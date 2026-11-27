لم تعد مكانة المملكة العربية السعودية في المشهد الدولي تُقاس بثقلها الاقتصادي ومكانتها المحورية في أسواق الطاقة العالمية فحسب، بل باتت تُقاس أيضاً بقدرتها على صناعة وإعادة تشكيل نموذج الدولة الحديثة، وتطوير أدوات إدارتها، وتسخير التقنية لبناء مؤسسات أكثر كفاءة وفاعلية. وفي هذا السياق، يأتي تصدّر المملكة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية (OSI)، وحلولها في المرتبة الرابعة عالمياً في المؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية، وفق تقرير الأمم المتحدة لعام 2026، ليشكّل إنجازاً نوعياً يعكس عمق التحول الذي شهدته منظومة العمل الحكومي السعودي، ويؤكد أن المملكة لم تعد تلاحق نماذج التميز العالمية، بل أصبحت أحد صُنّاعها. والأكثر دلالة أن هذا التقدم تحقق قبل أربع سنوات من الموعد المستهدف لرؤية السعودية 2030، في مؤشر واضح على أن الطموح الذي انطلقت منه الرؤية تجاوز حدود التوقعات إلى واقع تتحدث عنه المؤسسات الدولية بلغة الأرقام والتصنيفات.

ولفهم أبعاد هذا الإنجاز، لا بد من العودة إلى نقطة الانطلاق، فمنذ إطلاق رؤية السعودية 2030 عام 2016، لم يكن التحول الرقمي مجرد مسار تقني لتحسين الخدمات أو تحديث الإجراءات، بل كان خياراً إستراتيجياً ضمن مشروع وطني أوسع لإعادة بناء كفاءة الجهاز الحكومي وتطوير قدراته المؤسسية وتعزيز جودة الحياة ورفع تنافسية الاقتصاد. وقد ارتبط هذا التوجه برؤية وقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي وضع بناء الدولة الرقمية وتحديث الإدارة الحكومية ضمن مرتكزات التحول الوطني، انطلاقاً من إدراك عميق بأن قوة الدول الحديثة لا تُقاس بحجم مواردها وحده، وإنما بقدرتها على إدارة تلك الموارد بكفاءة، وتحويلها إلى قيمة مضافة تنعكس على حياة المجتمع وتستجيب لتطلعاته.

ومن هذا المنطلق، لم تتعامل المملكة مع التحول الرقمي بوصفه عملية نقل للخدمات التقليدية إلى منصات إلكترونية، بل باعتباره تحولاً مؤسسياً شاملاً أعاد صياغة العلاقة بين الحكومة والمستفيد، وطوّر آليات تقديم الخدمات، وعزّز التكامل بين الجهات الحكومية، وفتح المجال أمام أنماط أكثر تقدّماً من المشاركة والتفاعل. فالفارق بين حكومة تقدم خدماتها إلكترونياً وحكومة رقمية متقدمة يكمن في مستوى التكامل، وسهولة الوصول، وسرعة الاستجابة، وجودة التجربة، وقدرة البيانات والتقنيات الحديثة على دعم القرار. وهنا تحديداً تتجلى خصوصية التجربة السعودية، إذ لم يكن الهدف رقمنة الإجراءات فحسب، بل بناء منظومة حكومية مترابطة تتمحور حول احتياجات المواطن والمقيم والمستثمر.

وتأتي نتائج التقييم الأممي لعام 2026 لتكشف حجم هذا التحوّل واتساع نطاقه. فمن بين 194 دولة شملها التقييم، حققت المملكة المركز الأول عالمياً في خمسة مؤشرات أساسية، شملت مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية (OSI)، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII)، ومؤشر البنية الحكومية الرقمية (EGI)، ومؤشر المشاركة والتفاعل الرقمي (PE)، إلى جانب تصدّر مدينة الرياض مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية (LOSI). ولا تكمن أهمية هذه النتائج في تعدد المراكز المتقدمة فحسب، بل في دلالتها على تكامل عناصر المنظومة الرقمية. فالتفوق في تقديم الخدمات لا يمكن أن يستمر دون بنية تحتية متطورة، كما أن جودة البنية التقنية لا تحقق أثرها الكامل ما لم تقترن بخدمات عالية الكفاءة، ومشاركة رقمية فاعلة، وقدرة مؤسسية على الاستجابة لمتطلبات المستفيدين.

