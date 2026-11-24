وكأن العالم ينقصه المزيد من الخلافات والصراعات، فقد امتد مؤتمر الأطراف كوب 31 في أنطاليا نحو خمسين ساعة بعد موعد اختتامه، ليصبح أطول مؤتمر للأمم المتحدة للمناخ. وانتهى من دون اعتماد ميثاق أنطاليا، الوثيقة التي كان يُفترض أن تحدد الاتجاه السياسي للعمل المناخي في المرحلة المقبلة.

وقد أقر المؤتمر قرارات في ملفات التكيّف والانتقال العادل، لكن تعثّر الاتفاق الجامع، أعاد إلى الواجهة سؤالاً ظلّت المفاوضات تدور حوله، كيف نطلب من العالم خفض انبعاثاته إذا كنا عاجزين عن الاتفاق على توزيع مسؤولية الخفض وكلفة التكيف؟

رأى الاتحاد الأوروبي وبعض الدول، أن المسودة تجاهلت التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري ولم تستجب بالقدر الكافي لخطر تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية. ورأت المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية، أن النص يفتقر إلى التزامات مالية واضحة، ومع ذلك قبلتاه بوصفه تسوية.

كانت إحدى العقد المالية تتعلق بمضاعفة تمويل التكيّف ثلاث مرات بحلول 2035. كيف تقيس الدول الوفاء بهذا الوعد إذا ظل مبلغ البداية غامضاً؟ وما الذي تستطيع حكومة تخطط لحماية سواحلها أو تأمين مياهها، أن تبني عليه إذا غاب جدول الصرف؟ كان الخلاف إذن على التزامات لها تكاليف ومواعيد، واستمرار الاعتراض عليها حال دون التوافق. ومن تبعات ذلك، أن الدول الأكثر تعرضاً للمخاطر خرجت من أنطاليا بقدر أقل من اليقين بشأن التمويل الذي ستبني عليه خططها، فيما تعثّر تجديد برنامج عمل التخفيف.

من حق الدول المتضررة أن تطالب بالتحول، ومن حق الدول المصدرة للنفط أن تسأل عن الطريقة التي توزّع بها المسؤولية. في الجرد الوطني، تُسجَّل انبعاثات احتراق الوقود المستورد حيث أُحرق، وعندما يستورد اقتصاد صناعي سلعة صُنعت في الخارج، يكشف الحساب القائم على الاستهلاك جانباً آخر من بصمته الكربونية. كل طريقة تجيب عن سؤال مختلف، واختيار الطريقة يغيّر الصورة التي تُعرض على الرأي العام.

وللتاريخ حسابه أيضاً. فبحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ساهمت أمريكا الشمالية وأوروبا معاً بنحو 39% من صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية التراكمية بين 1850 و2019، مقابل نحو 2% للشرق الأوسط وفق التقسيم الإقليمي للتقرير. ويشمل الحساب انبعاثات الوقود والصناعة وصافي انبعاثات استخدام الأراضي. هذه مقارنة تبيّن ثقل التصنيع المبكر في تراكم الانبعاثات، فيما تكشف بيانات اليوم أين يمكن تحقيق أكبر خفض ممكن. والولايات المتحدة، بوصفها قوة صناعية ومنتجاً ومصدراً للنفط، مثال على قصور تقسيم العالم إلى معسكرين منفصلين، أحدهما صناعي والآخر نفطي.

ويبدأ التنكر للعلم عندما يُرفع شعار الاحتكام إليه، ثم يُبدل معيار القياس كلما تغيّرت هوية الطرف الذي تظهر مسؤوليته. فمن يستند إلى انبعاثات اليوم للمطالبة بتحرك الدول الصاعدة عليه أن يعطي التراكم التاريخي وزنه عند بحث التمويل. ومن يستند إلى مسؤولية الدول الصناعية المبكرة عليه أن ينشر بيانات انبعاثاته الحالية ويبيّن كيف يخفضها. العلم يقدّر المساهمة في الاحترار، أما توزيع التزامات التمويل فيجمع بين تلك الأدلة والقدرة المالية والقواعد التي وافقت عليها الدول.

