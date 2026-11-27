ما هذه المهزلة الإعلامية التي يمارسها معظم إعلامنا الرياضي، المقروء منه والمسموع والمرئي، بعدما أصبح داعماً لثقافة «الجمهور عاوز كذا» رغبةً في إرضاء شريحة تحاول، بأي طريقة كانت، قلب الحقائق وفرض سياسة «الأمر الواقع».. وذلك من خلال مساهمته في تبنّي اختراعات خرافية والمشاركة في نشرها وترويجها.



-ولا أدري، حقيقةً، كيف يجيز هذا الإعلام لنفسه أن يظهر بهذه الصورة الهزلية، منقاداً وراء أهواء «جاهلة» تريد أن تضع بصمتها، وتقود المشهد الرياضي، وتفرض وجودها وقوة تأثيرها، دون أن يكون لديها ما يؤهلها لذلك.



-نعم، إنها مهزلة، وأي مهزلة! حينما يتحول توزيع الألقاب إلى ما يشبه أسلوب الممثل السوري الراحل أبو عنتر «كل من إيده إله» أو إلى طريقة بائع الأقمشة وألعاب الأطفال في زمن مضى، حين كان يجوب الشوارع بصوته المرتفع مردداً كلمة «فرّقنا فرقنا»، هكذا أصبح حال المشهد الإعلامي مضحكاً مبكياً في آنٍ واحد، فاقداً قيمته وهيبته ودوره في التنوير والتوعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تاركاً هذه المهمة لشلة «أبو عنتر» وغيرهم ممن يؤمنون بمبدأ «خذوهم بالصوت».



-حقيقةً، طفح الكيل، ولم يعد هناك مجال للصمت أمام هذه المهزلة المتعلقة بالألقاب التي ينبغي وضع حد لها، من خلال تقنين استخدامها وفق معايير واضحة ومتعارف عليها، فعلى سبيل المثال فإن صفة أو لقب «الكلاسيكو» لا يُطلق اعتباطاً أو بصورة عشوائية، كما هو معروف في مختلف دول العالم التي سبقتنا كروياً، وإنما يُطلق هذا الوصف على مواجهات بين ناديين تجمعهما منافسة تاريخية شديدة وقوية، ويمتلكان سجلاً حافلاً بالبطولات المحلية والقارية والعالمية، ويقعان في دولة واحدة، حتى وإن كانا في مدينتين مختلفتين، وهذا ما نراه في إسبانيا، من خلال المنافسة الشهيرة بين ريال مدريد وبرشلونة، وكذلك في إنجلترا بين مانشستر يونايتد وليفربول، وفي فرنسا بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا. وهو ما ينطبق، في السعودية، على مواجهات الاتحاد والهلال.



-أما إطلاق مسمى «الكلاسيكو» على مواجهات النصر والهلال، أو الأهلي والهلال، أو الاتحاد والشباب، أو الأهلي والشباب، فلا أرى له مبرراً وفق المفهوم التاريخي والتنافسي لهذا المصطلح. وهذا ما ينبغي على إعلامنا الرياضي، بمختلف وسائله، إدراكه، فهو ليس «جاهلاً» بهذه المعلومة، بقدر ما أصبح، كما أشرت آنفاً، منقاداً لثقافة «الجمهور عاوز كذا».



-ومثال آخر على ثقافة «اختراع الألقاب» هو لقب «الملكي»! الذي تتنازع عليه جماهير وإعلام نادَيي الأهلي والهلال. وللأسف، تحول معظم إعلامنا الرياضي إلى ما يشبه «البغبغان» يردد أصواتاً لا يعي أصحابها ماذا تقول، ولا يدركون حتى معنى الكلمات التي ينطقون بها، فلقب «الملكي» اشتهر به ريال مدريد الإسباني، وهو لقب مشتق من اسمه، إذ إن كلمة «ريال» تعني «ملكي»، ولا أرى أن هناك نادياً آخر يمكن أن يُنسب إليه هذا اللقب بالمعنى ذاته الذي ارتبط تاريخياً بالنادي الإسباني.



-وقد حاولت، خلال مشاركتي في برنامج «روتانا سبورت مع وليد» شرح موقفي من هذه الألقاب، ولم أسعَ إلى فرض رأي شخصي يمثلني على زملاء المهنة، وإنما طرحت موقفاً وقناعةً يستندان إلى ما أراه حقيقة ثابتة، وليس مجرد رأي عابر أو اجتهاد شخصي، لكن ما أزعجني كثيراً، عقب انتهاء ذلك الحوار الذي اتسم بلغة حضارية والاحترام، هو ردود الفعل الصادرة عن جمهور يريد تطبيق سياسة «الأمر الواقع»، والحقيقة أنني لا أحمّله وحده مسؤولية ما يحدث، بقدر ما أعاتب، وبشدة، زملاء المهنة في صحافتنا وبرامجنا الرياضية إذاعيا وتلفزيونيا، الذين ارتضوا لأنفسهم أن يسيروا في ركب «الجهلة» منقادين بدلاً من أن يكونوا أصحاب رأي وموقف، يقودون المشهد ولا يُقادون إليه.



•همسة أخيرة



-ليس لي في ختام هذا الهمس الذي ينشد الحقيقة إلا أن أذكّر هؤلاء ببيت من معلقة الشاعر عمرو بن كلثوم، يقول فيه:



«أَلا لا يَجْهَلَنْ أَحَدٌ عَلَيْنَا



فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَا».