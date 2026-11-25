حظيت حلقة برنامج «مرافعة» التي بثتها قناة الجزيرة مؤخراً باهتمام كبير وتعليقات كثيرة من متابعي الشأن السياسي في منصات التواصل الاجتماعي، الحلقة استضافت الأكاديمي الإيراني الدكتور حسن أحمديان الذي اعتاد الظهور المتكرر في القناة، ومعه الإعلاميان، المصري جمال سلطان، والسعودي سليمان العقيلي. سبب الاهتمام بهذه المقابلة تحديداً هو اعتقاد المتابعين أن أحمديان فشل خلالها في تمرير ما اعتاد تمريره في حوارات سابقة، وأرجعوا ذلك إلى مقدرة مقدم الحلقة الأستاذ محمد رمّاش في سد الثغرات الحوارية التي كان يستغلها أحمديان سابقاً لتمرير أفكار ورسائل الأجندة الإعلامية المكلف بها، وكذلك استطاعة المشاركَين في الحوار دحض ادعاءاته بشأن شعار المقاومة، وعلاقات إيران بإسرائيل وأمريكا، وتفنيد النصر الذي تزعمه إيران، واستقرار أوضاعها الاقتصادية.



أحمديان يمثل أحد أنماط الخطاب الإعلامي الإيراني الذي يتم استخدامه بحسب الحاجة. خطاب هادئ مغلف بالعقلانية والاستشهادات القانونية، يحاول تصنّع الموضوعية والمصداقية، ويمكنه انتقاد بعض ممارسات النظام الإيراني لتوليد انطباع بالحياد واستقلال الرأي. وبالإضافة لذلك يتمتع أحمديان بإجادته للغة العربية وتوظيف مصطلحاتها بذكاء لإيصال المعاني التي يريدها، ولا ننسى ميزة مهمة لديه تبرز فائدتها الكبيرة في الحوارات الجدلية وهي الهدوء وعدم الانفعال بالصوت أو الملامح.



في تقرير حديث لمجلة «المجلة» عن الوجوه الجديدة للدعاية الإيرانية أشار إلى أن أحمديان هو أحد وجوه هذه الدعاية، فهناك وجوه للتأثير بلغات أخرى مختلفة، بالإضافة إلى الاستعانة بمعلقين عرب يقدمون وجهة نظرها من دون ارتباط علني بها. وبحسب تقرير المجلة: (يقف وراء هذه الوجوه جهاز تدريب إعلامي منظم، فقد أعلن «اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية» الإيراني عن تأسيس مركز تدريب في بيروت عام 2009، وتشير بياناته إلى تنظيم 639 دورة وورشة تدريبية، شارك فيها 6542 متدرباً من أكثر من 15 دولة. وصنّفت الخزانة الأمريكية الاتحاد عام 2020 ضمن جهات قالت إنها خاضعة لسيطرة فيلق القدس).



ما يتضح من ذلك أن إيران لديها إستراتيجية إعلامية واضحة لخدمة مشروعها ونظامها والأزمات التي تمر بها، ولكل مرحلة أو أزمة خطاب يناسبها، وكوادره التي تم إعدادها مسبقاً لتنفيذه بالشكل المرسوم له، لأنها تعرف جيداً أهمية وخطورة السلاح الإعلامي في الأزمات. وفي مقابل ما تقوم به إيران لا نجد للأسف في الجانب الآخر خطاباً إعلامياً متماسكاً مدروساً مبنياً على رؤية، ومنطلقاً من إستراتيجية واضحة، وقادراً على التأثير بشكل عميق في البنية الفكرية التي تستقبله إقليمياً وعالمياً.



أحمديان هو أحد مسيّرات السلاح الإعلامي الإيراني، وإذا كان قد تم تحييد جزء من ضررها في الحلقة الأخيرة، فبإمكاننا ليس فقط التصدي الفعّال لكل مسيراتهم بل تغيير المعادلة تماماً لصالحنا بالهجوم المؤثر إذا امتلكنا ترسانة من المسيرات الإعلامية المتفوقة بالمعلومة وذكاء توظيفها وفن تقديمها ومهارة النقاش حولها والدفاع عنها.