لم يعد التنافس في العالم مقتصرًا على الأسواق والموارد والثروات، فقد نشأت صناعة هائلة تتاجر بشيء لا يُستخرج من الأرض، ولا تنتجه المصانع، ولا يستطيع الإنسان امتلاك المزيد منه مهما بلغت ثروته، سلعة نادرة يتسابق المعلنون ووسائل الإعلام وشركات التكنولوجيا على اقتناصها، بينما يواصل أصحابها تقديمها دون مقابل مباشر، في واحدة من أكثر الأسواق نفوذًا، ومن أبرز المفارقات الاقتصادية في عصرنا.



وفي قلب هذه الصناعة يقف «الانتباه»، أحد أكثر موارد العالم المعاصر قيمة، الذي تحوّل إلى سلعة تقوم عليها صناعات تدرّ أرباحًا طائلة، وتؤدي دورًا متناميًا في الاقتصاد العالمي، فيما تتنافس القضايا السياسية والأحداث الدولية والأزمات الإنسانية والمعرفة على نصيبها من هذا المورد المحدود، والمفارقة أن أصحاب هذا المورد هم الأقل إدراكًا لقيمته، والأكثر سخاءً في التفريط به.



ولم تكن التجارة بانتباه الإنسان وليدة العصر الرقمي، فقد أدرك الأمريكي بنجامين داي، مؤسس صحيفة «ذا صن» في نيويورك، القيمة التجارية لجذب القراء حين خفّض سعر صحيفته إلى سنت واحد، مستفيدًا من زيادة توزيعها في استقطاب المعلنين، كانت الفكرة بسيطة وذكية فالقيمة لم تكن في الورق الذي يبيعه وحده، بل تكمن في سرقة انتباه أكبر عدد من القراء.



ثم جاءت المنافسة الشهيرة بين اثنين من «أباطرة الصحافة» الأمريكيين، جوزيف بوليتزر وويليام راندولف هيرست، اللذين تسابقا على جذب القراء بالعناوين المثيرة والأخبار اللافتة، في واحدة من أبرز الوقائع المرتبطة بنشأة ما عُرف بـ«الصحافة الصفراء»، ومنذ ذلك الحين تغيرت وسائل الإعلام، لكن المنافسة على انتباه الجمهور بقيت حاضرة وإن اختلفت أدواتها واتسع نطاقها.



وقد لخّص عالم الاقتصاد هربرت سايمون جوهر هذه المفارقة حين ربط وفرة المعلومات بندرة الانتباه البشري اللازم لاستيعابها وهي فكرة تبدو اليوم أكثر وضوحًا مما كانت عليه في زمنه، فالعالم ينتج من المعلومات ما يفوق قدرة الإنسان على متابعته، بينما تتطور الأدوات التي تتنافس على الجزء المحدود من انتباهه.



وفي كتابه «تجّار الانتباه»، تتبّع الباحث الأمريكي تيم وو، تاريخ هذه الصناعة وانتقالها من الصحف والإذاعة والتلفزيون إلى المنصات الرقمية، غير أن هذا الانتقال لم يكن مجرد تطور في وسائل الإعلان، بل تحولًا في طبيعة المنافسة، فالتاجر القديم كان يبحث عن انتباه الجمهور، أما التاجر المعاصر فأصبح قادرًا على دراسة أنماطه وقياسها، والتنبؤ باتجاهاتها، وتصميم الوسائل التي تطيل مدة استحواذه عليه.



ولطالما كان انتباه الإنسان مطلبًا عزيزًا، سعى الناس إلى استمالته بالكلمة والحجة والشعر، وأدركوا قيمته قبل أن يتحول إلى سلعة تتنافس عليها الأسواق، عبّر ابن زيدون عن هذه الحاجة الإنسانية حين قال



«أَصِخْ لِمَقالَتي وَاسْمَعْ وَخُذْ فيما تَرى أَوْ دَعْ».



