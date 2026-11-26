اعتدنا أن نقرأ علم البديع بوصفه فنًا يضيف إلى الكلام جمالًا وإيقاعًا، فنبحث عن الطباق والمقابلة والتكرار والتورية، ونحدد مواضعها ثم نقول إنها حسّنت العبارة وقوّت معناها مع أن الخطاب السياسي يبين لنا أن هذه الأساليب قد تفعل أكثر من ذلك بكثير، فهي تساعد المتحدث على ترتيب أفكاره، وتمنح بعض المعاني حضورًا أكبر من غيرها، وتدفع المتلقي إلى رؤية الموقف من زاوية محددة حتى إن مقابلة قصيرة قد تترك في الذهن أثرًا لا تتركه صفحات من الشرح.



وفي كلمة الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله-أمام مجلس الشورى عام 2018 قال عن الموقف تجاه اليمن: (إن وقوفنا إلى جانب اليمن لم يكن خيارًا بل واجبًا)، وهنا ينتقل المعنى من مساحة الاختيار، حيث يمكن للمرء أن يفعل أو يترك إلى مساحة الواجب الذي يرتبط بالمسؤولية والالتزام، فلا تبدو العبارة مجرد وصف لموقف سياسي، وإنما تقدم تفسيرًا له كما أراد -حفظه الله- أن يفهمه الجمهور، وتمنح الوقوف إلى جانب اليمن معنى يتجاوز القرار إلى المسؤولية الأخلاقية والسياسية.



ونلمس ذلك في حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مجلة ذا أتلانتيك عام 2022 عندما تحدث عن توجه المملكة إلى تقديم مشروعات تضيف جديدًا للعالم بدل الاكتفاء باستنساخ تجارب الآخرين، فالمقابلة بين (النسخ) و(الإضافة) لا تصف طريقة تنفيذ المشروعات فقط، وإنما ترسم صورة مختلفة عنها؛ لأن النسخ يذكّرنا بتكرار تجربة سابقة، أما الإضافة فتمنحنا معنى المشاركة في صنع تجربة جديدة، ولو قيل إن المملكة تنفذ مشروعات جديدة لوصلت الفكرة، لكن المقابلة جعلت الفرق أوضح، وأعطت الحديث عن المشروعات معنى يتصل بهوية المملكة وطبيعة حضورها بين التجارب العالمية.



ومن العبارات التي بقيت حاضرة في الذاكرة قول الرئيس الأمريكي جون كينيدي في خطاب تنصيبه عام 1961: (لا تسأل ما الذي يمكن لوطنك أن يقدمه لك، بل اسأل ما الذي يمكنك أن تقدمه لوطنك)، ففي طرفي العبارة نجد الوطن والمواطن والعطاء، لكن ترتيبها يتغير، فينتقل المواطن من شخص ينتظر ما يحصل عليه إلى شخص يسأل عما يستطيع أن يقدم، ومن هذا التغيير تولد فكرة عن المواطنة والمسؤولية، ويصبح الأسلوب نفسه جزءًا من الرسالة التي يريد الخطاب إيصالها.



وكذلك فعل ونستون تشرشل حين كرر عبارة (سنقاتل) في خطابه عام 1940، وهو ينتقل من الشواطئ إلى الحقول والشوارع والتلال، فكل عودة إلى العبارة كانت تضيف مكانًا جديدًا إلى صورة المقاومة حتى بدا القتال موقفًا مستمرًا لا تحده بقعة بعينها، ووصل الخطاب إلى إعلان رفض الاستسلام بقوة بقيت عباراته حاضرة بعد انتهاء الحرب.



وتوضح لنا هذه النماذج أن البديع لا يعمل بطريقة واحدة، فالمقابلة قد تبرز الفرق بين موقفين، وقد تضع الاختلافات تحت معنى أوسع، والتكرار قد يرسخ فكرة أو يعطيها امتدادًا في الذاكرة، ولهذا لا يكفي أن نسأل عن اسم المحسن، بل نحتاج أن نعرف ما الذي صنعه في الفكرة، وكيف غيّر طريقة عرضها، وما الذي كان سيتبدل لو اختار المتحدث عبارة أخرى.



ومهما كانت العبارة جميلة ومؤثرة، فهذا وحده لا يثبت صحة مضمونها، فقد يتحدث السياسي كثيرًا عن العدالة ولا تعكس قراراته هذا المعنى، وقد يضع السلام في مواجهة الحرب من غير أن يكفي ذلك للحكم على سياسته. ويساعدنا التحليل البلاغي على فهم أثر اللغة والغاية التي تخدمها مع الرجوع إلى الوقائع والأدلة قبل إصدار الحكم.



إن البديع في الخطاب السياسي ليس زينة نضيفها إلى الكلام بعد اكتماله، وإنما هو حاضر في الطريقة التي يرتب بها السياسي أفكاره، ويعرض مواقفه، ويختار ما يريد له أن يبقى في أذهان الناس، ولذلك تحتاج دراسات البلاغة إلى أن تتجاوز سؤال ما المحسن؟ إلى سؤال أعمق عن أثره في بناء المعنى والحجة، فالطالب الذي يستخرج الطباق من النص عرف اسمه، أما الذي يفهم سبب حضوره وما فعله في الفكرة فقد بدأ يقرأ الخطاب قراءة بلاغية حقيقية.