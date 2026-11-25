منذ عام 1977م وصنّاع القرار في الطيران المدني الدولي يجتمعون تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» في «مؤتمر النقل الجوّي العالمي» لمناقشة القضايا الاقتصادية والتنظيمية التي ترسم مستقبل النقل الجوي.

الجمعية العمومية للمنظمة تنعقد كل ثلاث سنوات، بينما استقر انعقاد المؤتمر منذ عام 1994 على دورة زمنية تقارب عشر سنوات، لذلك كانت النسخة التي عُقدت الأسبوع الماضي هي السابعة في تاريخ الصناعة.

المؤتمر ساهم طوال عقود في صياغة تحوّلات مهمة، ففي مؤتمر 1994 نوقش مستقبل التنظيم الاقتصادي وحقوق النقل والمنافسة، ثم جاء مؤتمر 2003 ليؤسس لتوافق دولي واسع حول مبادئ تحرير أسواق النقل الجوي، قبل أن يوسع مؤتمر 2013 دائرة الاهتمام إلى استدامة الصناعة اقتصادياً وبيئياً، وحماية المسافرين وعدالة المنافسة.

بعد غياب 13 عامًا عاد المؤتمر السابع إلى مونتريال قبل أيام، في وقت تواجه فيه صناعة الطيران تحديات جديدة من ارتفاع تكاليف التشغيل وضغوط سلاسل الإمداد إلى التنافس على الأسواق والالتزامات البيئية.

المؤتمر لا يصدر قوانين مباشرة، لكنه يضع الأسس والتوصيات التي تستند إليها الدول والمنظمات في تطوير سياساتها، ولذلك كان من بين القضايا التي برزت في المؤتمر خلاف سعودي أوروبي حول مقترح لتوسيع نظام تداول الانبعاثات الأوروبي ليشمل، اعتباراً من عام 2029 معظم الرحلات المغادرة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى وجهات تقع ضمن نطاق خمسة آلاف كيلومتر من فرانكفورت، وهو نطاق يشمل أجزاء واسعة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما يستثني الرحلات العابرة للأطلسي إلى الولايات المتحدة.

المملكة التي حظي موقفها بدعم دول عربية، لم تعترض على مبدأ خفض انبعاثات الطيران، وإنما دعت إلى الالتزام بنظام «كورسيا» الذي أقرته الإيكاو عام 2016، بوصفه الإطار العالمي الموحد للتعامل مع انبعاثات الرحلات الدولية، محذّرة من تعدد الأنظمة وما قد يترتب عليه من أعباء إضافية واختلال في المنافسة.

نظام «كورسيا» يلزم شركات الطيران بتعويض جزء من انبعاثاتها الكربونية وفق قواعد دولية محددة، بينما يعتمد النظام الأوروبي على تداول حصص الانبعاثات، بحيث تتحمّل الشركات تكلفة مرتبطة بكمية الكربون الناتجة عن رحلاتها.

الفرق بين النظامين ليس مجرد اختلاف في طريقة الحساب، بل في طبيعة الالتزامات وتكاليفها والجهات التي تضع قواعدها.. وهنا تكمن المشكلة.

الطيران صناعة دولية بطبيعتها، فالطائرة قد تتبع شركة في دولة وتقلع من دولة ثانية، وتعبر أجواء عدة دول قبل أن تهبط في دولة ثالثة، لهذا أمضى العالم عقودًا في بناء قواعد مشتركة تنظم سلامة الطيران وتشغيله وملاحة الطائرات وحقوق النقل بين الدول، لكن عندما تتعدد الأنظمة البيئية المفروضة على الرحلة نفسها، فإن تكلفة التشغيل لن ترتبط بالوقود والمسافة والطلب فحسب، بل سترتبط أيضاً باختلاف التشريعات بين منطقة وأخرى.

قد يرى الاتحاد الأوروبي أن إجراءاته ضرورية لتحقيق أهدافه المناخية، وأن نظام «كورسيا» لا يوفر القدر الكافي من خفض الانبعاثات، لكن السؤال المقابل مشروع أيضاً، هل يجوز أن تتحوّل الأهداف البيئية الإقليمية إلى قواعد تفرض أعباء متفاوتة على شركات تتنافس في سوق دولية واحدة؟

المقترح الأوروبي تضمّن آلية لخصم بعض تكاليف التعويض المدفوعة بموجب «كورسيا» للحد من الازدواجية كي لا تدفع الشركات مرتين عن الانبعاثات نفسها، غير أن وجود هذه الآلية لا ينهي النقاش حول الأعباء الإدارية والاختلافات المحتملة في التكلفة بين الشركات والمسارات.

هذه نقطة استحقت الاهتمام السعودي، لأن المملكة تعمل على توسيع شبكة طيرانها الدولية وتطوير مطاراتها، وتعزيز قدرات ناقلاتها الوطنية في سوق تتنافس فيه المراكز الخليجية والأوروبية على حركة المسافرين بين القارات، وأي تغيير في تكلفة الرحلات بين المملكة وأوروبا قد يدخل ضمن حسابات التسعير والجدوى الاقتصادية وتوزيع السعة.

القضية لا تتعلق فقط بما ستدفعه شركات الطيران، إنما تتعلق أيضاً بما إذا كانت هذه الأموال ستسهم فعلًا في خفض الانبعاثات، أم أن جزءاً من الجهد سيتحوّل إلى إدارة التزامات متداخلة بين أنظمة مختلفة، فالتحدي البيئي الحقيقي للطيران لا يزال في تطوير الطائرات والمحركات، وتحسين كفاءة المسارات، وتوسيع إنتاج وقود الطيران المستدام الذي يعاني محدودية المعروض وارتفاع التكلفة، وهذه ملفات تحتاج إلى استثمارات هائلة وتعاون دولي يتجاوز الحدود.

من هنا تبدو أهمية الموقف السعودي في المطالبة بقواعد عالمية واضحة، لا تعفي أحداً من مسؤولياته البيئية ولا تجعل اختلاف التشريعات مصدراً جديداً لاختلال المنافسة.

ليس المطلوب أن تتراجع أوروبا عن رؤيتها المناخية، ولا أن تتخلص شركات الطيران من تكاليف التلوث، وإنما أن تتحقق الأهداف البيئية دون تحويل الجغرافيا إلى معايير انتقائية.

السؤال الذي طرحته السعودية في مونتريال يتجاوز تكلفة الانبعاثات إلى مرجعية التشريعات وعدالة المنافسة، فالعالم الذي أمضى عقوداً في توحيد قواعد الطيران لضمان سلامته، لا ينبغي أن يتجه اليوم إلى تجزئة قواعده الاقتصادية تحت عنوان حماية البيئة.

فالسماء لا تحتاج إلى تقسيمات تشريعية جديدة، وإنما إلى مسؤولية بيئية مشتركة.