وتبعه شعراء كثر، فقد كان الإصغاء مطلبًا في التواصل بين البشر منذ القدم، لكن ما تغيّر اليوم هو انتقال المنافسة عليه من العلاقات الإنسانية ومجالس الأدب إلى صناعة عالمية تمتلك أدوات متقدمة لاستقطابه واستثماره.



إذ لا تقتطع «تجارة الانتباه» وقتًا من يوم الإنسان فحسب، بل تدخل في منافسة صامتة مع كل ما يحتاج إلى تركيزه، كتاب لم يكمله، وفكرة لم يمنحها فرصة للنضج، وحديث انقطع قبل أن يكتمل، وعلاقة لم تنل فرصتها. وأصبحت الروابط الإنسانية التي تقوم على الإصغاء والحضور الذهني تتقاسم هذا المورد المحدود مع شركات تمتلك أدوات متقدمة لاستبقائه، فالانتباه الذي تستحوذ عليه المنصة لدقيقة إضافية ليس بالضرورة وقتًا فائضًا عن الحاجة، بل قد يكون انتباهًا كان يستحقه شخص يجلس أمامك ربما لا تحظى بفرصة لقائه مرة أخرى.



وتزداد المسألة أهمية عندما تنتقل هذه المنافسة من الحياة الفردية إلى المجال العام، فكثافة انتشار الخبر لا تعني أنه الأكثر أهمية، كما أن قلة تداوله لا تعني أنه الأقل أثرًا، ومع ذلك أصبحت مؤشرات المشاهدة والتفاعل تؤثر في فرص وصول المحتوى إلى الجمهور، وفي بعض القرارات المتعلقة بإنتاجه، وهنا يتجاوز نفوذ «تجارة الانتباه» تحقيق الأرباح إلى التأثير في ترتيب القضايا التي تشغل المجتمع، فتصبح الإثارة أحيانًا أقدر على الوصول من المعرفة، والجدل أسرع انتشارًا من التفسير.



ولعل أكثر ما يستحق التأمل أن هذه المنافسة لا تؤثر فيما نتابعه فحسب، بل فيما قد لا نلتفت إليه أصلًا، فقد تتصدر واقعة عابرة اهتمام العالم، بينما تتراجع قضايا إنسانية وسياسية واقتصادية ذات آثار ممتدة، لا لأنها أقل أهمية، بل لأنها أقل قدرة على المنافسة في سوق يكافئ سرعة التفاعل وكثافة المشاهدة، وهنا يصبح الانتباه أكثر من مجرد سلعة، إذ يسهم في تشكيل الصورة التي نعرف بها العالم، وفي تحديد ما نراه جديرًا بالاهتمام.



ولا تكمن المشكلة في أن الانتباه أصبح ذا قيمة تجارية، فقد عرف الإعلام هذه الحقيقة منذ زمن طويل، وإنما في أن السوق تطورت من محاولة لفت أنظار الناس إلى امتلاك أدوات تؤثر في مدة متابعتهم، وما يرونه خلالها، وما قد يتجاهلونه خارجها.



والمفارقة التي يكشفها عصرنا أن المورد الذي يحتاجه الإنسان ليفهم العالم ويتخذ قراراته ويحافظ على علاقاته، أصبح في الوقت نفسه مصدرًا لأرباح الشركات التي تتنافس على الاستحواذ على أكبر حصة منه، وتلك ليست مجرد قصة عن صناعة رقمية ناجحة، بل عن مورد تتزايد قيمته كلما اشتدت المنافسة عليه، فالعالم الذي لم يعد يعاني نقصًا في المعلومات، بات يواجه تحديًا أكثر تعقيدًا، كيف نحافظ على انتباهنا لما يستحق، وسط صناعة تتقن الاستحواذ عليه؟!



وربما لم يعد السؤال الأهم عمّا يستحق انتباه العالم، بل عمّن أصبح يملك القدرة على توجيهه وامتلاكه قدر المستطاع.