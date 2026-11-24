عند ذِكر الموروث، يتجه التفكير غالبًا إلى الحفظ والتوثيق والاحتفاء بما انتقل من جيل إلى آخر، غير أن بعض الموروثات تملك قدرة أكبر من ذلك، فهي تتحوّل حين تُدار جيدًا إلى نشاط اقتصادي يخلق سوقًا وخدمات وفرصًا واستثمارات، والصقارة من أوضح الأمثلة على ذلك في المملكة، فعلاقتها بالاقتصاد غير محصورة في شراء الصقر وبيعه، وإنما أصبحت جزءًا من منظومة أوسع تبدأ من الصقر ولا تنتهي عنده.

يكفي أن ننظر إلى ما يحيط بالصقارة اليوم لفهم حجم هذه المنظومة، فهناك مزارع إنتاج، وأسواق متخصصة، وأدوات وتجهيزات، وخدمات بيطرية، ونقل وإيواء، ومزادات، وفعاليات، ومسابقات ومهرجانات، إلى جانب نشاط تجاري يتصل بالصيد والرحلات والمركبات والتجهيزات المرتبطة بها، وكل نشاط من هذه الأنشطة يولّد حركة اقتصادية مستقلة ويرتبط في الوقت نفسه بموروث واحد حافظ على حضوره الاجتماعي والثقافي.

من هنا يصبح السؤال أكثر دقة، هل نحن أمام موروث يولّد اقتصادًا، أم أمام اقتصاد يستفيد من الموروث؟ في الواقع تحدث العمليتان معًا، فالقيمة الثقافية للصقارة تمنح السوق هويته وخصوصيته، فيما يمنح التنظيم الاقتصادي هذا الموروث قدرة أكبر على الاستمرار والتوسع والوصول إلى أجيال جديدة وأسواق جديدة.

ويقدّم مزاد المركز الوطني للصقور نموذجًا لهذه العلاقة، فعملية بيع الصقر التي يراها المشاهد في دقائق سبقتها سلسلة طويلة من الأنشطة، تبدأ بالطاروح أو الصياد في الميدان، ثم استقبال الصقر ونقله والعناية به وتوثيق بياناته، وصولًا إلى عرضه أمام الصقارين في مزايدة مباشرة، وفي كل مرحلة تتحرك خدمات وأعمال وأشخاص، وهذا يعني أن القيمة الاقتصادية للمزاد لا تقاس فقط بالسعر الذي يصل إليه الصقر عند البيع، وإنما بما يتحرك حوله من خدمات وسوق وتنظيم.

والفارق هنا مهم، لأن الاقتصادات المرتبطة بالموروث لا تُبنى على السلعة وحدها، فهي تبنى على السلسلة الكاملة للقيمة، فعندما يشتري الصقار صقرًا يبدأ مسار آخر من الإنفاق والخدمات، من الرعاية والتدريب والتغذية والفحوص إلى المعدات والتنقل والمشاركة في الفعاليات، ومع اتساع مجتمع الممارسين تتسع السوق التي تخدمهم، ويظهر موردون ومقدمو خدمات ومنشآت قادرة على بناء أعمال مستدامة حول احتياجات هذه المنظومة.

بناء اقتصاد حول الصقارة هو مسؤولية بيئية كذلك، فكل تنظيم يحافظ على السلالات والأنواع المختلفة، ويضبط الممارسة ويحدد ما يدخل السوق وما يُستثنى منه يحمي مستقبل النشاط نفسه، لأن الاقتصاد الذي يستهلك أساسه يفقد قدرته على الاستمرار.

ومن هذه الزاوية يمكن فهم أهمية استبعاد بعض الصقور من المزاد، مثل القرناس، والحر، وربط عمليات البيع بضوابط معينة، فالمحافظة على الصقور لا تنفصل عن مستقبل الصقارة، وكلما أصبحت الاستدامة جزءًا من قواعد السوق زادت فرص استمرار الممارسة والأعمال المرتبطة بها لسنوات أطول.

الأهم أن اقتصاد الموروث يفتح أبوابًا لا يشترط أن يكون الداخل إليها صقارًا، وهذه إحدى أهم القيم الاقتصادية للموروث الحي، قدرته على خلق أعمال جديدة حول ممارسة قديمة دون أن يفقد هويته، فهو يتحول إلى معرفة واستثمار لا يغادر تاريخه، وإنما يضيف إليه مستقبلًا.