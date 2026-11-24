أنا مؤمن بأن فريق كرة القدم كائن حي، جسد كالذي أنشد له والت ويتمان قائلا:



«أنشودة الجسد المتوهج..



تطوقني جموع الذين أحبهم، وأطوقهم،



ولا يدعونني أمضي حتى أرافقهم».



فالفريق ليس مجرد مجموعة من أحد عشر لاعبا، وسر قوته ليس في سلامة أعضائه وحدها، بل في العلاقة التي تمنح هذا الجسد القدرة على الحياة والحركة.



نحن أساتذة اللعبة وإعلامها الحقيقي، الذين أينعت حياتهم في ملاعبها، نستند إلى إرث تاريخي منذ ميلادها، عبر تتبع أدق التفاصيل. نختلف بطبيعة الحال عن الذين وجدوا من خلفها باب رزق، لا نرفض وجودهم، ولكن نفضل إعطاء الأولوية لأهلها واحترام مصطلحاتهم.



في كثير من المرات أجد نفسي أتحدث عن فريق كرة القدم بمصطلحات تنطلق من العمود الفقري والأطراف، إلا أنني أصطدم بهؤلاء الجدد على اللعبة، وبعدم قدرتهم على استيعاب ما أتحدث عنه رغم سهولته وبساطته. وعرفت فيما بعد أن سهولة الحديث عن اللعبة تضعهم في موقف حرج أمام بعض الأوصاف والمفردات الأجنبية التي يزجون بها في أحاديثهم عنها.



فريق كرة القدم، إذا أردت أن تتحدث عنه وتخلق صورة تعبيرية في ذهن المتلقي، وفي أحاديث الوسط الرياضي حول الشأن الفني، لا يتعدى كونه جسد إنسان مصنوعا من أحد عشر لاعبا. ولسنا بحاجة إلى تعقيد لغة كرة القدم لكي نثبت معرفتنا بها، بل إلى فهمها جيدا حتى نستطيع شرحها ببساطة.



وقبل أن تتسلل الكاميرات إلى غرف التحليل، وقبل استعراض الديكور والملبوسات، كان جيمس كرابتري يكتب في مطلع القرن الماضي عن العمود الفقري لجسد فريق كرة القدم، وفي سيرته الذاتية يروي المدرب الإنجليزي برايان كلوف كيف بدأ بناء فريق ديربي كاونتي من العمود الفقري، حارس مرمى وقلب دفاع ورأس حربة، وكتب أن سلامة هذا العمود كانت ضرورة لا بد منها، قبل أن تكتمل بقية أجزاء الفريق.



غير أن العمود الفقري ليس مجرد ثلاثة أسماء كبيرة توزع على امتداد الملعب. إنه محور التوازن الذي تتصل عبره الخطوط، فحين تتباعد المسافات بين قلب الدفاع ولاعب الارتكاز والمهاجم، ينفصل الجسد إلى أجزاء، حتى لو كان كل لاعب يؤدي واجبه منفردا.



وبعد أن يكتمل الهيكل العظمي القوي والمتماسك، يصبح الفريق بحاجة إلى أعضاء فاعلة، كالقلب النابض الذي يحافظ على استمرار الحركة وتدفق الكرة، والعقل المفكر الذي يقرأ ما يحدث قبل حدوثه، ويعرف متى يسرع اللعب ومتى يهدئه وأين يجد المساحة التي لا يراها الآخرون، والرئتين اللتين تمدان الجسد بالقدرة على بذل الجهد.



ولعل أجمل تشريح صحفي لهذه الوظائف ما كتبه توم ويليامز في «الغارديان» عن وسط باريس سان جيرمان، عندما منح تياغو موتا وظيفة العقل، وبليز ماتويدي وظيفة الرئتين، وجعل ماركو فيراتي قلبا نابضا بينهما. ثلاثة لاعبين في منطقة واحدة، لكن كلا منهم يؤدي عملا لا يستطيع الآخر الاستغناء عنه.



ولم تكن «رئة الفريق» مجرد مبالغة صحفية، فقد ورد التعبير في دليل التدريب الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضمن وصف اللاعب المتقد بالحيوية والطاقة، الذي يواصل الركض والضغط والمساندة ويمنح زملاءه القدرة على أداء وظائفهم.



وحين نقول إن الفريق يعاني من ضيق التنفس، فليس شرطا أن تكون المشكلة في لياقة لاعبيه. ربما أجبرهم سوء التمركز على الركض وراء الكرة مسافات أطول، وربما فشلوا في الضغط الجماعي، فأصبح كل واحد منهم يطارد خصمه وحده، حتى بدت الرئتان عاجزتين عن إمداد الجسد بالحياة.



أما الأطراف، من أظهرة وأجنحة، فهي التي تمنح الفريق اتساعه، وتفتح له الممرات حين يزدحم العمق، بينما تمنحه العضلات القوة والسرعة، وتساعده المفاصل على المرونة وتغيير الاتجاه وتبادل المواقع دون أن يتعطل البناء كله.



وقد يكون الفريق مشلولا على أحد جانبيه، لا لأن جناحه ضعيف، وإنما لأن الظهير خلفه لا يسانده، أو لأن لاعب الوسط لم يوفر له زاوية تمرير.



