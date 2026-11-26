من المسؤول عن إطفاء وهج أفخم المدرجات الكروية وأكثرها حضوراً وتفاعلاً وصناعة للإبداع، مدرج العميد المئوي الاتحاد؟ سؤال يفرض نفسه في ظل تراجع الحضور الجماهيري، واتساع الفجوة بين طموحات الاتحاديين وما يُقدم لفريقهم من إمكانات.



هل يدرك المتنفذون من الوكلاء والمناديب أن اختلال موازين الدعم لا يهدد مسيرة الفريق فحسب، بل يمتد إلى قيمة الاتحاد التجارية والاستثمارية؟.



ولابد أن يعي مدرج الذهب أن العزوف ليس الحل، وأن أكثر المستفيدين منه هم المنافسون والمنتفعون الذين يدركون أن جماهير الاتحاد تمثل وقوده الحقيقي وداعمه الأول في الانتصارات، وسنده في أوقات الانكسار؟



إن رفض الجماهير لا يستهدف بيع النادي أو دخول مستثمر جديد، وإنما رفض اختزال الخصخصة في مجرد نقل للملكية، عوضا عن استثمارها فرصة لبناء مشروع رياضي واقتصادي يليق بتاريخ العميد ومكانته.



وعلى الجهات المعنية أن تدرك أن المدرج ليس تفصيلاً ثانوياً ولا مجرد أرقام في تقارير الحضور، بل ركيزة أساسية في قيمة العلامة التجارية، والإيرادات التسويقية، وجاذبية النادي الاستثمارية، وقدرته على استقطاب المستثمرين وتحقيق قيمة سوقية عادلة. وأي تراجع في هذه العناصر سينعكس حتماً على شروط الاستثمار وقيمة النادي التفاوضية.



ما يحدث اليوم ليس مجرد انخفاض في الحضور، بل أزمة ثقة لا تعالج بتجميل المشهد أو تحميل الجماهير مسؤولية الغياب. فالجمهور لم يفقد عشقه، لكنه سئم الفجوة بين طموحاته واختلال الدعم والاستقطابات، والفوارق الواضحة في نوعية الصفقات والإمكانات مقارنة ببعض المنافسين.



فالعدالة التنافسية لا تتحقق بالشعارات، وإنما بتوفير مقومات المنافسة الحقيقية. والاتحاد، بتاريخه وجماهيريته، لا يستحق أن يُترك أمام تحديات تتطلب حلولاً عاجلة، فيما تتسع الفجوة مع أندية تملك قدرة أكبر على استقطاب النجوم وصناعة الفارق.



المطلوب اليوم موقف واضح، ومراجعة جادة لسياسات الدعم والاستقطاب، ومحاسبة إدارية بحجم الطموح الاتحادي، وخطة تعيد للفريق قدرته على المنافسة وللجماهير ثقتها.



فالمدرج لا ينطفئ من تلقاء نفسه، بل يخفت عندما يشعر أن صوته لا يجد استجابة. ومن ينصف الاتحاد اليوم يحافظ على تاريخه ومستقبله، أما استمرار اختلالات الدعم وإهمال قوته الجماهيرية، فقد يضعف أحد أكبر الأصول الرياضية والاستثمارية في المملكة.