لا يمكن قراءة صرخة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حين تمنى لو أنه قُتل خلال حرب الاثني عشر يومًا ليستريح مما يواجهه من انتقادات وطعنات، بمعزل عن تحذيراته المتكررة من تدهور الأوضاع المعيشية وتداعيات استمرار حالة اللاحرب واللاسلم على مستقبل بلاده.



في سياق هذه التحذيرات، تحمل الصرخة ما يمكن اعتباره محاولة لإبراء الذمة السياسية أمام الشعب الإيراني والعالم والتاريخ، إزاء مخاطر الانهيارات الاقتصادية والانفجارات الاجتماعية، والمستقبل القاتم الذي قد تفضي إليه خيارات التيار المتشدد وإصراره على تغليب أدبيات الثورة على مقتضيات الدولة.



ورغم انتماء بزشكيان إلى هذه المنظومة وعدم انتفاء مسؤوليته عن سياساتها، فإنه يمثل أحد الأصوات الداعية إلى إخضاع خياراتها لحسابات العقل والمصلحة، في مواجهة تيار يرى في التحذير من مخاطر انهيار الدولة وتردي أحوال الشعب ضربًا من إضعاف النظام والنيل من هيبته.



وقد تجلى هذا التباين في مبادرته بالاعتذار لدول الخليج العربي في الأيام الأولى من الحرب الأخيرة، عقب الهجمات الإيرانية التي طالت أراضيها، وما أعقب ذلك من تراجع عن صيغة الاعتذار، في مشهد يعكس محدودية قدرته على التأثير في خيارات النظام الإقليمية.



ولا ينفصل استشعار بزشكيان مخاطر الصدام مع محيطه الجغرافي عن إدراكه هشاشة الأوضاع الداخلية؛ إذ بلغ الاختناق الاقتصادي حدًا دفعه إلى الإقرار بمعاناة المواطنين في تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء، في بلد يختزن من الثروات والموارد ما يؤهله لتوفير حياة كريمة لأبنائه.



غير أن تحذيراته قوبلت بهجوم من صحيفة «كيهان»، المقربة من المرشد، التي اتهمت حكومته بتخويف الإيرانيين وتضخيم الأزمات، ونفت أن تكون البلاد في وضع حرج، فيما تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بنحو 89 في المئة، وأسعار الأغذية والمشروبات بنحو 113 في المئة على أساس سنوي، حتى بات تأمين القوت اليومي هاجسًا يؤرق كثيرًا من الأسر الإيرانية. كأن الأزمة تكمن في الإفصاح عن الواقع، لا في الواقع ذاته.



هذا الموقف من تحذيرات الرئيس يكشف عن خلل عميق في البنية السياسية والعقائدية للنظام الإيراني، حيث يجد من يستمد شرعيته من صناديق الاقتراع نفسه مكبلًا بإرادات مراكز نفوذ عسكرية وأمنية ودينية لا تستمد سلطتها من التفويض الشعبي المباشر.



وتكمن خطورة هذا الاختلال بين السلطة والمسؤولية في أن الرئيس يتحمل أعباء إدارة البلاد دون أن يملك قرار الحرب والسلم، ويُحاسب على أزمات لا يملك وحده قرار وقف مسبباتها.



أما مراكز النفوذ التي تتشابك فيها مصالح قيادات الحرس الثوري والقوى الاقتصادية مع التوظيف السياسي للدين، فإنها تضيق بمقتضيات المراجعة، وتكرس مناخًا تصبح فيه المكابرة فضيلة والمرونة تهمة، وتتراجع أولويات الإنسان أمام مقتضيات المشروع الثوري.



على الضفة الأخرى من هذه الأولويات، يتطلع المواطن الإيراني إلى خطاب تنموي يتمحور حول الإنسان ومستقبله، على غرار ما يشهده في دول الخليج العربي من تحولات اقتصادية وحضارية تتسع معها آفاق الحياة والفرح والإبداع.



للمرء أن يتصور حجم الحسرة لدى الإيراني وهو يتابع هذه التحولات في جواره الجغرافي، بينما تتصدر أخبار بلاده المشانق والإعدامات وقمع الاحتجاجات، وتطغى على خطابها السياسي مفردات الدم والثأر والانتقام.



هذه النزعة الدموية لم تظل حبيسة الداخل الإيراني، بل امتدت إلى مشروع النظام الإقليمي، الذي سخّر جانبًا من مقدرات الشعب لتمويل جماعات مسلحة والتدخل في شؤون دول إسلامية، على حساب احتياجات مواطنيه وتطلعاتهم إلى حياة كريمة.



أي مبرر يمكن أن يسوقه النظام لشعبه عن سنوات إسناده لنظام الطاغية بشار الأسد وما شهدته سوريا من قتل وتهجير وخراب؟ وأي مكسب جناه الإيرانيون من دعم حزب الله وما جرته خياراته العسكرية من دمار على لبنان؟ وأي مصلحة تحققت من دعم الحوثيين فيما يرزح اليمنيون تحت وطأة الحرب والجوع والتهجير؟



تزداد هذه الحصيلة السياسية والاقتصادية والأخلاقية فداحة باستدعاء النظام المقدس الديني لإضفاء المشروعية على ممارساته، تحت عناوين المقاومة ونصرة المستضعفين.



كيف يثق رجل الشارع برجل دين يوظف الخطاب الديني لتبرير إراقة الدماء والاعتداء على مجتمعات إسلامية أخرى؟ وأي صورة عن الدين تتشكل في وعي الأجيال حين يقترن توظيفه السياسي بثقافة الموت، بدلًا من صيانة النفس وإعمار الأرض وحفظ كرامة الإنسان؟



ولا تقل المفارقات الأخلاقية في الداخل وطأة عن تلك التي أفرزها المشروع الإقليمي؛ إذ يُطالب عامة الإيرانيين بالصبر والزهد والتضحية، فيما تثار قضايا تتعلق بثروات بعض المتنفذين وامتيازات أبنائهم في التعليم والإقامة في البلدان ذاتها التي يُعبّأ الشعب ضدها.



أمام هذا التفاوت بين تضحيات الشعب وامتيازات المتنفذين، يصبح من المتعذر اختزال المأساة الإيرانية في العقوبات والحرب، بمعزل عن سوء الإدارة واختلال الأولويات واستئثار دوائر النفوذ بالثروة والقرار.



في هذا الواقع تحديدًا تكمن أهمية تحذيرات بزشكيان؛ إذ إن الفقر ليس وحده من يصنع الانفجارات الاجتماعية، وإنما يصنعها أيضًا الشعور بانعدام العدالة، وانسداد آفاق المستقبل، وفقدان الثقة بمراكز نفوذ لا تسمع إلا صوتها ولا ترى إلا مصالحها.



لعل صرخة الرئيس الجريح ليست سوى صدى لصرخة شعب أنهكته الصراعات، ويتطلع إلى دولة تجعل من أمن الإنسان وكرامته وازدهاره غاية لوجودها.



والآن، وبعد أكثر من أربعة عقود من خطاب الصدام والكراهية والموت، متى يكون للإيرانيين مشروع للحياة؟