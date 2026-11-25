قد يبيع تاجر بضاعته بالأجل، ويوثّق التسليم والثمن، ثم يحل الأجل فلا يجد لدى المشتري ما يكفي للوفاء. حقه ثابت، وطريق التنفيذ أمامه مفتوح، لكن المال الذي يستوفي منه حقه قد لا يكون متاحاً. وفي هذه المسافة بين ثبوت الحق واستيفائه تباينت قراءة حديث وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في لقائه بالقطاع الخاص. فقد رأى فيه بعض المتابعين دعوة إلى الاحتياط قبل الإقراض، بينما ذهب بعض غير المتخصصين في تعليقاتهم إلى أن الدائن بات أضعف في اقتضاء حقه. وهنا وقع الالتباس، إذ حُملت دعوة الدائن إلى الاحتياط قبل الإقراض على أنها تضييق لوسائل التنفيذ بعد حلول الأجل.



ومن يتابع لقاءات وزير العدل يلمس في حديثه بلاغة تظهر حين يردّ المسألة القانونية الدقيقة إلى مثال يعرفه الناس. ففي حديثه عن التنفيذ عرض حال من يُقرض دون ضمان، معوّلاً على أن تستوفي المحكمة دينه إن وجدت للمدين مالاً، أو أن يُحبس المدين إن عجز عن الوفاء. وحتى لا يلتبس مدلول الرقم، ففي سياق بيان مسؤولية الطرفين ذكر الوزير أنه من بين أكثر من مليون وستمائة ألف طلب تنفيذ، كان ثمة أكثر من نصف مليون طلب يرى أنه ما كان ينبغي أن يُنظر فيه لو أُعملت قواعد المسؤولية على وجهها الصحيح. وعلى هذا الأساس تحدث عن مسؤولية الدائن في توثيق دينه ومراعاة ظروف التعامل، وعن مسؤولية المدين في الوفاء والتزام حسن النية.



أما قوة التنفيذ فتُعرف من الأدوات التي يضعها النظام في يد المحكمة. فعند توافر شروط التنفيذ الجبري، يشمل الحجز أموال المنفّذ ضده وما يرد إليه مستقبلاً، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات العامة وفق الضوابط النظامية. وإذا ظهرت قرائن على إخفاء الأموال أو تهريبها، تأمر المحكمة بتتبعها بناء على طلب الدائن. وهنا تظهر قوة الآلية الجديدة في موضعها، فهي تمكّن من الوصول إلى المال الذي يُستوفى منه الحق، حتى حين يتطلب الوصول إليه تتبّعاً. وبقدر ما تنجح إجراءات التنفيذ في بلوغ هذا المال، يتحول السند الذي يحمله الدائن إلى حق يستوفيه بالفعل.



ومهما بلغت كفاءة التنفيذ، يبقى لقرار الدائن يوم الإقراض أثره. فتوثيق الدين يحفظ الحجة، والضمان الملائم يعزز فرص الاستيفاء. وقد يترك الدائن الضمان عن بيّنة، ثقة بملاءة المقترض أو حرصاً على استمرار التعامل معه، وفي هذه الحال يتحمل خطر التعثر الذي قبله حين اتخذ قراره، ويبقى المدين مطالباً بالوفاء. وهذا، في تقديري، وجه الإنصاف في حديث الوزير، إذ يضع على كل طرف من المسؤولية ما يتصل بقراره والتزامه، ويُبقي لصاحب الحق وسائل اقتضائه متى استوفى شروط التنفيذ.



ومن هنا يُحسب لوزارة العدل أنها تعمل على حفظ الحقوق منذ نشوئها، بالتوازي مع تقوية وسائل استيفائها. فالسند لأمر الإلكتروني عبر «نافذ» ييسّر التوثيق، وتطوير «ناجز» ومشروع محكمة التنفيذ الافتراضية يستهدفان اختصار الوقت والجهد عند اقتضاء الحق. وتظهر قيمة هذا المسار في قرار قد يتخذه تاجر قبل أن يسلّم بضاعته، حين يراجع مع محاميه شروط البيع بالأجل، فيجد أن ربط دفعات الثمن بمراحل التسليم يحدّ مما يتراكم في ذمة المشتري ويتيح له المضي في الصفقة. تلك هي العدالة الوقائية في عمل الناس اليومي.



وفي هذا أيضاً ما يعطي حديث الوزير عن جعل التدريب التزاماً مهنياً للقاضي والمحامي معناه العملي. فالوزارة تمضي في تطوير أدوات العمل القضائي، ومنها تجربة «ميزان» في مساندة القضاء، وتضع التأهيل في صميم هذا التطوير. وهذا، في تقديري، مما يدل على سلامة الاتجاه. فقد يمضي المحامي أعواماً في التنفيذ، ثم يتغيّر شرط في السند أو إجراء في طلبه، فتتغير معه المشورة التي يحتاج إليها موكله. ومن حق الموكل أن يجد أثر التأهيل في دقة الرأي الذي يتلقاه وهو يقرر كيف يوثّق حقه وأي ضمان يأخذ له.



ولعل السؤال الذي يستحق أن يبقى من هذا اللقاء هو الذي يحمله صاحب الحق إلى محاميه قبل أن يوقّع. ما الضمان الذي أستطيع أن آخذه اليوم حتى أستوفي حقي إذا أخلّ الطرف الآخر بالتزامه؟ ففي تلك اللحظة لا تزال شروط التعامل قابلة للتفاوض، وله أن يطلب ضماناً يناسب حجم الالتزام أو يعيد النظر في شروط الصفقة. وقد يعود إلى محاميه بعد حلول الأجل ليسأله كيف يستوفي حقه، فيجد أن جانباً من الجواب قد تقرر يوم أحسن أن يسأل عنه قبل التوقيع.