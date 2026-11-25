عندما أبدأ هكذا بعنوان مباشر فهدفي أن يُقرأ المقال من عنوانه ولم يكن هدفي البحث عن الأكثر قراءة من عنوان لا يشبه تفاصيله وتفاصيل الأهلي فيها من العبث والتعب ما يجعلني أسأل هل في شركة الأهلي من يرون ما نرى، أم أن دورهم أقل من أن نسألهم، وأقل حتى من أن نطالب بضرورة محاسبتهم على صمتهم تجاه مدرب ذبح الأهلي من الوريد إلى الوريد.



ولأن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن هنا يجب أن أتجه إلى المالك وأطالبه بضرورة إنقاذ الأهلي من هذا المدرب.



تذكير: ‏مارينو بوسيتش.. لا أعلم كيف أقدمه، لكنني أعلم يقيناً أنه كارثة حلت على الأهلي. أما كيف، فهنا يجب أن نستحضر كيف حضر، وهذه تحتاج إلى الاستعانة بصانع محتوى أفلام مثل أحمد السوبكي، فما حدث كان كفيلم هابط بطله غادر وترك جريمته بيننا.



مارينو بوسيتش: كيف يا شركة الأهلي تم خداعكم بهذا المدرب؟ آسف على طرح السؤال، فمن صادق على التوقيع مع أرتيم يصعب أن نحاصره بمثل هذا السؤال، لكن كنت أتمنى أن يغادر مع بيدرو، فهذا أقل ما يجب أن يعمله إذا كان هناك من يحترم الأهلي.



امعنوا النظر في هذه المعلومة المفجعة التي أرسلها لكم وليد سعيد تقول المعلومة: «ثلاثة تعثرات في خمس مباريات فقط في دوري أبطال آسيا للنخبة، رقم لم يسجله الأهلي طوال موسمين متتاليين في البطولة..



‏ما يحدث لم يعد مجرد تراجع في النتائج بل انهيار يستوجب التدخل العاجل..



‏قرار واحد كفيل بتغيير المشهد بأكمله وإعادة الثقة للفريق وللجماهير..



‏إقالة المدرب مارينو بوسيتش..



‏فماذا تنتظرون أكثر من هذه الأرقام التي تدينكم وتدين مدربكم أمام جمهور الأهلي».



يضيف وليد «‏على المسؤول أن يدرك أن المدرب مارينو لم يعد يملك ما يقدمه للأهلي سوى الحسرة وخيبة الأمل في المدرجات..



‏استمراره لن يضيف للفريق شيئًا، وكل يوم تأخير في اتخاذ قرار إقالته هو إهدار لما تبقى من الموسم».



أخيراً: ثلاثةٌ تدل على دناءة النفس: الفرحُ بسقوط الناس، والحقدُ على من أحسن إليه، وإنكارُ فضل أهل الفضل.