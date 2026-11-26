في دوسية الذكريات كلام ربما نسيت بعضه لكن لم ولن ينساه الهلاليون.

كتبت عنهم ولهم ما يستحقونه، وقلت عمن يجامل الهلال حكماً أو عضواً أو معلقاً أنتم تشوهونه، وأكررها اليوم نعم تشوهونه.

الهلال ليس بحاجة إلى أحد يجامله أو ينحاز له أياً كان هذا الطرف.

فهو الجمال الذي يمنحنا فرصة رسمه بحرف صادق، وكلمة مستوحاة من لغة وجدت بعضها في روايات فازت كلها بالبوكر.

يملك الهلال عشاقاً وغيره يملك محبين، ولهذا تجده في عز انكسار غيره شامخاً.

ورغم حداثة تأسيسها قياساً بأقرانه تجده الأكثر بطولات، ولهذا سر يكمن في معنى من يحب الهلال أكثر.

التنافس بين عشاق الهلال على عشقه هو من صنع هذه الإمبراطورية.

ودي أزيد لكن هناك من يتألم حينما نثني على الهلال، ولهذا نكتفي بهذا القدر على أن نعود لاحقاً لإنصاف أنفسنا من خلال جمال يملكه الهلال.

(2)

يريدون مني أن أفتري على الناس واتهمهم أو أنني خارج دائرة الرضا من قبل هوامير أسمع بهم ولا أراهم.

فعندي قاعدة لا يمكن أن أحيد عنها، تبدأ بالأهلي ومصلحة الأهلي وتنتهي بالاحترام.

الاحترام واجب والنقد الموضوعي أكثر تأثيراً وإيجابية من الكذب والافتراء على الناس.

يقول جوستاف لوبون: من يستطع إيهام الجماهير يصبح سيداً لهم، ومن يحاول إزالة الأوهام من مخيلتهم يصبح ضحيةً لهم.

(3)

الأهلي الملكي فماذا يضيرك يا هذا.. هكذا قلت وأنا أرى صديق الصباح ضحية لكلام استخدم في سياقه.

تمنيت ألا أراك في تلك الصورة التي أضحكت من حولك وأزعجتني؛ لأنني أحفظ لك من الود ما لا تحفظه لي.

ومضة:

يقول العقاد: «نحن نقرأ لنبتعد عن نقطة الجهل، لا لنصل إلى نقطة العلم».