الخيال هو الواقع في العقود القادمة والاستثمار فيه هي الرؤية الحقيقية سواء اقتصادياً أو اجتماعياً وعلمياً.