توسيع التمويل أم نقل الفاتورة؟

يجادل الاتحاد الأوروبي بضرورة توسيع قاعدة المساهمين لتشمل اقتصادات صاعدة ودولاً خليجية، وحجتهم في ذلك أن حاجات التمويل كبيرة وأن توزيعات القدرة الاقتصادية قد تغيّرت، لكن اختبار هذا الطرح بسيط: هل تضيف المساهمات الجديدة تمويلاً يصل بالفعل إلى الدول المتضررة، أم تعوّض نقصاً في التمويل كان على الدول المتقدمة توفيره؟ ويتناسى هؤلاء أن المادة التاسعة من اتفاق باريس تُلزم الدول المتقدمة بتوفير الموارد لمساعدة الدول النامية في التخفيف والتكيّف، وتشجّع الأطراف الأخرى على تقديم الدعم طوعاً.

ما وزن الطاقة الخضراء وإجراءات الكربون لدى المصدّرين؟

للسعودية ما تعرضه بالأرقام. فقد وثّق تقرير رؤية 2030 لعام 2024، تركيب 5.6 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة، فيما تستهدف المملكة توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030. وتستهدف مساهمتها المناخية الوطنية الثانية خفض الانبعاثات وتجنبها وإزالتها بما يعادل 335 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول 2040 قياساً إلى خط أساس متغير. وفي الجبيل، تستهدف المرحلة الأولى من مشروع احتجاز الكربون وتخزينه قدرة تصل إلى تسعة ملايين طن سنوياً.

وتزداد قوة هذه التجارب في التفاوض عندما تُعرض آثارها الفعلية. كم أنتجت المحطات من الكهرباء؟ كم خفّضت من حرق الوقود؟ كم طناً احتُجز وخُزّن بالفعل؟ وهل انخفضت الانبعاثات الكلية، بما فيها الميثان؟ يستطيع مشروع احتجاز الكربون أن يخفض انبعاثات منشأة صناعية، وتظل انبعاثات احتراق الوقود المباع في مكان آخر جزءاً من الحساب العالمي. بهذا القدر من الشفافية تستطيع الدول المصدرة أن تطالب الآخرين بالمعيار نفسه.

رغم أن المفاوض السعودي أثبت حضوراً مهنياً لافتاً في المؤتمر، لكن هذا الموضوع لا بد أن يصل إلى الرأي العام، من خلال ابتكار أدوات تشرح وتبرهن على أهمية أن تتحمل الدول المسؤولة عن الانبعاثات بمسؤولياتها من خلال وضع الانبعاثات التراكمية والبصمة المرتبطة بالاستهلاك في جداول قابلة للمقارنة، وعرض نتائج خفض الميثان والطاقة المتجددة واحتجاز الكربون.

كما يمكن أن تمتد الجهود لبناء تحالفات تفاوضية مع الدول الأفريقية والجزرية والأقل نمواً حول مطلب مشترك قبل المؤتمر القادم ليتمثل المطلب في تحديد مبلغ مرجعي لتمويل التكيّف، وجدول صرف سنوي معلن، ونشر ما دفعه كل طرف وما وصل إلى المستفيدين. هذا التقارب يربط دفاع الدول المصدرة من عدالة توزيع المسؤولية. هكذا يصبح للضغط على كبار المتسببين أثر يمكن قياسه في الانبعاثات والتمويل معاً.

سيُقاس تجاوز إخفاق أنطاليا بما تستطيع الدول الاتفاق عليه قبل الجلسة الأخيرة للمؤتمر المقبل. تستطيع الدول المصدرة، أن تدخل تلك المفاوضات القادمة وأن تحرج الدول المتسببة فعلياً بالانبعاثات المسبب بمشكلة المناخ.