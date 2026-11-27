تقول الحكاية الشعبيّة إن سيدة وعدتْ أحد شُبان القرية المغرمين بفلذة كبدها بتزويجه من ابنتها، وتحقيق حلم الاقتران بسيدة البنات؛ وفي نهار مشؤوم اشتعلت الحرب بين قريتين، ورأى الشاب الموعود بالعروس الجميلة مصارع شباب قريته وشيبانها على يد الغُزاة، فقرر الهرب خفيةً؛ لينجو بنفسه، ويلوذ بقرية آمنة، فلمحته أُم العروس، منسرباً من أمام بيتها وهو يحمل بقشته على كتفه. في ذات اللحظة التي بساحتها شاب يتشحط في دمائه من رصاصة مجهولة المصدر، فصاحت عليه؛ (أعقب يا الذلال تشرد وتخلينا نواجه الموت والله ما أزوجك بنتي)، ردّ عليها دون أن يلتفت إليها؛ زوجيها المتخلط في دميانه قدام بابك.

والحكاية برمزيتها تؤكد أن الحياة غالية على كل حال، وأن الإنسان عندما يكون أمام خيارَي الفشيلة أو السلامة أكثر إيثاراً للنجاة وإن خسر الكثير من طموحاته وأحلامه، فما بعد الروح روح، وهذا متسق مع طبيعة البشرية، ومنسجم مع لُبّ الأديان، إذ لم يُعلِ دِينٌ حق من شأن النزاعات ولا النزالات، إلا إذا أُعتدي على حُرمة، أو انتهكت حدود مقدسة، أو تطاول على عرضك أو بلدك أو دينك أو مقدساتك كائن همجي، أو كيانات عبثيّة.

والشجاعة صفة العظماء، إذ إنها خلق كريم وسطي بين الجُبن وبين التهور، والشجعان في منزلة عظيمة عند الله تعالى وفي عُرف الناس، خصوصاً عندما يكون الشجاع في نزال لرد عدوان، والذود عن حياض الدين والوطن والتصدّي للباطل تحت لواء الدولة وفي معركة شرف لا يضاهيها أي شرف.

ليست كل الحروب اختيارية، إلا في حسابات من لا يدرون العواقب، وما لجأت الدول إلى تأسيس قوى لحفظ السلام إلا إثر تجرّع مرارات الحروب، فالمنظمات الدولية لم تنشأ عبثاً ولا لتكون شكلية، خصوصاً أن غالبها ظهر عقب الحرب العالمية الثانية، وربما كانت نوايا من اقترحها صادقة قبل أن يتسيّس عالمنا المعاصر، ويتأدلج ويتفنن في خلق الأزمات، وافتعال الخلافات، وشب فتيل الصراعات.

ومن يقرأ تاريخ بلاد الحرمين يُدرك أنها تُعلي شأن السلام، وتحرص على حقن الدماء، ولم يثبت أنها اصطفت يوماً مع الباطل، أو تبنت العدوانية، فالدبلوماسية السعودية من أنجح وأنجع الدبلوماسيات في طمر بؤر التوتر، وخلق فرص حوار يعاد فيها الحق لأصحابه، وتستعاد بها الشرعية لأهلها.

والقيادة السياسية في المملكة رعت كل مشاريع ومبادرات السلام؛ لأنها تنطلق من مبادئ وقيم وأخلاقيات الإسلام، وشيم وأعراف العروبة النقيّة، التي تربأ بصاحبها عن استنبات نوازع الشر، أو توريط الشعوب في مآسٍ ونكبات؛ وهي سياسة حكيمة ذات نفس طويل، تبذل كل المحاولات على أمل أن يرعوي الأحمق عن حماقته ويعود لرشده، وشواهد ذلك أكثر من أن تحصى، فالعودة عن الغي، والاحتكام للمنطق والعدل، منطق دولة ذات مكان ومكانة في عالم العقلاء.

ومن عادة الأحوال والأهواء أن تفرض على كيان كبير ما لم يكن في الحسبان، فليجأ اضطراراً لمنطق القوة. وخيار الحرب، لانهاء حرب أسوأ منها وألعن، ولا غضاضة في ذلك، طالما أن النوايا الطيبة، والتوجهات الخيّرة، منطلقها إعادة الأمور إلى نصابها، فالضرورات تفرض على الأسوياء، دفع الضرر وإن بضرر مساوٍ؛ حسب ما نصّت عليه قواعد الشريعة الإسلامية، ومقررات القانون الدولي.

تلويحة.. لم تحمد الشعوب عبر التاريخ الإنساني للسياسات الحمقاء إدخالها برغمها في حروب، تستأثر بنصيب الأسد من ثرواتها، وتسلبها أمنها واستقرارها، وتهلك الحرث والنسل، وتستهلك من أوقاتها وأقواتها ما يحفظ عليها ولها حياة كريمة، إيماناً منها بأن الذهاب إلى الحروب ذهابٌ إلى مجهول، وأن الداخل إلى أتون المعارك مفقود والعائد منها مولود.