أول من أمس، انتقل إلى رحمة الله المشجع الاتحادي العاشق، الكابتن الطيار فيصل صديق، بعد معاناة مع المرض. رحمه الله وغفر له، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



-وقد كتبت تغريدة عبر منصة «إكس» عبّرت فيها عن واجب العزاء، وكان ختامها الإشارة إلى قصة عشق لهذا الطيار الاتحادي، تستحق أن تُروى. ومن هنا وجدت أن من المناسب الكشف عن تفاصيل هذه القصة عبر هذا الهمس، ومن خلال جريدة «عكاظ»، لتأخذ حقها من التوثيق والبعد الإعلامي؛ بوصفها حكاية كابتن طيار تحوّل إلى مصور من أجل الاتحاد.



- الحكاية بدأت في كوريا الجنوبية..



أثناء وجود بعثة نادي الاتحاد الإعلامية في كوريا الجنوبية، لتغطية نهائي بطولة دوري أبطال آسيا عام 2004 الذي جمع الاتحاد بنادي سيونغنام الكوري، وكنت حينها رئيساً للبعثة، فوجئت في الفندق الذي كان مقراً لإقامة الوفد الإعلامي بشخص يرتدي زي كابتن طيار، عرّفني بنفسه قائلاً إنه فيصل صديق، وإنه مشجع يعشق نادي الاتحاد، وقد حضر إلى كوريا لمشاهدة المباراة النهائية، وكان يحمل معه كاميرا تصوير، وأخبرني أن التصوير إحدى هواياته، وأنه حرص على إحضارها معه لتكون رفيقته في ملعب المباراة.



- مفاجأة لم تكن في الحسبان..



كانت المفاجأة الكبرى أن الكابتن الطيار فيصل صديق عرض خدماته على نادي الاتحاد للعمل مصوراً، وطلب مني أن أمنحه هذه الفرصة. ولم أرغب حينها في رفض طلبه، لإدراكي أن وراء هذه الرغبة شغفاً كبيراً بالاتحاد، ورغبة في أن يكون قريباً من أحداث المباراة داخل الملعب، وعلى وجه الخصوص في منصة الصحفيين؛ إذ لم يكن بإمكانه، بصفته مشجعاً، الدخول ضمن المصورين المعتمدين والمسموح لهم بالتقاط صور المباراة.



-وافقت على طلبه، رغم وجود مصور للمركز الإعلامي هو الزميل عوض البلوي، رحمه الله، وطلبت منه أن يهتم بالكابتن الطيار، وأن يعتبره مساعداً له، من باب جبر الخواطر، وتقديراً لسنه وعشقه لنادي الاتحاد، إلى جانب مكانته العلمية والمهنية بوصفه أحد منسوبي الخطوط الجوية العربية السعودية.



- موقف لا يُنسى في رحلة العودة..



خصصت للكابتن فيصل غرفة ضمن غرف أعضاء الوفد الإعلامي، وكانت الصور التي يلتقطها في تلك الفترة صوراً شخصية، توثق حضوره ومشاركته في هذا الحدث الآسيوي الكبير.



وبعد فوز الاتحاد على الفريق الكوري، وأثناء عودتنا إلى جدة على متن طائرة قطرية، أقدم أحد الزملاء الصحفيين على التدخين داخل دورة المياه، فتم اكتشاف مخالفته، الأمر الذي دفع قائد الطائرة إلى اتخاذ قرار بإنزاله في أقرب محطة، عقاباً له على تصرفه.



-وهذا ما أبلغني به الكابتن الطيار فيصل، الذي كان موجوداً على متن الرحلة. فما كان مني إلا أن رفضت تنفيذ هذا القرار رفضاً قاطعاً، وأبلغته بأنه إذا كان قائد الطائرة مصراً على موقفه، فإن جميع أعضاء البعثة وعددهم 16 فرداً سينزلون مع الزميل الصحفي، وأنا وأنت في مقدمتهم، وبعد مفاوضات استمرت نحو عشر دقائق، وافق قائد الطائرة على قبول اعتذار الصحفي، مع تنبيهه إلى أنه في حال تكرار المخالفة فسوف يسلمه إلى السلطات القطرية، وهكذا مرت الرحلة بسلام، وانتهى الموقف دون أن يتخلف أحد عن مواصلة رحلته إلى جدة.



- من المدرجات إلى منصات الإعلام العالمي..



وأثناء مشاركة الاتحاد في نهائيات كأس العالم للأندية التي أقيمت باستيان، كان للكابتن الطيار فيصل صديق حضور لافت أيضاً، بل سرق الأضواء من خلال ارتدائه زي النمر الاتحادي، وأُجريت معه العديد من المقابلات الصحفية والتلفزيونية، وقدم صورة مشرفة جداً للمشجع الاتحادي العاشق ولمهنته كطيار.. وكان، رحمه الله، متحدثاً لبقاً، يجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة، إلى جانب إتقانه عدداً من اللغات الأخرى، الأمر الذي جعله محط اهتمام وسائل الإعلام التي التقت به، وأبرزت من خلاله صورة المشجع الاتحادي العاشق.



- عشق لم يتوقف عند حدود الحكاية..



لم تنتهِ علاقة هذا المشجع العاشق بنادي الاتحاد بانتهاء علاقتي بالمركز الإعلامي، بل استمرت لسنوات طويلة، حتى أصبح عضواً في أحد مجالس إدارة النادي.



ولم يكن حبه للاتحاد مقتصراً على الحضور والتشجيع، بل كان يمتد إلى مواقف إنسانية جميلة، منها أنه لم يكن يبخل على بعض الجماهير بشراء تذاكر المباريات لهم، مرة تلو الأخرى.



كان طيب القلب، جميل الروح، حسن المعشر، وصاحب مواقف لا تُنسى، وهناك حكايات أخرى كثيرة جمعتني بهذا الراحل، رحمه الله رحمة واسعة.



همسة أخيرة:



رحل الكابتن الطيار فيصل صديق، لكن حكايته مع الاتحاد ستبقى شاهداً على أن عشق الأندية لا تحدّه وظيفة أو مهنة أو موقع؛ فقد كان طياراً في السماء، لكنه اختار أن يكون مصوراً في الأرض، وكل ما يهمه أن يظل قريباً من عشقه الأبدي.. نادي الاتحاد.



-رحمك الله يا فيصل، وأسكنك فسيح جناته.