لم يكن انقلاب الكورفيت الروسية «ميركوري» على رصيفها في قاعدة بنغازي البحرية فجر الثاني والعشرين من نوفمبر حادثًا عابرًا في سجلّ حربٍ طويلة، بل لحظةً كاشفة لتحوّلٍ عميق في جغرافيا الصراع وفي منطق إدارته معًا. فالسفينة التي توقفت للتزوّد بالوقود والمؤن في طريق عودتها إلى روسيا وجدت نفسها هدفًا لزوارق مسيّرة أوكرانية على بعد آلاف الكيلومترات من البحر الأسود، وسارع الرئيس زيلينسكي إلى تبنّي العملية والاحتفاء بها، ولم يكن قد مضى يوم واحد على استهداف سفينة شحن روسية في خليج فنلندا. هكذا انتقلت كييف من ضرب منشآت الطاقة والأهداف الإستراتيجية في العمق الروسي إلى ملاحقة السفن الروسية في أعالي البحار وفي موانئ دول أخرى، وهو انتقال لا يمكن فهمه بمعزل عن الضوء الأخضر الأوروبي والدعم اللوجستي والاستخباراتي الغربي الذي يقف خلفه. بل إن عمليةً بهذا الحجم، تطال قطعة عسكرية روسية في قلب المتوسط وعلى أرض دولة ثالثة، تتجاوز في تقديري هامش القرار الأوروبي لتستدعي موافقة أمريكية، فواشنطن تبقى صاحبة الكلمة الفصل في كل عملية تغيّر قواعد الاشتباك. وليس بعيدًا عن ذلك ما كشفته تقارير سابقة عن وجود عسكري أوكراني في غرب ليبيا بترتيب حظي بمباركة غربية، وعن ضرب ناقلة الغاز «أركتيك ميتاغاز» قبالة السواحل الليبية في مارس الماضي. ولعل المشهد يوحي بتوزيع للأدوار بين ضفتَي الأطلسي، فكلما تعثرت وساطة واشنطن أمام ما يراه الغرب تشدّدًا روسيًا اتّسع هامش الحركة العسكرية الأوكرانية، فيما لم تفلح الردود الروسية حتى الآن في ردع الغرب عن مواصلة ضغطه. والحقيقة أن أوروبا تنظر إلى شروط موسكو بوصفها عائقًا أمام أي حوار جدي، فروسيا تتمسك بالأراضي التي سيطرت عليها، وترفض انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وتسعى إلى التأثير في نظامها السياسي وتحديد حجم جيشها، بل وتطرح ترتيبات أمنية تمتد إلى شرق القارة. ومع انسداد المفاوضات على هذا النحو، يغدو استمرار التصعيد الاحتمالَ الأرجح. ولا يعني ذلك أن الأوروبيين يجهلون موازين القوة، فهم يدركون أنها تميل لمصلحة موسكو وأن استعادة الأراضي أمر عسير، لكن رهانهم طويل النفس، يقوم على استنزاف القوات الروسية ورفع كلفة بقائها في تلك الأراضي إلى حدٍّ قد يبدّل المعادلة مع الزمن. أما الانفتاح الدبلوماسي على الكرملين، الذي يعود جانب كبير منه إلى سياسة الرئيس دونالد ترمب، فقد منح موسكو مكاسب دبلوماسية لم تنعكس على ميزان القوة، إذ لا يزال جيشها يعاني الاستنزاف ويدفع أثمانًا بشرية باهظة لقاء كل تقدّم ميداني. من هنا يمكن القول إن أوروبا تخوض في أوكرانيا قتالًا بالوكالة، وتقبل كلفة التضخم وأزمة الطاقة باعتبارها أهون الشرّين قياسًا بمواجهة مباشرة مع روسيا، لا سيما مع هواجسها من امتداد الخطر إلى بولندا ودول البلطيق. غير أن ثمنًا لا ينبغي إغفاله تدفعه ليبيا نفسها، فالبلد المنقسم بين شرقٍ وغرب يتحوّل تدريجيًا إلى ساحة لتصفية حسابات قوى كبرى لا شأن له بها، وقد سارعت سلطات الشرق إلى التأكيد أن ليبيا ليست طرفًا في هذه الحرب، فيما طالبت البعثة الأممية بتحقيق مستقل وشفاف. إن ما جرى في بنغازي رسالة مفادها بأن الغرب يفضّل حربًا طويلة مكلفة على تسويةٍ تمنح روسيا نصرًا إستراتيجيًا، وأن البحر المتوسط، بكل هشاشة ضفته الجنوبية، بات جزءًا من خريطة هذه الحرب.