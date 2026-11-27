في كل مرة تعلن فيها الجهات المختصة اعتراض طائرة مسيّرة وتدميرها، أشعر أن خلف هذا الخبر حكاية أكبر من تفاصيله العسكرية؛ حكاية وطن يعيش طمأنينته بثقة، وقيادة تدير أمنه بحكمة، ورجال يقفون على امتداد حدوده وفي سمائه، يحملون أمانة الحماية بعيون يقظة وعزيمة راسخة.

الأمن الذي نعيشه في المملكة العربية السعودية قيمة يومية تستحق التأمل والامتنان، نذهب إلى أعمالنا، ونمارس تفاصيل حياتنا، ونخطط لأحلامنا، ونستقبل أيامنا بقدر كبير من الطمأنينة، وبين هذه التفاصيل تقف عيون ساهرة، تراقب وتحلل وتتعامل مع كل ما يمس أمن الوطن، وتمنح هذا الشعور بالاستقرار معناه الحقيقي.

ولعل أجمل ما في هذه المشاهد أنها تكشف حجم الجاهزية التي تقف خلف أمن المملكة؛ منظومة عسكرية وأمنية تعمل بكفاءة عالية، وقدرات دفاعية تواكب المتغيّرات، ورجال يمتلكون من التدريب والاحترافية والشجاعة ما يجعلهم على قدر المسؤولية.. هؤلاء البواسل يستحقون منا كل الفخر والدعاء والتقدير، فهم عنوان الوفاء للوطن، وصورة مشرقة للعطاء الذي يتجاوز حدود الواجب إلى شرف الانتماء.

وفي هذا المشهد، يتجدّد فخرنا بقيادتنا، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وما تحمله من رؤية راسخة في حماية مقدرات الوطن، وتعزيز قدراته، وترسيخ مكانته، وصون أمنه واستقراره؛ فالأوطان العظيمة تبني قوتها بعلمها واقتصادها وتنميتها، وتحفظ مكتسباتها بقوة مؤسساتها ويقظة رجالها وحكمة قيادتها.

إن اعتراض طائرة مسيرة وتدميرها خبر يحمل في تفاصيله رسالة اطمئنان لكل مواطن ومقيم، ورسالة اعتزاز بكل عين تسهر، وكل يد تحمي، وكل جندي يرابط في سبيل أن تبقى هذه الأرض آمنة مطمئنة.

هكذا نعيش في السعودية؛ نعتز بوطن يعرف قيمة أمنه، ونفخر بقيادة تضع الإنسان والاستقرار في مقدمة أولوياتها، ونرفع رؤوسنا برجال جعلوا من حماية الوطن شرفًا ومسؤولية.

ختامًا.. حفظ الله وطننا الغالي وقيادته الرشيدة، وأدام على أرضنا نعمة الأمن والأمان، وحمى بواسلنا وأعادهم إلى أهلهم وإلينا سالمين غانمين وتقبل الله شهداءنا الأبطال.