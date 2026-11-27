يتحرك رئيس الحكومة في لبنان نواف سلام ضمن مساحة ضيّقة تحاصرها الدولة العميقة والمنظومة السياسية القديمة التي ما تزال تتحكّم بمفاصل الدولة، وهي تتألف من الأحزاب السياسية التي تعمل في لبنان من عام ١٩٩٠ وصولاً إلى يومنا هذا، ومن شركائها من مافيات المال والسياسة والصفقات والاحتكارات والمحاصصة. أتى نواف سلام وارثاً مؤسسات دولة مهترئة، ما يزال ساكنوها القدامى و«جماعاتهم» وشركاؤهم حاضرين في أروقتها. هؤلاء، لا يحاولون فقط استعادة امتيازاتهم، بل يسعون، مباشرة أو عبر شركائهم، إلى حجز حصصهم من المشاريع الموعودة، حتى بات قسم من اللبنانيين يتمنى ألا تقدّم أي دولة مساعدات للبنان قبل المحاسبة والإصلاح الفعلي للمؤسسات، وأن يكون أي استثمار بشكل مباشر من الدولة الراعية مع التدقيق بالشركاء المحليين لبعض الشركات الأجنبية، وهم للمفارقة، من المنظومة نفسها.

أتى نوّاف سلام لمعالجة مشاكل من عمر نظام لبنان الذي يثبت كل يوم فشله، من الفساد والمحاصصة وضرورة الإصلاح، إلى استعادة السيادة الداخلية وإنهاء السلاح غير الشرعي، الفلسطيني واللبنانيّ على حدّ سواء، وصولاً إلى إنهاء حالة الصراع مع إسرائيل عبر تأمين انسحابها وعودة الجنوبيين إلى بيوتهم وأراضيهم.

ونواف سلام، هو الرئيس الوحيد بعد الطائف الذي لا يطمح إلى بناء زعامة، أو تشكيل حزب أو تيار، وليس لديه «خدمات» يريد تقديمها «لمفاتيح انتخابية» أو أصدقاء، ولا شبهات عليه، أقلّه حتى هذه اللحظة، أو لأحد أفراد عائلته. هي خصائص وإن كانت بديهية وطبيعية، أصبحت في لبنان امتيازاً. في المقابل، يحاول دائماً الراغبون في استعادة رئاسة الحكومة وشركاؤهم في منظومة المال والسلاح، وإن ظهروا خصوماً في الإعلام، العزف على وتر «التمثيل السنّي» والزعامة والحقوق المذهبية والطائفية.

لم يتسلّم نواف سلام حكومة فحسب، بل تسلّم كل هذه التركة، ومعها بلدا أنهكته حرباً الإسناد. رغم ذلك، شهد لبنان في ما بين الحربين تحسّناً وقرارات إصلاحية موثّقة، وإن بقي كثير منها حتى الساعة حبراً على ورق أو لم يستكمل تنفيذها. غير أنه بسبب حرب إسناد إيران، تحوّلت موارد الحكومة القليلة المحدودة أصلاً بسبب الفساد إلى الإغاثة المستمرّة من تقديمات طبية وعينية ومالية واجتماعية، وهي في حالة استنفار مستمرّ.

ولم يكتفِ حزب الله بحروبه الخارجية كجزء من وظيفته الإقليمية، بل أراد من خلالها أيضاً محاولة استعادة امتيازاته الداخلية في لبنان، والتي لم يخسرها كليّاً بعد، لكنه بات محاصراً أكثر. لذلك، لا ينفك يحاول باستمرار من خلال التهديدات المستمرّة للداخل استعادة هذا النفوذ بذريعة «الوجود»، الطائفي.

هل يكفي كلّ ذلك لإعفاء نواف سلام من المسؤولية؟ حتماً لا. لنواف سلام ربما أخطاء كثيرة في حكومته، وربما آمال تفوق قدراته، وهو يحارب في عقر داره ومن قلب المؤسسات، ويرضخ أحياناً لداء آخر في لبنان اسمه «التوازنات»، وهو غطاء لاستمرار سياسة المحاصصة.

لكن هذه الصعوبات لا تلغي أهمية القرارات التي اتخذتها حكومته، وهو الرئيس الوحيد الذي تجرّأ وأقدم عليها، لا سيّما قرارات الخامس والسابع من آب/أغسطس والثاني من آذار/مارس، المتعلّقة بحصر السلاح وبحظر النشاط العسكري لحزب الله. ومن ينتظرون فشله اليوم ليرثوه، لا سيّما نادي القدامى، سبق أن هادنوا الحزب، أو تراجعوا في لحظات القرار بذريعة «السلم الأهلي»، فيما تشاركوا معه في إدارة الدولة.

ثمّة الكثير من الأسئلة لنواف سلام، لكنّه يمثّل نموذجاً في الحكم يحتاجه لبنان. وهنا مسؤوليته في تطبيق قراراته، وحسن استثمار الالتفاف حوله والدعم الذي يحظى به، وممارسة صلاحياته الكاملة، وهو ابن الدستور.