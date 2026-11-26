قدّم الاقتصادي الأمريكي روبرت سولو في عام 1956 نموذجاً اقتصادياً يعتبر اليوم واحداً من أهم المراجع في تفسير النمو الاقتصادي طويل الأجل. نال جائزة نوبل للاقتصاد على إثر ذلك النموذج. تقوم فكرته على أن تراكم رأس المال من مصانع ومعدات وبنية تحتية يرفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد، ولكن يرى سولو أن استمرار نمو إنتاجية العامل على المدى الطويل يتطلب تقدّماً تكنولوجياً مستمراً، ولا يمكن الاعتماد على تراكم رأس المال وحده.

حتى تتضح الصورة، قد تستثمر دولتان المبلغ نفسه في بناء المصانع وتطوير البنية التحتية، ومع ذلك تحقق إحداهما نمواً اقتصادياً أعلى وأكثر استدامة من الأخرى. علاوة على ذلك، قد تستقطبان شركات عالمية تعمل في الصناعات نفسها، لكن إحداهما تنجح في بناء قدرات تقنية وصناعية محلية، بينما تظل الأخرى معتمدة على استيراد المعدات والخبرات الأجنبية. هذه المفارقة تقودنا إلى التمييز بين حجم الاستثمار وقيمته الاقتصادية. المشروع الذي يضيف خطوط إنتاج جديدة صحيح يوسع الطاقة الإنتاجية، لكن المشروع الذي يضيف خطوط إنتاج جديدة ويترافق معها نقل للمعرفة التقنية، وتدريب للعاملين، وتطور أساليب إنتاجية جديدة، يحقق أثراً اقتصادياً يتجاوز حدود المنشأة نفسها.

تقدّم كوريا الجنوبية تجربة مميّزة في هذا السياق؛ إذ انتقلت خلال عقود قليلة من اقتصاد منخفض الدخل إلى أحد أهم الاقتصادات الصناعية المتقدّمة، مستندة إلى الاستثمار في التعليم، وتطوير القدرات الصناعية، واستيعاب التقنيات الأجنبية ثم تطويرها محلياً. تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن كوريا الجنوبية أنفقت على البحث والتطوير أكثر من 5% من ناتجها المحلي الإجمالي في العام 2025، مقارنة بنحو 2% في الاتحاد الأوروبي. هذه الأرقام لا تعني أن الإنفاق البحثي وحده صنع التجربة الكورية، لكنها تعكس المكانة التي تحتلها المعرفة والابتكار في اقتصادها.

في دراسة نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2026، شملت أكثر من 24 ألف شركة في ألمانيا وإيطاليا ورومانيا، تبيّن وجود علاقة إيجابية بين الاستثمار الأجنبي المباشر وإنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة، كونها أي «الشركات الصغيرة والمتوسطة» أضحت موردة للشركات الأجنبية. نتيجة لذلك تجاوز أثر الاستثمار الأجنبي فكرة التدفقات المالية، ليصل إلى الاندماج في الاقتصاد المحلي وقدرته على نشر المعرفة وتحسين العمليات الإنتاجية.

اليوم، تسير المملكة العربية السعودية في مسار يستفيد من تلك التجارب الدولية، وهو ما تعكسه الزيارات الدولية التي قام بها سمو ولي العهد، وما تخللها من لقاءات مع كبرى الشركات العالمية وتوقيع اتفاقيات استثمارية وتقنية، هدفت لاستقطاب استثمارات نوعية، ونقل للمعرفة والتكنولوجيا، وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. تتجاوز الأهمية الاقتصادية لهذه التوجهات مجرد استقطاب رؤوس الأموال والتقنيات الحديثة، إلى بناء قدرات وطنية قادرة على استيعاب المعرفة وتوظيفها وتطويرها محلياً، بما يعزّز كفاءة الإنتاج، ويرفع القيمة المضافة، ويوسع مشاركة الشركات الوطنية في سلاسل الإمداد العالمية.