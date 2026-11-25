يدرك الصحفيون الذين لا ينقصهم الفضول والحكمة على حد سواء، أن لدى المسؤول، كل مسؤول، ما يقوله ولا يصرح به، أي ما يخرج ضمن قناة الثقة، سواء ما لا يستحسن نشره، لكن يريد به إطلاع الصحفي على الصورة الأكبر، أو ما لا يمانع من نشره داخل سياق تحليلي، وبالطبع دون تصريح بالمصدر أو تلميح إليه.



وفي الحالة اللبنانية، سعيت أن أجد طريقًا نحو ثقوب قصر بعبدا (مقر رئيس الجمهورية) أو السراي الكبير (مقر رئيس الحكومة)، لعلي أسترق السمع لأعرف مدى قدرة الحكومة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله (ذراع إيران في لبنان)، ودون الدخول في شيطان التفاصيل، من شاكلة: هل الاتفاق يقتصر على جنوب نهر الليطاني، أم يشمل كافة التراب اللبناني، وما يكتنف ذلك من تراشق سياسي بين الأطراف اللبنانية؟ كان الجواب الذي أحسبه دقيقاً، والذي لا يُعبّر عنه عادة في مبنى رقم 4، حيث تُعقد مؤتمرات القصر الجمهوري، أن من نحكي معهم في الضاحية الجنوبية ليسوا أصحاب قرار في ملف سحب السلاح.



وهذا ليس بأمر جديد، فكل الأذرع فيه كأسنان المشط، ويتعامل الولي الفقيه كولي أمر كل ذراع، ويهرع إلى زيارة لبنان والعراق، على سبيل المثال، كلما خشي من اشتداد الضغط السياسي لنزع سلاح الفصائل التابعة له، ويتم توزيع الأدوار على الزوار، من الحرس الثوري إلى مجلس الأمن القومي، وأحيانًا بأدوات تبدو أنعم، كالخارجية والبرلمان.



ودائماً ما كانت المواعيد مرتبطة بقرارات حكومتي لبنان والعراق، كلما أرادتا تحقيق السيادة والتخلص من سلطة الدويلة على الدولة، ومثال ذلك زيارتان متلاحقتان لقاليباف وعراقجي في أكتوبر 2024، فور طرح مسودات تطبيق القرار 1701 ونزع السلاح جنوب الليطاني، ثم زيارة مشتركة في فبراير 2025، حين زارا معًا بيروت والتقيا بفخامة الرئيس جوزيف عون، وذلك غداة تثبيت الحكومة اللبنانية بند «احتكار الدولة لحمل السلاح وحصرية قرار الحرب والسلم» في بيانها الوزاري.



هذا الأمر لا يختلف كثيرًا في العراق، إذ تُعد خسارة النفوذ الإيراني فيه عبر الفصائل الولائية أمرًا لا تحتمله طهران، وستمثل قصمًا لظهر مشروع تصدير الثورة، خاصة مع خسارة نظام الأسد، ثم نصر الله وباقي القيادات في الحرب تباعًا، ولذا نجد أن علي لاريجاني، سابقاً كأمين للمجلس الأعلى للأمن القومي، وإسماعيل قآني، قائد فيلق القدس، هما عادةً من زوار العراق، لا سيما بعدما أصبح جرف الصخر وأسلحة الميليشيات في معرض التهديد.



هذا يأخذنا إلى الحوثي اليوم، إذ حرصت إيران، عبر رئيسها ووزير خارجيتها، على إنكار أي علاقة لها بالحوثيين وتسميتهم بالحلفاء، ثم تكرار الكوميديا السوداء عبر عرض الوساطة بين السعودية والميليشيا. واللافت أيضاً أن الجناح العسكري للنظام الإيراني يتجنب تماماً التعليق على الموضوع الحوثي، وربما ذلك لانشغاله في صعدة والحديدة وغيرها باستهداف الحرمين الشريفين.



بالطبع، يراهن الإيرانيون في تكرار سردية استقلال الحوثيين على أن الناس لا يقرؤون، ولديهم ذاكرة أسماك، بينما تشير مذكرات المفاوضين الأمريكيين في 2015 إلى أن محمد جواد ظريف والوفد الإيراني المفاوض طرحوا ملف اليمن كجزرة للتفاوض، لكن الجانب الأمريكي أبدى عدم اهتمام بذلك، وارتأى التركيز على الملف النووي حصراً.



ومن هنا يجب فهم ما ظهر بمناسبة مرور عام على اغتيال هيثم الطبطبائي، أحد عناصر حزب الله، الذي عمل على تدريب ميليشيا الحوثيين، وبقي في اليمن لمدة تسع سنوات، بدءاً من عام 2015، وهي الفترة التي تكثّف فيها العمل الإيراني بعد السيطرة على صنعاء، سواء عبر رصد البيانات أو السيطرة على أجهزة الاتصالات والدعاية، وما يتبع ذلك بطبيعة الحال من التدريب العسكري ونقل المدربين، سواء تم ذلك عبر قيادات الحرس الثوري أو عبر حزب الله، لتجنب رصد تنقلات الحرس الثوري، وهو ما قد يعكّر صورة إيران الساعية إلى اتفاق نووي.



وما ظهور الطبطبائي عبر قناة الميادين إلا شدٌّ لعصب حزب الله في حاضنته، بعد أن بلغ اليأس منها مبتغاه، ولا يخلو ذلك من محاولة شحن الداخل الإيراني لإظهار قوة واهية، مسندها تواصل الأذرع التابعة، عسى أن يغطي ذلك على الأوضاع الاقتصادية المأساوية في إيران، والتي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.



إن رحلة طيران ماهان «التجاري»، التي انطلقت من طهران نحو مطار صنعاء، ثم هبطت في مطار الحديدة، كانت تحمل في داخلها مشروعًا، لا عناصر وأسلحة فقط. اختيرت لها طائرة من نوع إيرباص A340-313 عريضة البدن، حتى تكون لمخازن الشحن السفلية القدرة على استيعاب تقنيات توجيه وتطوير صواريخ ومسيّرات، ومنظومة اتصالات عسكرية مشفرة، ومعدات تقنية للربط بين غرف العمليات، ومن نافلة القول الحديث عن وجود قادة في الحرس الثوري وحزب الله على متنها.



الرحلة أيضاً أسقطت صرخة «الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل»، وأسقطت سردية أن الحوثيين حزبٌ مستقلٌ وحركةٌ تحرريةٌ، إلا على نحو أن اليمنيين اليوم يتمنون التحرر منهم كممثلين للاحتلال الإيراني.