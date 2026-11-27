صُدم العرب مؤخراً بأخبار جريمة اقترفها مذيع مصري اسمه محمد المنياوي 40 سنة يقدم برنامجاً للتنمية الذاتية بأربع قنوات بعنوان «نمي قدراتك»، ويتابعه بفيسبوك حوالى 286 ألفاً، وكل حسابه اقتباسات دينية، ويناديه الجميع بالشيخ، ولديه أكاديمية باسمه للتأهيل العسكري للأطفال ويتابعها بفيسبوك 252 ألفاً ولها عدة فروع، ويقدم نفسه كمختص بالتنمية الذاتية خاصة للأطفال والأسرة، ويقدم نفسه بطلاً في كمال الأجسام ومدرباً بنادٍ رياضي يملكه، وهو متزوج امرأتان ولديه 12 ولداً، ويشوّه سمعة زوجاته وأطفاله عند الناس ليبرر تعنيفهم، وضرب اثنين منهم حتى الموت ودفنهما بالصحراء، وطرد زوجته منذ 7 أشهر بدون نفقة بعد رفضها تسجيل قول كاذب بأنها رأت أطفالها يمارسون الشذوذ مع بعضهم، أعمارهم أقل من 9 سنوات، وكان يخبر الناس بأن أطفاله يمارسون الشذوذ مع بعضهم، وقالت كان يجوّعهم ويعذبها مع أطفالها وجسدها كله تشوّهات من عنفه وأخذ الأولاد الذكور وتخلى عن البنت، ومقاطع إخوانه لأكثر من عقد. وحسب شهادات الجيران كانوا يومياً يسمعون صراخ الأطفال وتشاهدهم -لتيقنهم بالموت من الضرب- وعندما حاولوا إيقافه تحجج أنه يضربهم لتعليمهم الدين واتهمهم بسرقة ماله ليأكلوا؛ لأنه كان يطعمهم فقط الخبز المتعفن ويتركهم يقفون بالشمس خارج المطعم يومياً وهو يأكل أشهى الأطعمة، فأصيبوا بالهزال، ومنعهم من المدرسة لأنه يعتبرها محرّمة ويحبسهم طوال الوقت، وقال جاره من قوة ضربه للأطفال بالجدران كان يظن البيت انهدم، والجدران عليها بقع دماء، واعترف أنه ضرب رؤوس الأطفال بالجدار حتى مات اثنان منهم، وكان يركلهم على أعضائهم التناسلية وقال إنهم يستحقون الموت. وكان سبب واقعة ضربهما عدم استيقاظهما لصلاة الفجر، وبيتهم فقير وخرابة وفعلياً مكب نفايات ليس فيه أثاث ولا أسرّة ولا أجهزة، ودخل الأب 50 ألف جنيه شهرياً ويمتلك سيارة فاخرة و3 جوالات ونادياً رياضياً، ويدفع مبالغ طائلة تكلفة بث برنامجه بالقنوات. وقال بالتحقيقات سبب تجويعه لأولاده أنه يربّيهم على سنّة الزهد، ودائماً أطفاله عليهم آثار عنف وأذرعهم تعوقت وتشوهت من تكرار كسرها بدون تجبير، وهنا يجب التوقف عند فداحة جرم الجيران والزوجتين الذين لم يبلغوا الشرطة عن هذا المجرم، رغم معرفتهم بجرائمه، ولذا هناك حاجة عربياً لفرض قانون كالمطبق بأوروبا يعاقب من لا يبلغ عن حالات الإيذاء ولا يقدم المساعدة بحالات الطوارئ، ويجب تجريم العنف الأسري ضد النساء والأطفال وعدم اعتباره «تأديب»، وهذه الجريمة أكبر من كونها مجرد جريمة فردية، فهي تمثل مكمن العلة في بعض المجتمعات العربية الذين يتسببون باستمرارية الظواهر السلبية فيها التي تعرقل نهضتها، كما قال الباحث الياباني د. نوبواكي نوتوهارا بكتابه «العرب.. وجهة نظر يابانية» بعد أربعين سنة قضاها بالعالم العربي «العرب متدينون جداً.. وفاسدون جداً». فالأب القاتل جمع مرجعية التدين ومرجعية التنمية الذاتية ومع هذا أثرهما بتقويم سلوكه ومعاملته كان صفرا، لماذا؟ السبب هو أن تلك المرجعيات ومظاهرها وشعاراتها تمثل الواجهة الاجتماعية التي يتمظهر بها الناس لتحصيل الوجاهة الاجتماعية والمكاسب المادية والمعنوية باسمها، ولأن النسخة السائدة من التدين هي المتمحورة حول الظاهر والمظاهر، وليست متمحورة حول روح وجوهر التديّن والتنمية الذاتية والذي يتطلب من الإنسان التسامي والارتقاء فوق أنماطه الفكرية والنفسية والسلوكية والأخلاقية السلبية وإلزام نفسه بالمثاليات العليا الفكرية والنفسية والسلوكية، ولذا لعلاج سلبيات الاغترار بالنسخة السطحية السائدة من المرجعيتين الدينية والتنمية الذاتية، يجب نشر النسخة البديلة الجوهرية المتحورة حول جوهر وروح وحقيقة المثاليات العليا بخاصة السلوكية لهاتين المرجعيتين.