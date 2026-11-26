في الوقت الذي تمارس فيه بعض وسائل الإعلام الغربية تغطية غير أمينة ولا مهنية بشأن الآثار المادية التي تترتب على إصابات بعض الأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة، نتيجة استهدافها بصواريخ ومسيرات المليشيا الحوثية الإرهابية، فإننا نواجه أيضاً ما يمكن وصفه بحملة إعلامية ممنهجة تجاه الوضع الاقتصادي في المملكة، والمشاريع الاستثمارية الكبرى، والبرامج الرئيسية لرؤية 2030، فلا تمر فترة قصيرة إلا ويظهر تقرير من هذا النوع، يتجاهل الحقائق والأرقام والإحصاءات الرسمية في المملكة، ويذهب بعيداً في التشاؤم والافتراضات السلبية والتوقعات السيئة لمسار الاقتصاد السعودي.

هكذا وبكل بساطة، تتبنى صحف غربية مثل هذا الطرح، وهي ليست صحفاً صفراء أو محدودة الانتشار، بل صحف شهيرة واسعة الانتشار، مثل الإيكونوميست، الفايننشال تايمز، وول ستريت جورنال، التي تمثل مرجعية معلوماتية على مستوى العالم. افتراض أن هذه الصحف لم تعد تعبأ بالتحقق من المعلومات بدقة كما تفرض ضوابط المهنة الصحفية يبدو افتراضاً ضعيفاً، قد يحدث خطأ في معلومة أو رقم ضمن تقرير ما، ولكن لا يمكن أن يكون التقرير بكل معلوماته الملتبسة خطأً تحريرياً، في هذه الحالة هو تقرير مكتوب بإشراف هيئة التحرير وموافقتها على كل ما تضمنه. أي أن الصحيفة عمدت إلى أن يكون التقرير بتلك الصيغة لتحقيق هدف معين.

وهنا يأتي سؤال مهم، ما هو ثمن مجازفة صحيفة شهيرة بمصداقيتها عندما تستهدف دولةً ما بنشر معلومات سلبية غير صحيحة عنها، لا سيما حين تكون دولة وازنة ومؤثرة عالمياً في مجالات عديدة. في الغرب لا يوجد شيء لا ثمن له. لا يوجد شيء لا يمكن أن يُشترى. لوبيات وتكتلات علنية وخفية، سياسية واقتصادية، تتمركز في عواصم الغرب، وتمارس حروبها القذرة على الآخرين عبر وسائل مختلفة من أهمها الإعلام، وقد يكون التشويش ممكناً وكبيراً عندما تكون الوسيلة الإعلامية شهيرة ومقروءة أو مشاهدة في كل أنحاء العالم.

السؤال هو لماذا لا نسعى لتفنيد هذه التقارير المغلوطة بالرد عليها في مواقع نشرها عندما يكون لدينا القادرون على ذلك وبكفاءة عالية. من حقنا أن نبذل كل الجهود القانونية والدبلوماسية لننتزع حق الرد في ذات الوسائل الإعلامية التي تسيء لنا وتشوه واقعنا، أما تكذيبها على مستوى الإعلام المحلي فلن يفيد بشيء؛ لأننا جميعاً نعرف أنها كاذبة.