وفي الشرايين تسير الكرة، من الدفاع إلى الوسط، ومن الوسط إلى مناطق الخطورة. فإذا انقطعت خطوط الإمداد جاع رأس الحربة، مهما بلغت موهبته في التسجيل.



أما الجهاز العصبي فهو الحكاية الأكثر تعقيدا، لأنه المسؤول عن سرعة الاستجابة والتفاهم بين الأعضاء. وفي كرة القدم قد يعرف اللاعب ما ينبغي عليه فعله، لكنه لا يعرف متى يفعله، وقد يتحرك زميله إلى المساحة المناسبة في اللحظة غير المناسبة، فتضيع الفكرة رغم سلامة تنفيذها الفردي.



وهنا تظهر أهمية التفاهم الذي تصنعه التدريبات المتكررة والمعرفة المتبادلة بين اللاعبين، حتى يصبح انتقال الكرة من قدم إلى أخرى أشبه بإشارة عصبية لا تحتاج إلى شرح طويل. يعرف الظهير متى ينطلق جناحه، ويدرك لاعب الوسط أين سيجد المهاجم، ويتحرك المدافع للتغطية قبل أن يطلب منه زميله ذلك.



وهناك أيضا ما يشبه الجهاز المناعي الذي يحمي الجسد من الانهيار عند تعرضه للضغط، ويتمثل في قدرة الفريق على امتصاص الأزمات، واستعادة تنظيمه بعد استقبال هدف، والمحافظة على توازنه حين يفقد لاعبا أو يتعرض لإصابة مفاجئة.



والأكثر إثارة أن هذا الجسد الكروي يمتلك ذاكرة أيضا، فالكثير من الفرق تدخل مباريات الديربي والكلاسيكو وهي تحمل معها تاريخا من المواجهات والانتصارات والهزائم والمواقف التي لا تنسى. تتغير الأسماء والأجيال والمدربون، لكن شيئا من تلك الذاكرة يبقى في ثقافة النادي وجماهيره وغرف ملابسه، وينتقل إلى اللاعبين الجدد عبر الحكايات والتجارب وطريقة التعامل مع المنافس التقليدي.



وهذه الذاكرة ليست عضوا تشريحيا حقيقيا، وإنما صورة للخبرة الجماعية والهوية التي تتراكم عبر السنين، مثلما تتراكم لدى اللاعبين أنفسهم أنماط الحركة والقرار والتوقع.



ومن هنا فإن بناء فريق كرة القدم لا يبدأ وينتهي باختيار أحد عشر لاعبا من أصحاب المهارات العالية، كما أن صناعة إنسان لا تتحقق بمجرد جمع أعضائه. فقد يمتلك الفريق أعضاء سليمة وقوية، لكنه يعجز عن الحركة حين ينقطع الاتصال بين أجزائه، أو تختل وظائف جهازه العصبي، أو يصبح عقله عاجزا عن اتخاذ القرار.



وهنا تبدأ مهمة المحلل الرياضي الحقيقي، الذي لا يكتفي بإحصاء الأخطاء وتسمية المصابين، وإنما يدخل غرفة التشريح ليفهم لماذا تعطل العضو، وكيف انتقلت الإصابة إلى بقية الجسد، وأين يبدأ العلاج.



فالتحليل الفني يبدأ بتشريح وظائف اللاعبين وعلاقاتهم، ثم تشخيص أسباب الخلل، وبعد ذلك التفكير في العلاج. أما وصف الأعراض وحده فلا يحتاج إلى خبير يجلس أمام شاشة ضخمة، فالمشجع الذي شاهد المباراة يعرف أن فريقه خسر، وأن مهاجمه أهدر الفرص، وأن دفاعه استقبل الأهداف. إن ما ينتظره الجمهور من المحلل هو أن يشرح لماذا حدث ذلك.



نحن في ملعب حارتنا، على سبيل المثال، حين يأتي يوم المباراة، وهو يوم الحرب والحب، كنا نقوم لنطمئن على جاهزية بعضنا، ونتفقد الغائب والمصاب ومن أرهقه التعب، فكنا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.



لم نكن نعرف يومها شيئا عن العمود الفقري للفريق أو القلب النابض ورئتيه وشبكته العصبية، ولم نسمع عن هذه المصطلحات، لكننا كنا نعرف بالفطرة أن غياب أحدنا يصيب البقية، وأن إصابة لاعب في طرف الملعب قد تغير حركة الفريق كله.



كانت بيننا لغة لا تحتاج إلى مترجم، وذاكرة تحفظ خطوات بعضنا، وأعين تتفاهم قبل أن تصل الكرة إلى الأقدام. وقد لا نملك أفضل اللاعبين ولا أحدث الخطط، لكننا نملك ذلك الشعور الذي يجعل كل واحد منا مسؤولا عن الآخر.



ولعلنا لم ندرك آنذاك أننا كنا نتعلم أول دروس التشريح الكروي، وأن الفريق لا يبدأ من أسماء لاعبيه ولا من أرقام قمصانهم، بل من تلك العلاقة التي تجعل أحد عشر لاعبا يشعرون بأنهم جسد واحد، فيغنون: «أنشودة الجسد المتوهج».