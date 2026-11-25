الارتداد الجماهيري في البيئة الرقمية هو مجموعة من الاستجابات السريعة، وردود الأفعال المعلنة، والسلوكيات الموجّهة تجاه رسالة إعلامية أو تسويقية معيّنة، ويشكّل هذا المفهوم مع هيمنة شبكات التواصل الاجتماعي ظاهرةً لحظية وفورية بضغطة زر واحدة، حيث يستطيع ملايين المستخدمين التعبير عن قبولهم أو رفضهم عبر الإعجاب، أو التعليق، أو المشاركة، أو حتى المقاطعة، مما يجعل الجمهور شريكاً فاعلاً في صناعة المحتوى وتوجيهه.

والارتداد -الذي استقر ممارسة ولم يُبحث علمياً كمفهوم في الدراسات الإعلامية- هو بديل لمصطلح «رجع الصدى» أحد عناصر العملية الاتصالية في البيئة التقليدية، والفارق بينهما أن رجع الصدى يكون بطيئاً، ومحدوداً، وغير مباشر، ويسهل التحكم فيه والسيطرة عليه، بينما مفهوم الارتداد يمثّل منظومة تفاعلية متكاملة، ومباشرة، وعابرة للحدود، ومصدراً للمعلومات وصناعة الأحداث، وتشكيل وقياس الرأي العام.

ويضيف الارتداد الجماهيري إلى هذه السمات ممارسات بالغة التأثير في البيئة الرقمية، من خلال (تقييم الفاعلية وكشف الفجوات)، حيث يوضح للمؤسسات الإعلامية والرسمية والعلامات التجارية ما إذا كانت رسالتهم قد فُهمت بالطريقة الصحيحة، أم أنها شُوهت بسبب غموض الصياغة أو اختلاف الثقافات، كذلك يضيف الارتداد أهمية (تطوير المحتوى وصناعة القرار)، من خلال رصد ردود أفعال الجمهور والتعرّف على اهتماماتهم وتطلعاتهم، مما يساعد صناع القرار على تعديل إستراتيجياتهم وتقديم محتوى أكثر ملاءمة وجاذبية، إضافة إلى أن ممارسة الارتداد تساهم في (تعزيز المصداقية وبناء الولاء)، وذلك عندما يلمس الجمهور أن صوته مسموع، وأن المؤسسة تتفاعل بجدية مع انتقاداته ومقترحاته، وتتعزّز من خلالها جسور الثقة، ويتحوّل المتلقي العابر إلى داعم للرسالة الإعلامية والمؤسسية.

من المهم التأكيد على أن ارتداد الجمهور لا يأتي من فراغ، بل تحكمه منظومة من العوامل؛ تبدأ من المرسل ومدى مصداقيته، مروراً بالرسالة ووضوحها وأهميتها للجمهور، وصولاً إلى الوسيلة ومدى سهولة التفاعل عبرها، ولا يمكن إغفال طبيعة الجمهور نفسه، وحجمه وعدم تجانسه، حيث تؤدي خلفيته الثقافية، ووعيه الإعلامي، وحالته النفسية والاجتماعية دوراً حاسماً في تباين ردود الأفعال بين التأييد المطلق، والنقد البنّاء، أو الرفض التام.

اليوم مع الأزمات والأحداث الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم يكتسب الارتداد الجماهيري بُعداً أكثر حساسية وتأثيراً مما هو عليه في الظروف الاعتيادية، ففي لحظات القلق وعدم اليقين يتحوّل الجمهور من مجرد متلقٍ للأخبار إلى عنصر فاعل يبحث عن الحقيقة، ويعبّر عن مخاوفه وتوقعاته بصورة مكثفة وفورية، مما يجعل ردود أفعاله مؤشراً حاسماً لقياس مدى نجاح الجهات الرسمية والإعلامية في إدارة الأزمة.

وتأخذ طبيعة الارتداد أثناء الأزمات تحوّلات جذرية في سلوك الجمهور، ومن أبرزها (السرعة والكثافة)، حيث تتضاعف وتيرة التفاعل بشكل هائل عبر المنصات الرقمية، ويتدفق معها سيل من الأسئلة، والتعليقات، والمخاوف في دقائق معدودة مما يشكّل ضغطاً كبيراً على صانع القرار للإجابة عن تلك التساؤلات، كذلك (الشحن العاطفي) الذي يغلب عليه الطابع الانفعالي الحاد في ردود الأفعال مثل القلق والغضب والتعاطف السلبي، مما قد يقلل من التقييم الموضوعي للرسائل، ويزيد من قابلية انتشار الشائعات، إضافة إلى (التباين والانقسام) في عملية الارتداد بين جمهور داعم ومُلتزم بالتوجيهات، وآخر مُشكك أو ناقد يرى تقصيراً في الإجراءات أو غموضاً في المعلومات، والتحوّل الأبرز حينما يتحوّل الجمهور (من استهلاك المحتوى إلى الإنتاج التشاركي)؛ ليصبح مراسلاً ميدانياً يبث الصور والمقاطع، ويساهم في توجيه الرأي العام.

الخلاصة أن الارتداد الجماهيري في البيئة الرقمية لا يكفي رصده وتوثيقه في تقارير تقليدية تعبّر عن اتجاهه، أو تقيس حجم تفاعله، أو تتوقع سيناريوهات ردوده مستقبلاً، ولكن الأهم في مدى قدرة صانع القرار على مواكبة هذا الارتداد بالفعل وليس ردة الفعل!.