نحن نتعامل مع قضية البيئة كترفٍ فكري أو تباهٍ أخلاقي نتحدث عنها في الأيام العالمية للبيئة ثم نسكت بقية العام.

لكن حملة التوازن يربطنا، التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة هذا الشهر، تكسر هذه النمطية بتقديم معادلة واقعية شديدة الوضوح: البيئة ليست ملفاً مستقلاً، بل هي شبكة أمان متداخلة.

حين نتأمل المحاور السبعة للحملة — بدءاً من حماية الشعاب المرجانية واستعادة الغطاء النباتي، وصولاً إلى الرصد المناخي والتمويل البيئي — ندرك أن البوصلة تتجه نحو الوقاية الإستراتيجية.

خاصة في ظل القرار الذي دخل حيّز التنفيذ في السادس عشر من نوفمبر الجاري، والقاضي بإيقاف زراعة الأعلاف المعمرة في المناطق الرسوبية والتحوّل للزراعة الموسمية.

القرار مهم. لأنه في بيئة صحراوية شحيحة المياه، تصبح القطرة الجوفية عملة إستراتيجية لا تقبل المساومة، حتى لو تطلب الأمر إعادة هندسة أنماط الإنتاج الزراعي.

لكن التشريعات الحكومية مهما بلغت صرامتها تحتاج إلى قاعدة مجتمعية واعية. الاستدامة ليست دعوة للتقشف والعودة للعصور السابقة، بل هي دعوة للذكاء في الاستهلاك. المشكلة أننا ما زلنا أسرى معادلة: الاستخراج، التصنيع، ثم الرمي، في وقت يتجه فيه العالم نحو (الاقتصاد الدائري) الذي يرى في النفايات ثروة مهدرة ومصانع تنتظر من يديرها.

كيف ننقل التوازن من الحملة إلى تفاصيل يومنا؟

لكي لا تتحوّل الاستدامة إلى عبء مالي أو نفسي على المواطن، نحن بحاجة إلى ابتكار أدوات تحفيزية تدمج السلوك البيئي في نمط الحياة العصري بسلاسة، تخيّل لو ارتبطت تطبيقات الخدمات الحكومية والبنوك بنظام مكافآت ذكي، كل فاتورة مياه أو كهرباء تنخفض عن معدلها الطبيعي، أو كل عملية تسليم نفايات مفروزة في نقاط التجميع الذكية، تتحوّل تلقائياً إلى نقاط ولاء تُستبدل بخصومات في المتاجر، أو تخفيض في رسوم الخدمات. وإنشاء حاضنات إعادة التدوير في الأحياء والجامعات فبدلاً من الاكتفاء بتدريس البيئة نظرياً، يمكن تحويل الساحات المدرسية والجامعية ومراكز الأحياء إلى معامل مصغرة لإعادة التدوير، يُنتج فيها الشباب والطلاب أثاثاً مدرسياً أو تحفاً فنية من مخلفات البلاستيك والأخشاب، مع تخصيص عوائد بيعها لدعم الأنشطة الطلابية أو مشاريع الحي.

وتخيل لو عملنا تطبيقات ذكية لتشارك الفائض من وجباتنا عبر تفعيل منصات محلية تربط المطاعم والفنادق وحتى المنازل بالجمعيات الخيرية ومصانع السماد، بحيث يُوجَّه الطعام الصالح للمحتاجين خلال ساعة من انتهاء المناسبات، ويُحوَّل التالف فوراً إلى طاقة أو سماد.