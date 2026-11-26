ربما ليس سوى انحياز شاعر لآخر، وربما بحثاً عن قصيدة في بلاد النور، وربما هو بحث كاتب وباحث في العلاقات الدولية عن صوت عقل في عالم فقد عقله. لقد عملت في الإعلام السياسي ودرسته لأكثر من عقدين، ولم أرَ عالماً يفقد توازنه كما أراه الآن. ولعل أحد أهم أسباب ذلك هو غياب القيادة العالمية المشتركة التي تستوعب توازنات القوى، وخطوط النفوذ، ومواقع التوقف، وموانع التقدّم، وتدرك أن امتلاك القوة لا يعني بالضرورة امتلاك الحكمة في استخدامها.

لهذا فإن اهتمامي بالانتخابات الفرنسية مردّه إلى أن أوروبا يمكنها أن تلعب دوراً في استعادة ذلك التوازن العاقل في العلاقات الدولية، وأن تكون صوتاً يسهم في إخماد حرائق العالم التي قد تخرج عن السيطرة بسبب القراءات الضيقة للتاريخ والجغرافيا، وبسبب ذلك الخلط العجيب بين المصالح الآنية والمصالح الإستراتيجية للأمم.

لقد كان شارل ديغول خليطاً من الحلم والشاعرية والأمل، في مواجهة الماريشال بيتان، رجل الحرب الذي أراد، بعد هزيمة فرنسا عام 1940، أن يحافظ على ما تبقى من بلاد كسرتها الحرب. كان بطلاً من أبطال الحرب العالمية الأولى، قبل أن يقبل بهدنة مع الألمان، ويقود حكومة فيشي التي انتهت إلى التعاون مع المحتل.

بينما كان ذلك الحالم الكبير، على الضفة الأخرى من القنال الإنجليزي، يرى فرنسا تبزغ في الأفق، وإن تأخر الشروق. لم يكن يملك في بداية رحلته سوى صوته، وميكروفون الإذاعة البريطانية، وإرادة لا تستسلم، وحلفاء لديهم الرغبة ذاتها في إيقاف السطوة النازية. وهكذا كان.

وبعد أكثر من ستة عقود، وتحديداً في الرابع عشر من فبراير عام 2003، وقف شاعر فرنسي آخر أمام مجلس الأمن الدولي، محاولاً أن يوقف اندفاعة العالم نحو حرب جديدة في العراق. كان دومينيك دو فيلبان، وزير الخارجية في عهد الرئيس جاك شيراك، يستدعي ذاكرة أوروبا القديمة، تلك القارة التي تعرف جيداً معنى الحروب، وكم تحتاج الأمم من السنوات لترميم ما تهدمه المدافع في أيام.

لم يستطع دو فيلبان إيقاف الحرب، لكنه استطاع أن يمنح العقل الدولي صوتاً، وأن يذكّر العالم بأن الصداقة بين الدول لا تعني التبعية، وأن الاختلاف بين الحلفاء ليس بالضرورة خروجاً على التحالف، بل ربما كان وسيلة لإنقاذه من أخطائه.

وفي ظل الانقسام الأمريكي، وتراجع إدراك بعض النخب السياسية لأهمية التوازن العالمي، فإن صوت أوروبا يبدو اليوم أكثر أهمية. فهي، بما تمتلكه من رصيد تاريخي وثقل اقتصادي ودبلوماسي، قادرة على أن تكون مانع اصطدام، أو منطقة تفاهم معقولة، حتى تستعيد الأطراف المتصارعة شيئاً من وعيها وعقلانيتها.

ولعل ما يعنينا في منطقتنا العربية هو عودة تلك المدرسة الفرنسية التي تنظر إلى الشرق الأوسط باعتباره شريكاً في صناعة التوازن الدولي، لا مجرد ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الكبرى. فالمملكة العربية السعودية، بما تمتلكه اليوم من ثقل سياسي واقتصادي، وما تقوده من مشاريع تنموية وجهود دبلوماسية، تمثل شريكاً مهماً لأوروبا في بناء معادلة أكثر استقراراً في عالم متعدد الأقطاب.

وهكذا فإن حضور دومينيك دو فيلبان في المشهد الانتخابي الفرنسي مهم لصوت فرنسا وموقعها الدولي، ولشركائها الذين يبحثون عن عالم أكثر استقراراً. غير أن الطريق إلى قصر الإليزيه لا تعبّده القصائد والخطب البليغة وحدها. فثمة فرنسيون مشغولون بأسعار الخبز، ومستقبل وظائفهم، وأعباء الحياة اليومية، وثمة انقسامات سياسية عميقة لا يكفي لاستيعابها استدعاء أمجاد الديغولية.

لكن ما يثير اهتمامي في هذا الرجل هو انتماؤه إلى ذلك التقليد الفرنسي الجميل الذي لم يكن يرى تناقضاً بين الأدب والسياسة، بين القصيدة والدولة، وبين معرفة التاريخ والقدرة على استشراف المستقبل. وهو تقليد عرفناه لدى أندريه مالرو وسان جون بيرس وفرانسوا ميتران، وإن اختلفت مدارسهم السياسية والأدبية.

ربما لأن الشعراء، حين يذهبون إلى السياسة، يحملون معهم شيئاً من قلقهم الإنساني، وقدرة على رؤية ما وراء الأرقام والخرائط الباردة. وربما لأن أزمة عالمنا المعاصر ليست في قلة المعلومات التي يمتلكها ساسته، بل في ضآلة الخيال الذي يمتلكونه، وفي عجزهم عن تصور عالم يمكن أن يتسع للجميع، دون أن يضطر أحد إلى إحراق منزل جاره كي يشعر بالأمان في منزله.

وفي هذه الأثناء، وبينما ينشغل العالم بإحصاء صواريخه، وحساب مسافات الدمار، وتشييد المزيد من الأسوار بين البشر، ثمة شاعر يشرق في باريس.

ولعلنا بحاجة إلى شيء من الشعر في هذا العالم الذي أفرط في قراءة الخرائط، ونسي قراءة الإنسان.