من المظاهر التي تستحق الوقوف عندها طويلاً ومعالجتها، وفرض غرامات مؤلمة على مرتكبيها ظاهرة غسل السيارات في الشوارع والطرقات والأحياء السكنية باستخدام كميات كبيرة من المياه دون حاجة حقيقية لهذا الهدر.

أمام كل بيت حارس أو سائق بيده خرطوم للمياه العذبة المحلاة وفي أذنه سماعة الهاتف وصوته يعلو على صوت غربان الصباح، في سماء جدة

يتكلم في الجوال والماء ينساب من الخرطوم، يرسم شجرة الحياة على الأسفلت والسيارات والرصيف دون ضمير أو رقيب أو حتى كلمة عيب ما يصير.

لا يقتصر الضرر على هدر المياه المحلاة والمتعوب عليها، بل يمتد إلى إغراق الطريق بالمياه مختلطاً مع شامبو السيارات ومنظفات الكفرات وتلميعها، وما تتركه على الشارع من مخلفات طينية وزيتية.

مع قيام العامل بتنظيف السيارة من الداخل يرمى كمية من قشور الفصفص والمناديل الورقية والعلب الفارغة وأعقاب السجائر في الشارع وسط بركة المياه التي عملها بيده والتي تمتد بطول الشارع وعرضه.

تتجمع الأتربة وتتآكل طبقات الأسفلت وتتشقق، وتظهر الحفر والمطبات والتعرجات وتختفي معالم الطريق ويتحول الحي إلى حي عشوائي.

كما تشكّل المياه المتبقية على سطح الطريق خطراً على المركبات، خاصة عند التوقف أو الانعطاف، وتتسبب في إزعاج المشاة واتساخ الأرصفة وتآكلها.

تتجمع الحشرات مع حبوب شجرة البزروميا عند الأرصفة ويجد الناموس مبتغاه، وتنام في برودة المكان القطط الضالة، والفئران في تشويه متعمد للمظهر الحضاري للأحياء السكنية وجودة الحياة فيها.

صورة مبسطة لما يحدث كل يوم في أحياء جدة وأمام كل بيت مع غياب أي جهة رقابية تفرض على المستهترين ما يمنعهم من مزاولة هذه العادة المقيتة.

إن موافقة مجلس الوزراء على تسمية عام 2027 بـ«عام الماء» خطوة وطنية هادفة لرفع الوعي بقيمة المياه، وتسريع المبادرات المرتبطة بكفاءة الاستخدام والمحافظة على الموارد، وتعزيز الاهتمام بالأمن المائي.

يتزامن «عام الماء» مع استضافة الرياض للدورة الحادية عشرة من المنتدى العالمي للمياه.

المملكة تقع ضمن أكثر مناطق العالم جفافاً، وتعتمد على تحلية مياه البحر فتنتج نحو 18% من إجمالي المياه المحلاة عالمياً معتمدة على منظومة متطورة لإنتاج المياه وتوزيعها، لتلبية احتياجات السكان وخدمة ملايين الحجاج القادمين على مدار العام وليس لهدرها، مما يستدعي تعزيز ثقافة الترشيد، وفرض الغرامات المؤلمة، وسحب العدادات وأخذ التعهدات اللازمة بعدم تكرار هذا الفعل.

المحافظة على الماء واجب وطني وديني وأخلاقي يشترك فيه الجميع مع الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة على استخدام المياه في الأماكن العامة، وتطبيق الأنظمة الصارمة ليعرف الجميع أن هناك عقاباً موجعاً لكل مستهتر.

ما يحدث جريمة بحق المياه المحلاة وبحق الأسفلت والأرصفة والسكان والصحة العامة، فالسلوك الفردي ينعكس أثره على المجتمع بأكمله.

المحافظة على الماء أصبحت معياراً لتحضر المجتمعات، فكل قطرة يتم توفيرها تمثل استثماراً للأجيال القادمة، وكل سلوك رشيد يسهم في تعزيز الأمن المائي للوطن. المجتمعات الواعية تقاس بحسن إدارتها لمواردها، واحترامها للأنظمة، وحرصها على عدم إهدار النعم.

المملكة العربية السعودية، وهي تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر استدامة، تستحق من جميع المواطنين والمقيمين أن يكونوا شركاء في حماية ثروتها المائية، وأن يجعلوا ترشيد الاستهلاك سلوكاً يومياً، وأن يتجنّبوا كل ممارسة تؤدي إلى هدر المياه أو الإضرار بالطريق العام. فالماء نعمة عظيمة، وصيانتها مسؤولية جماعية، والمحافظة عليها اليوم تعني ضمان استمرارها غداً للأبناء والأحفاد.