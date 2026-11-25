تواجه السعودية معادلة دقيقة: متطلبات أمن تتزايد، ومشروع تنموي يحتاج إلى الاستمرار، واقتصاد يستعد لمرحلة أوسع من التحوّل. فللأزمات حسابات تتجاوز لحظة وقوعها. تفرض نفقات جديدة، وتعيد ترتيب الأولويات، وتختبر قدرة الدول على حماية مصالحها.



والسعودية تواجه هذه المعادلة في منطقة تتسارع فيها المواجهات، وتتداخل فيها المصالح. أمن الخليج يرتبط بأمنها، والممرات البحرية تمس مصالحها التجارية ومصادر دخلها. وفي الداخل، تمضي المملكة في تحول اقتصادي واسع، يحتاج إلى استثمارات مستمرة وبيئة مستقرة وثقة طويلة الأمد.



موازنة 2027 تكشف استمرار تمويل القطاعات الأمنية والخدمات الأساسية والمشروعات التنموية. الأرقام المعلنة تسمح بالتأمل في المفارقة؛ محافظة الدولة على أمنها، ومواصلتها المشروع الاقتصادي في منطقة تتزايد فيها المخاطر. وللمملكة تجارب سابقة تشرحها بإجابات عملية.



في الأزمة المالية العالمية عام 2008، واجه الاقتصاد السعودي اضطراب الأسواق وتراجع الثقة في المؤسسات المالية. تحركت مؤسسة النقد (البنك المركزي) لضمان السيولة واستقرار القطاع المصرفي، وواصلت الحكومة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والخدمات. كما حافظت ميزانية 2009 على مستوى مرتفع من الإنفاق الاستثماري. ساعد ذلك على استمرار النشاط الاقتصادي، مستفيداً من قوة المركز المالي للدولة.



وبعد اثني عشر عاماً، جاء اختبار مختلف مع جائحة كورونا. توقفت أنشطة اقتصادية، وتضررت منشآت، وواجه سوق العمل ضغوطاً كبيرة. تدخلت الدولة لدعم القطاع الخاص، وتحمّلت عبر نظام «ساند» 60% من أجور السعوديين في المنشآت المتضررة، إلى جانب تأجيل مستحقات وتقديم تسهيلات تمويلية. كانت الأولوية حماية الوظائف، وتقليل خسائر المنشآت، والمحافظة على النشاط الاقتصادي.



اختلفت الأزمتان في أسبابهما وآثارهما. وفي كلتيهما استخدمت المملكة أدوات مالية واقتصادية تناسب طبيعة التحدي. وكشفت التجربتان أهمية الجاهزية، وسرعة القرار، ووجود مساحة مالية تسمح للدولة بالتدخل عند الضرورة.



اليوم تتقدم متطلبات الأمن إلى واجهة الأولويات. حماية المنشآت الحيوية والممرات البحرية ومصادر الطاقة تحتاج إلى جاهزية واستثمارات. مخصصات القطاع العسكري في الموازنة قدرت بنحو 263 مليار ريال. وفي الوقت نفسه، يستمر تمويل التعليم والصحة والخدمات والمشروعات التنموية. فحماية الاقتصاد تبدأ من تأمين بنيته الأساسية، وتحتاج إلى استمرار الخدمات والاستثمار.



صعوبة هذه المعادلة تزداد مع اضطراب البيئة الإقليمية. فالمملكة معنية بحماية سيادتها ومصالحها، وتأمين طرق التجارة والطاقة، والتعامل مع تداعيات التصعيد. وكلما طال أمد الأزمات ارتفعت تكاليفها، واتسعت آثارها على الأسواق والاستثمار وسلاسل الإمداد. وهنا تظهر أهمية السياسة التي تجمع بين الجاهزية الأمنية والتحرك الدبلوماسي، وتمنع انتقال الضغوط الخارجية إلى استنزاف داخلي يعطل الأولويات الوطنية.



بشكل عام، تواجه المالية العامة تحديات قائمة. العجز مستمر، وتكلفة خدمة الدين ترتفع، والمشروعات الكبرى تحتاج إلى تمويل ومتابعة. وتأجيل بعضها قد يرفع تكلفته ويؤخر عوائده. لذا لا تتردد الحكومة في مراجعة الأولويات، والعمل على توجيه الإنفاق نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، والمحافظة على المشروعات ذات الأثر الاقتصادي، ورفع كفاءة التنفيذ.



المملكة تدخل هذه المرحلة بخبرة تراكمت عبر أزمات متعددة، واقتصاد اتسعت أنشطته خارج قطاع النفط، ومؤسسات مالية اكتسبت أدوات أوسع لإدارة المخاطر. وتوفر هذه العناصر أساساً للتعامل مع الضغوط، مع استمرار الحاجة إلى الانضباط المالي وقراءة المتغيرات مبكراً.



في 2008 حافظت المملكة على الاستثمار، وفي 2020 تدخلت لحماية المنشآت والوظائف. واليوم تواجه تحدياً مختلفاً، تتداخل فيه الحسابات الأمنية والاقتصادية. والخبرة السابقة تمنحها أساساً للتعامل معه، فيما تبقى القرارات المقبلة وقدرة التنفيذ هي المعيار الحقيقي.



تجارب المملكة تؤكد أن الأزمات تفرض كلفتها، وأن القرارات المبكرة وحسن إدارة الموارد يحددان حجم آثارها. واليوم، أمام السعودية فرصة لتوظيف خبرتها، وتعزيز تنوع اقتصادها، ورفع كفاءة إنفاقها.



التحدي أن تعبر المملكة هذه المرحلة بأمن مستقر، واقتصاد أكثر تنوعاً، ومشروع تنموي يواصل تقدمه. فالأزمات تنتهي، وما يبقى هو ما تنجح الدول في بنائه خلالها.