ومن منظور علمي ومؤسسي، فإن اجتماع هذه المؤشرات في صدارة عالمية واحدة يعكس انتقال المملكة من مرحلة تطوير الخدمات الرقمية إلى مرحلة نضج الحكومة الرقمية المتكاملة. فالمعادلة لم تعد مرتبطة بتوافر التقنية وحدها، وإنما بمدى توظيفها في تحسين الأداء الحكومي، ورفع الإنتاجية، وتعزيز الشفافية، وتوسيع فرص المشاركة، وتقليص الفجوة بين احتياجات المجتمع وما تقدمه المؤسسات العامة. وهذا ما يجعل الإنجاز السعودي ذا دلالة تتجاوز التصنيف الدولي لأنه يعكس تطوراً في فلسفة الإدارة الحكومية ذاتها، من التركيز على الإجراءات إلى التركيز على النتائج والأثر.

ولعل المسار التصاعدي للمملكة في المؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية يقدم دليلاً أكثر وضوحاً عن نجاح مسار إصلاحي متكامل ونتيجة تراكم خبرات عمل مؤسسي وتخطيط طويل المدى لتحقيق مستويات متقدمة من التنافسية والريادة العالمية. فقد انتقلت المملكة من المرتبة الثانية والخمسين عالمياً عام 2018، إلى الثالثة والأربعين عام 2020، ثم الحادية والثلاثين عام 2022، قبل أن تحقق قفزة لافتة إلى المرتبة السادسة عالمياً عام 2024، وصولاً إلى المرتبة الرابعة عالمياً عام 2026. أي أنها تقدمت 48 مرتبة خلال ثماني سنوات، وهو تطور يعكس تسارع وتيرة الإصلاح الإداري وفاعلية التكامل بين الجهات الحكومية والانتقال التدريجي نحو نموذج تشغيلي أكثر اعتماداً على البيانات والتقنيات الرقمية.

وإذا كانت هذه الأرقام تقيس موقع المملكة في التصنيفات الدولية، فإن القيمة الحقيقية للإنجاز تتجسد في أثره المباشر على الاقتصاد والمجتمع. فالحكومة الرقمية الأكثر كفاءة تعني وقتاً أقل لإنجاز المعاملات، وتكاليف تشغيلية أدنى، وإجراءات أكثر مرونة، وبيئة أعمال أكثر جاذبية، وفرصاً أوسع للاستثمار والابتكار. كما أن توحيد الخدمات وتكامل المنصات الحكومية يسهمان في تحسين تجربة المستفيد، وتعزيز الثقة في المؤسسات، ورفع كفاءة الإنفاق العام. ومن الناحية الاقتصادية، فإن هذه التحولات لا تمثل مجرد تحسينات إدارية بل تشكل أحد الممكنات الأساسية لرفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ بيئة رقمية قادرة على استيعاب متطلبات الاقتصاد الجديد.

ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذه الصدارة يمثل تحدياً لا يقل أهمية عن تحقيقها. فالريادة الرقمية ليست موقعاً ثابتاً في تقرير دولي بل مسار مستمر من التطوير والابتكار والاستثمار في القدرات البشرية والتقنية. وتفرض المرحلة المقبلة توسيع نطاق التحول نحو توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والتكامل في البيانات الحكومية، بما ينقل الأداء الحكومي إلى مستويات أكثر استباقية وكفاءة، ويجعل من البيانات أساساً لصناعة القرار واستشراف الاحتياجات المستقبلية.

إن تصدّر المملكة عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية، وتحقيقها المرتبة الرابعة في المؤشر العام للأمم المتحدة، ليسا مجرد إنجازين يُضافان إلى سجل النجاحات الوطنية، بل هما شهادة دولية على نجاح مشروع تحول وطني أعاد تعريف العلاقة بين القيادة والطموح والتنفيذ. لقد أثبتت تجربة المملكة أن الإرادة حين تقترن بالتخطيط الإستراتيجي والتكامل المؤسسي والاستثمار في الإنسان والتقنية، تستطيع أن تختصر سنوات من التطور، وأن تنقل الدولة من موقع السعي إلى الريادة إلى موقع المنافسة على تشكيل مستقبل الإدارة الحكومية عالمياً. واليوم، لم تعد المملكة مجرد دولة تتقدم في المؤشرات الدولية، بل أصبحت نموذجاً تنموياً يلفت أنظار العالم وتجربة تستحق أن يقرأ العالم كيف صنعت نجاحها.