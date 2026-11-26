في 18 نوفمبر من العام 2012 كتبت مقالاً بعنوان «النعي بالنفس» سخريةً من الشعار المرفوع من رئيس حكومة حزب الله في لبنان حينها نجيب ميقاتي، حيث كان يردد شعار النأي بالنفس، وهو يدرك تماماً أن حزب الله لا يريد ولا يستطيع أن ينأى بنفسه عن تأمين النظام الذي كان يمثل الشريان الرئيسي لوصول الأموال والأسلحة والصواريخ من إيران.

وإذا استذكر هذا المقال ضمن سياق نعيشه من حزب الله وهو «الاعتراف ساعة النعي»، وهو أمر شهدناه في الأيام القليلة الماضية حين ظهر القيادي في وحدة الرضوان هيثم الطبطبائي على شاشة قناة الميادين الإيرانية، متحدثاً عن تدريبه لعناصر حوثية على مرتين؛ إحداهما في لبنان والأخرى شملت البقاء تسع سنوات في اليمن حتى العام 2024، قبل أن تغتاله إسرائيل في العام الذي يليه تمام كما فعلت مع محمد حسين سرور والذي ظهر في فيديوهات قبل 10 سنوات يدرب الحوثيين في اليمن، ولكن كان الحزب حينها في حالة إنكار.

حادثة الطبطبائي برفقة حديث الأمين العام نعيم قاسم مثلتا أولى حالات الاعتراف من قبل حزب الله بدوره في تدريب وتسليح المليشيا الحوثية، لكنه نهج مستمر مع مختلف الحركات، وعلى سبيل المثال في الجارة العراق أسّس حزب الوحدة 3800 منذ العام 2003 والتي عنيت بتدريب (حزب الله العراق، عصائب أهل الحق، وجيش المهدي سابقاً)، ولم يعترف بذلك نصر الله إلا في خطاب في العام 2015، وذلك أيضاً بعد اغتيال بعض عناصره ومنهم القيادي إبراهيم الحاج في 2014 واعتقال القوات الأمريكية لقيادي الحزب علي موسى دقدوق في البصرة.

وتكرر المشهد في نفس الميدان، حين اعترف نصر الله بعد اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في 2020، بأن عماد مغنية عمل بالتنسيق مع سليماني على تأسيس النواة الأولى للفصائل الولائية العراقية، والإفصاح بعد الاغتيال هو أمر مفهوم بطبيعة الحال على مستوى الاحترازات الأمنية لمليشيات تلاحقها الأجهزة الأمنية وتعمل خارج القانون، ودون مزيد من الإسهاب فقد تكرر هذا النموذج من الاعترافات المتأخرة سواء في نصرة نظام الأسد حتى لحظة معركة القُصير، وكذلك في دعم وتدريب حماس والجهاد الإسلامي، وتزويد الأولى بصواريخ «كورنيت».

لكن في محاولة تفكيك توقيت الاعترافات وإضافة للجانب الأمني سالف الذكر، فإن هناك عوامل عدة من ضمنها سبب اختيار قناة «الميادين» الإيرانية وليس قناة «المنار» التابعة لحزب الله، وذلك بغرض ترسيخ الدعاية من قناة المركز في مشروع تصدير العبث، الذي يسمونه تصدير الثورة، كما أنه يدعم تسويق فكرة «وحدة الساحات» أو الهلال الإيراني، واعتبار أن المحور يسيطر على أربع عواصم عربية كما ردد الإيرانيون، وكانت الأوركسترا تدار من لدن المايسترو قاسم سليماني وعازف الكمان الأول نصر الله.

ولكن بأخذ صورة بانورامية على الضغوط الداخلية الكبيرة التي يعيشها حزب الله في لبنان على مستوى نزع السلاح وعلى مستوى الضغوط الاقتصادية، سواء الناتجة عن ضعف قدرة التمويل الإيرانية وغياب القناة البرية السورية، أو عبر ما نتج عن القصف الإسرائيلي والذي طال مقرات لـ«القرض الحسن» وشركات صرافة ومحطات بنزين تابعة للحزب، نتساءل عن سبب الإفصاح عن الدور في تدريب الحوثيين اليوم، وهل هو نسق مرتبط بإعلانات الماضي في ساحات أخرى أم لا ؟

وفي واقع الأمر أن حزب الله قبل 2023 ليس كما بعده، فقد خسر نصرالله ونظام الأسد وخسر الكثير والكثير من مقدّراته، وخسر كذلك كثيراً بما أصاب إيران من تدمير منذ فبراير، لكن الأهم ماذا خسر في بيئته خاصة مع ما أصاب قرى الجنوب والتي يكفيها أنه أعاد لها الإسرائيلي لأول مرة منذ ربع قرن، وأشارت استطلاعات رأي أجرته مؤسسة «ستاتيستكس ليبانون» إلى أن 66.4% من المشاركين من الطائفة الشيعية في لبنان أيّدوا تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة، مقابل 29.6% فضلوا احتفاظ الحزب بسلاحه، وهذا تغيير دراماتيكي في سردية الحزب لحاضنته والتي قامت على دويلة موازية للدولة فإذا بالحاضنة تتوق لحضن الدولة.

وهذا يحيلنا إلى أن فيديو الطبطبائي الأخير تحديداً يحاول شد عصب الحاضنة، والتي لم تحيد منذ الثمانينات لحظة انتهاء الصراع مع أمل، وفي جزء منه هو محاولة سعي من الحزب أن يكون على ورقة على طاولة المفاوضات مع الحوثيين، بعد أن فشل في أن يكون ورقة على طاولة المفاوضات مع الإيرانيين.. وهذا المسعى مملوء بسرديات من أطلال الحزب تذكرنا بأبيات إبراهيم ناجي في قصيدة الأطلال حين قال:

كَ‍‍‍‍مْ تَ‍قَ‍‍لَّ‍‍‍‍بْ‍‍‍‍تُ عَ‍‍لَ‍‍‍‍ى خَ‍‍نْ‍‍‍‍جَ‍‍‍‍رِهِ

لاَ ال‍‍هَوَى مَ‍‍الَ وَلاَ ال‍‍جَ‍‍فْنُ غَ‍‍‍فَا

وَإذا ال‍‍‍‍قَ‍‍‍‍لْ‍‍‍‍بُ عَ‍‍‍‍لَ‍‍‍‍ى غُ‍‍‍‍‍فْ‍‍‍‍رانِ‍‍‍‍هِ

كُ‍‍لَّ‍‍مَ‍‍‍‍ا غَ‍‍‍‍ارَ بَ‍‍‍‍هِ ال‍‍نَّ‍‍صْ‍‍‍‍لُ عَ‍‍‍فَ‍‍‍‍ا