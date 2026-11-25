أثار مقال «الصامت الرسمي» («عكاظ» ٢٠٢٦/١١/٢٣)، شجون العديد من المتحدثين الرسميين الذين تواصلوا معي للتعليق على المقال، وكان لسان حالهم جميعًا: المتحدث الرسمي في الكثير من الجهات مقيّد برغبة المسؤول الذي يتصدر المشهد الإعلامي، حتى إذا وقعت الأزمات الاتصالية تم الدفع بالمتحدثين الرسميين إلى الواجهة لامتصاص ردود فعل الجمهور وتحمل عبء الأزمة !

وهذا صحيح، حيث يلاحظ حرص بعض المسؤولين على التصريح بأنفسهم في مناسبات تقع ضمن واجبات المتحدث الرسمي، لكن الأضواء بالنسبة لهؤلاء المسؤولين جاذبة، خاصة في الأجواء الإيجابية، لكنهم سرعان ما يتوارون عن السمع والبصر عندما تكون الأجواء سلبية، وحملات النقد متصاعدة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فللمسؤول عسل النجاح وللمتحدث الرسمي مرارة الإخفاق !

في الحقيقة، بعض الأزمات الإعلامية سببها المسؤول نفسه، بسبب افتقاره إلى الخبرة والمهارات الاتصالية اللازمة في التعامل مع الحدث أو الأزمة أو الأسئلة المفخخة، وهذا غير قاصر على القطاع الحكومي وحده، بل نجده في العديد من نماذج الأزمات في القطاع الخاص أيضًا، حيث تسببت تصريحات ومنشورات لبعض الرؤساء التنفيذيين في خلق ردود فعل سلبية مكلفة اقتصاديًا، ومؤثرة على سمعة ومصالح شركاتهم !

يجب أن يعي المسؤول، سواء كان في جهة حكومية أو تجارية، أن المتحدث الرسمي أو مدير التواصل هو المسؤول الأكثر خبرة وقدرة على رسم السياسة الاتصالية، وتحديد متى يتحدث المسؤول ومتى يصمت، وتحديد نوع الرسالة التي يتحدث بها عندما يتطلب الأمر ظهوره الإعلامي، لكن المؤسف أن هناك مسؤولين لديهم ثقة زائدة تكون أحيانًا مضللة بشأن قدراتهم الاتصالية، بالإضافة إلى انجذاب مفرط للتصدر الإعلامي !

باختصار.. ليس كل مسؤول شمسًا شارقة، فلكل فضاء نجومه !