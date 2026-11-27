لم يعد الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط مفهوماً يقتصر على حماية الحدود ومواجهة التهديدات العسكرية، بل أصبح يرتبط بمنظومة أوسع تشمل الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية وأمن الطاقة وحماية الممرات البحرية وتعزيز التعاون بين دول المنطقة. ومن هذا المنطلق تتعامل المملكة العربية السعودية مع الأمن الإقليمي باعتباره مسؤولية مشتركة تتطلب بناء بيئة مستقرة قادرة على احتواء الأزمات قبل تحولها إلى صراعات مفتوحة، فالتجارب التي شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية أثبتت أن غياب الاستقرار لا يهدّد دولة واحدة بعينها، بل يمتد تأثيره إلى الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والاستثمارات الدولية، ولذلك تعتمد المقاربة السعودية على الربط بين الأمن والتنمية، باعتبارهما مسارين متكاملين لا يمكن تحقيق أحدهما بمعزل عن الآخر، وهو ما يتسق مع مستهدفات رؤية 2030.

وتنطلق الرؤية السعودية للأمن الإقليمي من إدراك أهمية بناء علاقات متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية، وتجنّب تحويل المنطقة إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات والصراعات بالوكالة، وقد عكست الدبلوماسية السعودية هذا التوجه من خلال دعم الحوار السياسي، وتوسيع مسارات التواصل مع الدول المختلفة، والعمل على خفض التوترات التي تهدّد استقرار المنطقة، فالتعامل مع الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية يمنح الأطراف فرصة لحماية مصالحها دون الانزلاق إلى مواجهات عسكرية مكلفة، كما أن بناء الثقة بين دول المنطقة يمثل مدخلاً أساسياً لإقامة منظومة أمنية أكثر استدامة، تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومن هنا تسعى الرياض إلى ترسيخ مفهوم الأمن الجماعي الذي يجعل الاستقرار الإقليمي مصلحة مشتركة لجميع دول المنطقة.

على الصعيد الاقتصادي تنظر المملكة إلى التنمية باعتبارها أحد أهم مرتكزات الأمن والاستقرار، فالدول التي تمتلك اقتصادات قوية ومؤسسات فاعلة وفرصاً تنموية واسعة تكون أكثر قدرة على مواجهة الاضطرابات والتحديات الداخلية والخارجية، وتأتي رؤية السعودية 2030 في هذا السياق بوصفها مشروعاً وطنياً يتجاوز تنويع مصادر الدخل إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وتعزيز مكانة المملكة في الاقتصاد العالمي، كما أن الاستثمارات في الطاقة المتجدّدة والصناعة والتقنية والبنية التحتية والسياحة، تسهم في خلق مصالح اقتصادية متشابكة مع العديد من دول المنطقة والعالم، وكلما توسعت هذه المصالح، ازدادت أهمية المحافظة على الاستقرار وحماية طرق التجارة والإمدادات، ولذلك فإن الرؤية السعودية تربط بين تحقيق التنمية الوطنية وتهيئة بيئة إقليمية مستقرة قادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو.

ويمثل أمن الطاقة والممرات البحرية أحد المحاور المهمة في التصور السعودي للأمن الإقليمي، نظراً للموقع الإستراتيجي الذي تحتله المملكة في قلب طرق التجارة العالمية، وأهمية البحر الأحمر والخليج العربي في حركة إمدادات الطاقة والبضائع، فأي تصعيد عسكري أو اضطراب في هذه الممرات لا تقتصر تداعياته على الدول المطلة عليها، بل تمتد إلى الأسواق العالمية وأسعار الطاقة وتكاليف النقل والتأمين، ومن هنا تبرز أهمية التعاون الدولي والإقليمي لحماية الملاحة البحرية، وضمان حرية التجارة، والتصدي للتهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، كما أن تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة الإمدادات يمثلان جزءاً من بناء أمن اقتصادي أكثر مرونة، فاستقرار المنطقة لم يعد شأناً سياسياً فحسب، بل أصبح ضرورة إستراتيجية للاقتصاد العالمي بأكمله.

لا شك في أن الرؤية السعودية للأمن الإقليمي تعكس توجهاً إستراتيجياً يسعى إلى الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء منظومة مستدامة للاستقرار، تقوم على الدبلوماسية والتكامل الاقتصادي واحترام سيادة الدول وتعزيز مؤسساتها الوطنية، فالمنطقة لا تحتاج إلى مزيد من سباقات التسلح أو محاور الاستقطاب، بقدر حاجتها إلى تسويات سياسية تنهي الصراعات، وتحد من انتشار المليشيات المسلحة، وتعيد الاعتبار للدولة الوطنية باعتبارها الإطار المسؤول عن حماية المجتمع وإدارة العلاقات الخارجية، وفي هذا السياق تبرز المملكة بوصفها طرفاً يمتلك مقوّمات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية تؤهله للمساهمة في صياغة توازنات إقليمية أكثر استقراراً.